Татьяна Котляр призналась, что «понятия не имеет» о том, соблюдают ли ее «квартиранты» карантин

Калужские СМИ обратили внимание на проблему «резиновых квартир» в период пандемии коронавируса. Как понять - где все эти десятки, а то и сотни прописанных в одной квартире граждан, и соблюдают ли они карантин? По мнению специалистов, из-за того, что фиктивно зарегистрированные иностранцы по факту могут находиться где угодно, хозяин жилья не может дать гарантию, что его подопечные соблюдают режим самоизоляции.
И кто в этой ситуации будет отвечать, если один из таких «постояльцев» станет разносчиком заразы?
ЗНАЮТ ЛИ ИНОСТРАНЦЫ О САМОИЗОЛЯЦИИ?
Традиционно, когда дело касается «резиновых квартир», все внимание переключается на самую известную владелицу такого жилья - правозащитницу Татьяну КОТЛЯР.
По подсчетам СМИ, сейчас на ее жилплощади прописано свыше 500 человек, хотя сама Татьяна Михайловна уже давно об этом не думает:
- Ой, будете смеяться, но я не считаю, - признается Котляр. - Особенно когда нужно продлить регистрацию. Просто прихожу в паспортный стол и регистрирую.
По словам правозащитницы, ввиду закрытия границ от УМВД пришло постановление об упрощенной процедуре выдачи патентов и продления регистрации тех, у кого по объективным причинам она просрочена. Так что работы у нее сейчас полно.
На наш вопрос - соблюдают ли прописанные у нее граждане режим самоизоляции? - правозащитница честно заявила, что «понятия не имеет», мол, кто-то наверняка соблюдает, а кто-то продолжает работать.
- Часть из них снимает жилье, часть живет в помещениях по месту работы, или в СНТ. То же можно сказать и о гражданах России, которые прописаны в одном регионе, а фактически проживают в другом, - не видит проблем Татьяна Михайловна.
- Если кто-то из них нарушит карантин и тем самым заразит коронавирусом других, вы будете за это отвечать? - поинтересовался корреспондент.
- Ну, как сказать - они же, как правило, не из Франции приезжают. Это люди, которые здесь живут и заразиться могут не больше чем вы или я, они не являются носителями вируса, - уверена она.
И вообще, в плане болезней покровительницу мигрантов беспокоит не столько короновирус, сколько тот же туберкулез, который, по ее словам, встречается довольно часто, преимущественно, у беженцев с Украины.
- Бывает, идет иностранец оформлять вид на жительство или просить убежище. Проходит необходимое медицинское обследования, а у него выявляют начальную стадию туберкулеза. Направляют в тубдиспансер. И только после лечения он получает справку и идет повторно подавать документы на проживание, - рассказывает Татьяна Михайловна.
ПРИЕМ ГРАЖДАН БЕЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
При этом правозащитница заверила, что если полиции или другим структурам понадобится связаться с кем-то из прописанных по ее адресу людьми, на этот случай у нее есть специальная тетрадь с телефонами и реальными адресами проживания иностранцев.
- Если бы я не вела такой учет, это было бы несерьезно, - говорит Котляр.
Однако, даже имея необходимые контакты на руках, она не обзванивала и не разъясняла мигрантам необходимость самоизоляции.
Стоит ли этому удивляться, учитывая, что и сама она не соблюдает карантин и продолжает вести приём граждан. Причём не онлайн, а непосредственно в офисе на Лейпунского. Посетители, как и прежде, могут обратиться к ней по привычному графику.
Татьяна Михайловна заявила, что на приеме она даже не использует медицинскую маску. По ее мнению, средство защиты должны носить те, кто имеет симптомы болезни - к ней это не относится.
Что касается скопления людей, свойственное ее приемной, то инженер здания периодически наведывается и контролирует, чтобы посетители соблюдали дистанцию и при необходимости выходили на улицу. Для сравнения напомним, что в администрации города личный прием граждан временно отменен - ради безопасности самих граждан, чтобы снизить риски заболевания при контакте с людьми. Заявления подаются либо онлайн, либо через окошко в холле, но и в этом случае при входе руки посетителей обрабатывают антисептиком. Учитывая, что на прием к Котляр приходит, скажем так, довольно своеобразный контингент, не всегда являющийся приверженцем стерильности, а возраст Татьяны Михайловны перевалил за опасную черту в 65 лет, стоило бы быть осмотрительнее. Не говоря о том, что людям старше этого возраста вообще рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.
Но Котляр уверена - юридические консультации вполне можно отнести к крайней необходимости. При этом в беседе с нашим корреспондентом она отметила, что и деятельность журналистов в такой период тоже важна, и они обязательно должны продолжать работу.
- Надеюсь, что газеты будут выходить и дальше, - сказала Татьяна Михайловна. - Я не понимаю, почему люди, которые составляли документ о товарах первой необходимости, таких как медикаменты и продовольственные товары, не включили в этот список бумажные СМИ. Мне кажется, это какая-то ошибка.
По мнению правозащитницы, печатная пресса, особенно в такой тревожный исторический период, обязательно должна быть в списке товаров первой необходимости, чтобы люди могли быть в курсе событий и следить за последними новостями. Также она призналась, что мониторит обнинские СМИ и регулярно читает газеты нашего издательского дома - «Неделя Обнинска» и «Вы и мы». И, несмотря на то, что о самой Татьяне Михайловне выходят в том числе и критические материалы, она считает, что у читателей в любом случае должен быть доступ к информации, какой бы она ни была.
Диана КОРШИКОВА