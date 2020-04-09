Депутаты Госдумы от Обнинска рассказали, чем занимаются на «каникулах»

Депутаты Государственной думы из-за введения карантина разъехались по регионам и теперь работают удаленно. Мы решили узнать у народных избранников от Обнинска - удается ли им решать важные государственные вопросы, сидя в домашнем кресле? И вообще, соблюдают ли они карантин или продолжают встречаться с населением?

ВАДИМ ДЕНЬГИН РЕШАЕТ «ЗАВИСШИЕ» ВОПРОСЫ

Судя по радостному детскому смеху в телефонной трубке, сразу стало понятно, что Вадим ДЕНЬГИН соблюдает режим самоизоляции и проводит время с семьей. Но назвать это каникулами или отпуском у него язык не поворачивается. По словам парламентария, работы на «удаленке» меньше не стало.

- Я веду мониторинг депутатских запросов, граждане знают мой мобильный телефон, поэтому я нахожусь на связи. Сейчас решаю «зависшие» вопросы, которые находились в стадии проверки, взаимодействую с уполномоченным по правам человека. Работа не останавливается, - говорит Вадим Евгеньевич.

При этом народный избранник признает - дальше работы будет еще больше, так как после окончания карантина жителей страны может ожидать непростая экономическая ситуация.

- Многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты на уровне региона, у Владислава ШАПШИ пока все получается - он открыт, и мне импонирует то, что достучаться до него может любой, - подчеркнул Деньгин. - Я уже говорил, что у нас много чиновников, которые не хотят работать, поэтому после карантина нужно внимательно проверить каждый район и поселение и посмотреть - как там работали чиновники, были ли они открыты для взаимодействия, как Шапша, выходили на прямую связь с населением, делали ли обращения, а не отсиживались молча.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ «МОНИТОРИТ» НАЦПРОЕКТЫ

Бывший мэр Обнинска, а ныне депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ также работает удаленно.

- Во-первых, все депутаты прошли тест на коронавирус. Из моих знакомых никому не была предложена жесткая самоизоляция, значит у них все хорошо. Нас отпустили в регионы с установкой, чтобы было минимум контактов - никаких общественных встреч, личных приемов и перемещений в другие области, - уточнил Александр Александрович.

Сейчас же его работа заключается в «мониторинге происходящих процессов и экономических мер в отношении малого и среднего бизнеса».

- Когда эпидемия закончится, мы должны будем вернуться к национальным проектам - строительству дорог, школ, детских садов, - объясняет Авдеев. - У каждого депутата есть свой план, по которому он выполняет мониторинг региональных программ и нацпроектов. У меня --это поддержка малого и среднего бизнеса, проблемы здравоохранения, вопрос безопасных и качественных дорог, а также безопасная среда.

Также Александр Александрович продолжает курировать выборы-2020 в Калужской области, однако прием в «Единую Россию» пока приостановлен. Помимо того, экс-градоначальник, чьи полномочия сейчас распространяются на ЦФО, дистанционно контролирует несколько регионов, требующих отдельного внимания и экспертного мнения.

С гражданами же Авдеев работает в индивидуальном порядке, так как прием населения по личным вопросам приостановлен, консультации приходится давать по телефону или электронной почте.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР ПРИЗЫВАЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

А вот 67-летний Геннадий СКЛЯР, несмотря на то, что людям его возраста настоятельно рекомендовано не подвергать себя риску и не выходить без острой надобности на улицу, продолжает свои поездки по региону и не отказывает населению в личных встречах.

- Я сдал тест на коронавирус, все в порядке, - успокоил Геннадий Иванович. - Сейчас часть моих коллег продолжает взаимодействовать с правительством - обсуждают отчет и планы на предстоящий год, а другая часть работает в регионах. Я, например, сейчас в Калужской области, на этой неделе был в Калуге, Людинове, в Обнинске на трех предприятиях, сейчас в Хвастовичах. Я работаю. Смотрю, как организовано дистанционное обучение школьников, общаюсь с руководителями предприятий на тему того, как они начали работу с понедельника. Это не массовые собрания, а небольшие встречи со специалистами по 3-5 человек.

- Но многие ваши коллеги следуют рекомендациям не контактировать с людьми и работать удаленно...

- Я к этим депутатам не отношусь, я считаю, что депутат должен быть с людьми. Сейчас его задача - готовить полномасштабный запуск предприятий. Надо возвращаться к активной жизни и планировать завтрашний день, - уверен парламентарий.

Звучит, конечно, воодушевляюще, однако не рано ли «возвращаться к активной жизни», учитывая, что вирус не просто не прошел, а по прогнозам, наоборот, должен в ближайшие две недели выйти на свой пик?..

Диана КОРШИКОВА

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