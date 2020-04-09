Большие перемены. Из-за введения онлайн-обучения педагоги вынуждены сидеть у мониторов до ночи

Обнинские школы перешли на новый удаленный режим работы. И если школьникам, привыкшим к мессенджерам и соцсетям, освоить онлайн-обучение не составляет труда, то педагогом приходится нелегко. О том, какие онлайн-платформы используются в школах города в рамках дистанционного обучения в период карантина и как изменилась жизнь учителей нам, рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

КАКИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ В ОБНИНСКЕ?

Сейчас в школах используются сразу несколько разных ресурсов, так как, по мнению Волнистовой, если бы все образовательные учреждения использовали только одну платформу - система бы просто рухнула от большого объема информации.

Поэтому еще несколько недель назад школам был предоставлен список с разными вариантами платформ и каждая выбрала свою - наиболее удобную.

Одна из них - Zoom, которая позволяет проводить онлайн-уроки и конференции. Буквально на этой неделе с помощью нее проходило совещание с министром образования Калужской области. Также используются платформы uchi.ru, mind.com, foxford.ru, а также «Яндекс.Учебник». Это что касается обеспечения прямого взаимодействия с детьми.

Помимо этого, все обнинские школы, в том числе и частные, работают с региональной платформой «Сетевой город. Образование». На днях она, правда, не выдержала нагрузки и приостановила работу, но потом была восстановлена и теперь вновь доступна для всех участников образовательного процесса.

По словам Волнистовой, «Сетевой город» позволяет обмениваться информацией с родителями и детьми, дает возможность мамам и папам отслеживать успехи ребенка через дневники и электронные журналы. Что примечательно, раньше, во время очного обучения, электронные журналы хоть и были тоже доступны, но не вызывали большого интереса - вероятно, многие предпочитали проверять оценки своих чад в обычном бумажном дневнике. Да и сами учителя из-за небольшого «спроса» не спешили заполнять электронные документы.

Но сейчас ситуация изменилась - дневники заполняются в режиме онлайн, а количество входов в систему резко возросло. За одну только среду обнинские родители посетили ее свыше 8300 раз. Больше всего в школе №11 - 2191. Успеваемость учащихся 12-й школы проверили 840 взрослых, а 769 других мам и пап проверили дневники учеников школы №3. Кстати, врио губернатора Владислав ШАПША на своей странице в «Инстаграм» также сообщил, что пользуется «Сетевым городом» и регулярно проверяет оценки своего сына.

ПРОЩЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, СЛОЖНЕЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Очевидно, родителям стало проще контролировать успеваемость своих детей, но вот на учителей в связи с этим легла двойная нагрузка. Раньше педагоги могли быть свободны уже в 16:00, сейчас же приходится засиживаться у монитора допоздна, чтобы заполнить электронные реестры и проверить онлайн-задания. И хорошо, если система не зависнет или вообще не «заглючит» прямо во время урока, как это было на днях. В таких случаях приходится заниматься уже не только образованием, но и креативом - оперативно менять онлайн-платформу, переходить в мессенджеры, совмещать разные форматы и всячески проявлять находчивость и творческий подход. Такие нынче времена. Но Татьяна Валерьевна уверяет - обнинские педагоги при наличии всех этих проблем с достоинством с ними справляются, за что им большое спасибо, а на языке школьников - респект.

Выручают и другие образовательные сервисы, например, «Российская электронная школа». По словам Татьяны Волнистовой, все задания там разработаны лучшими учителями страны, каждый урок методически выверен.

- От одной из школ у нас было обращение - учитель физики после болезни не мог оперативно включиться в онлайн-обучение, поэтому мы рекомендовали отсматривать занятия в Российской электронной школе, и через электронный журнал обсуждать какие-то моменты с педагогом, - говорит Волнистова.

Еще один сильный инструмент - Московская электронная школа, наработками которой пользуются и в Обнинске. Также в ходу медиатека издательства «Просвещение», по учебникам которого учат в школах. Там тоже множество разработанных уроков и интерактивных образовательных ресурсов.

- Школы моделируют свои программы, используя не одну, а несколько систем, - рассказывает Волнистова. - Например, шестнадцатая школа сформировала свою уникальную платформу. Учителя записывают уроки, размещают, а потом вместе с детьми их обсуждают.

