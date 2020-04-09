Доверительный тон и милая аватарка

Мошенники устроили онлайн-атаку на продавцов недвижимости.



Горожанка Инна вот уже год пытается продать свою квартиру через популярные сайты недвижимости. Потенциальные покупатели изредка интересуются, смотрят жильё, но всерьёз покупкой никто так и не занялся. Поэтому, когда на днях на «Авито» ей написал покупатель и заявил, что готов без торга прямо сейчас заключить договор, женщина удивилась, а прочитав его сообщение целиком, заподозрила неладное.

«СОГЛАСНЫ НА ВСЕ УСЛОВИЯ!»

Началось все с того, что мужчина по имени Александр попросил ее телефонный номер и продолжил общение в WhatsApp. Далее прислал сообщение следующего содержания: «Готовы купить Вашу квартиру, не получается что-то до Вас дозвониться, скорее всего из-за того, что сейчас находимся в пути и очень плохо ловит связь. Пишу вам сразу же, как появилась немного сеть. Мы переезжаем из другой области, квартиру нужно купить в самое ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше. Купить нужно именно в Вашем доме, по семейным причинам, больше квартир, которые понравились, нет в вашем и соседних домах, поэтому приняли решение именно вашу покупать. Берём 100%. Согласны на все условия, единственный момент, хотелось бы побыстрее провести сделку. Проводить будем через банк, за наличный расчёт, чтобы с гарантией, всё-таки сумма не маленькая для нас. Без агентов, чтобы не было лишних трат для вас и для нас...».

И если тут пока ещё все написано понятно, то вторая часть письма вызывает вопросы:

«Для проведения транзакции в банке, чтобы на ваш счёт перевод был осуществлен, юрист из банка запросил выписку из ЕГРП в формате SIG, с электронно-цифровой печатью. Чтобы пока мы ехали, он проверил квартиру и начал подготовку документов для перевода денежных средств. Данная выписка сейчас обязательна при купли-продаже. Нужна свежая и именно с электронной печатью. Получите её пожалуйста на этом сервисе: (здесь была подозрительная ссылка, поэтому публиковать не будем - прим. Ред.) Просто проверка в Сбербанке проходит до 7-ми дней, поэтому, чем раньше начнём, тем лучше», - говорится в письме.

«ЖДЕМ ВЫПИСКУ НА КВАРТИРУ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!»

- Я, честно говоря, даже не поняла, что это за сделка такая? Я ещё даже не видела покупателей, а уже должна что-то им предоставить! - возмутилась хозяйка квартиры.

Однако на этом письмо не закончилось:

«Как получите, напишите обязательно. Если всё в порядке, никаких скрытых проблем нет, и юрист одобрит сделку, то будем очень рады. Если есть какие-то проблемы, то постарайтесь их решить побыстрее, если долги или какие-то ограничения есть. Мы просто приедем на неделю, хотели бы оставить задаток и подготовить успеть все документы. Если сразу успеем совершить сделку, то вообще будет замечательно. Если нет, то приедем через пару недель.

Как банк проверит квартиру, и если всё хорошо, но вдруг Вам нужно время на переезд, то тогда оставляем задаток, составляем в банке предварительный договор купли-продажи, и сделку завершим уже как приедем. Вам как раз хватит времени.

Постараемся дозвониться до вас в ближайшее время, ждём выписку на квартиру тогда. Заранее спасибо. Будем у вас через пару дней, до связи».

Инна поняла, что здесь что-то не то. Во-первых, ее телефон всегда включен, поэтому дозвониться до неё не составляло бы никакого труда.

- Во-вторых, меня смутила настойчивость, и вот эти фразочки вроде «берём 100%», «согласны на все условия». То есть, даже поторговаться не хотят? И мало ли какие условия я могу выдвинуть, - рассуждает женщина.

Но с другой стороны, доверительный тон письма и страница «покупателя» на специализированном сайте подозрений у нее не вызывала, да и аватарка в мессенджере прямо-таки располагала к дружелюбию - на ней свадебное фото мужчины с женой. Может, действительно, это всего лишь молодая семья, которая и вправду собирается покупать квартиру?

КОПИРОВАТЬ - ВСТАВИТЬ

Чтобы развеять свои сомнения, Инна решила пойти самым быстрым путём и просто «загуглила» номер, с которого ей написали в WhatsApp.

- Оказалось, что в эти же дни с этого номера ещё десятку людей, разместивших объявления о продаже квартир, пришло такое же сообщение - буква в букву! - говорит женщина. - Люди высказывали мнение, что это мошенник, и ни в коем случае нельзя переходить по указанным ссылкам и предоставлять ему выписки и личные данные. Хорошо, что я додумалась поискать этот телефон в Сети! Поэтому предупреждаю остальных - будьте внимательны к таким «покупателям» и проверяйте их данные прежде, чем завязывать с ними диалог. И не доверяйте милой аватарке - возможно, на ней вообще посторонний человек, который даже не знает, что его фото используют в таких махинациях. В аналогичном случае с точно таким же письмом другому продавцу писала девушка, а не мужчина с именем Александр.

Пояснение от Калужского отделения Сбербанка:

- Сбербанк проводит проверку документов недвижимости по запросу клиента в течение 1-5 дней. Независимо от того, зарегистрирована ли приобретаемая недвижимость через онлайн-сервис «ДомКлик», или же подобрана через иные сайты.

Для осуществления проверки документов недвижимости выписка из ЕГРП в формате SIG с электронно-цифровой печатью не требуется, достаточно ее скан-копии.

Диана КОРШИКОВА