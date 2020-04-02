Выездов не прибавилось, но звонков стало больше

Как обнинская «скорая» работает во время «каникул».

Пока обнинцы проводят время на карантине, наслаждаясь (насколько это возможно) прелестями нерабочей недели, сотрудники скорой помощи днем и ночью несут службу и помогают гражданам оставаться в строю даже во время пандемии коронавируса.

О том, как в эти дни складывается их работа, нам рассказала заведующая отделением скорой медицинской помощи Валентина ДУДКОВСКАЯ.

НЕ НАКРУЧИВАЙТЕ СЕБЯ!

По словам Валентины Михайловны, количество выездов с появлением в регионе случаев коронавирусной инфекции не увеличилось и осталось на прежнем уровне - 80-90 в сутки. То есть, обнинские медики продолжают трудиться в штатном режиме - и днем, и ночью в городе работают по шесть бригад. Все они укомплектованы штатными единицами - врачами, фельдшерами и водителями. Единственное, что для них изменилось - это применение средств индивидуальной защиты.

- Выезжая на те адреса, где находятся люди, прибывшие из неблагополучных стран, или имевшие контакт с заболевшими, бригада надевает специальные защитные костюмы, халаты, перчатки, маски, очки - все, что поможет защитить кожу и слизистую медицинских работников. После каждого такого выезда машины обрабатываются, а одноразовые костюмы замачиваются и утилизируются.

Но вот у кого значительно прибавилось хлопот, так это у диспетчеров - обеспокоенные обнинцы стали чаще звонить, чтобы проконсультироваться по вопросам самоизоляции, уточнить, как себя правильно вести в этот период. Несмотря на огромное количество подробных рекомендаций по телевидению и в интернете, граждане все равно больше доверяют словам медиков, сказанным им лично.

- Люди обеспокоены, - признается Валентина Михайловна. - К счастью, в России болезнь протекает в легкой форме. Заболевание, вызванное короновирусом, может более тяжело протекать на фоне либо ослабленного иммунитета, либо если у человека есть хронические болезни. А также если он ведет не очень здоровый образ жизни. В этом случае инфекция может вести себя по-разному. В областную инфекционную больницу нам приходилось госпитализировать прибывших из неблагоприятных стран с клиническими проявлениями вирусной инфекции, так как в Обнинске диагностика на коронавирус ни частными, ни государственными учреждениями не проводится.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ПАНИКОВАТЬ

По мнению Дудковской, самое важное сейчас - отнестись к ситуации спокойно, но не безразлично. Надо придерживаться норм и правил, которые предпринимаются в городе и стране, чтобы защитить здоровье граждан.

- Нельзя ходить куда хочется, должно быть максимальное разобщение людей, чтобы прервать цепочку инфекционного заболевания. Наверное, каждый человек в состоянии ограничить себя на небольшой промежуток времени, тем более, что это не требует больших моральных затрат и уж тем более материальных вложений, - говорит заведующая отделением скорой помощи.

Что примечательно, довольно часто в «скорую» звонят и молодые люди.

- С одной стороны, часть молодых людей легкомысленно относится к своему здоровью (не занимаются спортом, имеют вредные привычки), но с другой - при возникновении клинических проявлений они начинают переживать и обращаться с вопросами в скорую помощь. Основное, что их беспокоит - затрудненное дыхание, которое является одним из симптомов при коронавирусе. На самом же деле, часто у молодых людей причины затрудненного дыхания могут быть связаны с проблемами нервной системы: страх за свое здоровье, в том числе вызванный негативными новостями и фэйками о коронавирусе. Поэтому, не накручивайте себя. Вместо этого можете принять пустырник или валерьяну, заняться аутотренингом или спортом. Дайте себе позитивную установку! - советует Валентина Дудковская.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА СВОИМ СОСТОЯНИЕМ

Если же вы почувствовали недомогание, то не стоит стразу же самостоятельно диагностировать у себя коронавирус - банальную простуду и ОРВИ еще никто не отменял. Тем более, что симптомы похожи - температура, кашель, боль за грудиной.

Поэтому не паникуем, а спокойно наблюдаем за своим состоянием, температуру при этом медики советуют не сбивать - если она из-за жаропонижающих будет «скакать», то понять, как протекает болезнь будет трудно. Ограничьте себя в движениях, отдыхайте, пейте больше жидкости. Скорее всего, через пару дней температура пойдет на спад, и вы вернетесь к привычным делам. Если этого не произойдет - обратитесь к врачу.

И еще раз про панику - это плохо!

- Вы тратите свою энергию, а она должна по максимуму у вас остаться, чтобы «служить» для защиты от инфекций, - говорит Дудковская. - У каждого есть запас энергии, и если вы будете ее расходовать на страхи, то иммунитет начнет ослабевать, организм может заболеть. Возникновение и развитие болезни зависит от двух составляющих: микроорганизма - вируса, и макроорганизма - человека. Когда «силен» человек, а микроб «слаб» - ничего не произойдет, они встретятся и разойдутся. Когда слаб большой организм (от переутомления, переедания, бессонницы, страхов, отсутствия отдыха), а вирус силен - человек заболеет. Все зависит от разных комбинаций этих двух организмов. Но в любом из этих вариантов - здоровый образ жизни и позитивный настрой помогут остаться здоровым!

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Медицина»