ОБНИНСКИЕ ПЕДАГОГИ ГОТОВЫ К ХУЛИГАНАМ В ZOOM

Однако среди самого педагогического сообщества считается, что самой удобной и популярной платформой для дистанционного обучения является упомянутая ранее Zoom. Неделю назад мы рассказывали о том, что данная система, по мнению специалистов, может разочаровать своих пользователей ввиду того, что серверы компании находятся за границей, а соответственно, сохранность личных данных может быть под угрозой. Сегодня же федеральные СМИ заявляют прямо - сервис конференц-связи оказался скомпрометирован! Тысячи личных видеозвонков были «слиты» на «Ютуб», среди них были записи сеансов психотерапии, школьные уроки, консультации с врачами и бизнес-планерки, где обсуждалась финансовая отчетность. Помимо этого, в ходе онлайн-конференции или урока к участникам может присоединиться посторонний человек и начать транслировать, например, видео неприличного содержания.

Специалисты в один голос заявляют - разработчики Zoom не уделили должного внимания его безопасности. Многие крупные компании, заботящиеся о приватности, уже отказались от использования данной платформы. Однако в управлении образования Обнинска пока об этом не думают.

- У нас очень много сервисов, чьи серверы находятся за границей - тот же «Яндекс» или «Вотсап», но мы ими пользуемся, - говорит Татьяна Волнистова. - Я слышала по центральному телевидению, что действительно бывают случаи хулиганства в Zoom - кто-то проникает на урок и пытается его сорвать. Но у организатора конференции есть способ отключить его. В целях организации качества обучения мы используем все возможности, которые есть, а негативные элементы в работе стараемся удалять.

Диана КОРШИКОВА

В «ДЕРЖАВЕ» ВСЁ ПРЕДУСМОТРЕНО «ДЛЯ САМЫХ РОДНЫХ»

Директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА рассказала о том, как у них строится работа в условиях «удаленки»:

- Дистанционное обучение - это один из 17 кейсов проекта предиктивной безопасности «Для самых родных», который реализуется на базе лицея «Держава» с июня 2019 года по постановлению администрации Обнинска. Проект реализует компания с одноименным названием «Для самых родных». Кейс дистанционного обучения специалистам данной системы пришлось разворачивать досрочно, в форс-мажорных обстоятельствах распространения коронавируса.

За неделю наши аудитории для онлайн-видеоуроков были оснащены необходимым оборудованием. Для реализации проекта используется исключительно российское программное обеспечение и оборудование отечественных производителей. Дистанционное обучение в «Державе» реализуется на платформе mind.com. Компания «Макснет» оперативно обеспечила канал со скоростью интернета 100 мегабит. Поэтому отдельные слова благодарности хочется адресовать руководителю компании Павлу СОКОЛОВСКОМУ.

Разработчики проекта «Для самых родных» действуют оперативно, точно и профессионально, учитывая особенности нашей образовательной организации, в первую очередь объемные показатели - 1649 учащихся.

В реализации дистанционного образования принимают участие 74 педагога, которые недавно прошли обучение. Техническое сопровождение сотрудниками «Для самых родных» осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Высококвалифицированные специалисты модерируют весь процесс - открывают и закрывают уроки, рассылают учащимся приглашения на электронную почту. Если бы не было жесткого карантина, и педагоги вели бы уроки из оборудованных аудиторий, с единой материально-технической базой и одинаковой скоростью интернета, качество процесса было бы еще выше. В связи с указом президента мы организовали работу учителей из дома. С 30 марта за первую неделю в офис «Для самых родных» поступило и было обработано более 1 тысячи звонков от родителей и педагогов, специалисты под руководством Александра КОЧУРОВА помогали удаленно настраивать компьютеры, адаптировали учителей под принципиально новые условия образовательного процесса.

Сегодня в «Державе» через «Сетевой город» идет обмен информацией учителя с учеником, сдается домашнее задание, проходит оценивание. Используются платформы uchi.ru и «Яндекс. Учебник», а непосредственное педагогическое общение с ребенком происходит онлайн на платформе mind.com. Разработчики заверили, что мы застрахованы от нежелательного контента и хулиганства, так как сотрудники модерируют онлайн-процесс и технически сопровождают его. В случае профилактических работ или сбоев в серверах, дети и учителя оповещаются, занятия оперативно переносятся на другие ресурсы.

Инициатором, вдохновителем и инвестором «Для самых родных» является Виктор Федорович ДРОЗДОВ, который готов финансировать профессиональные грамотно выстроенные проекты для наших с вами детей, для тех кому жить в эру высоких технологий.

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