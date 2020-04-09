Татьяна Котляр призналась, что «понятия не имеет» о том, соблюдают ли ее «квартиранты» карантин

- Часть из них снимает жилье, часть живет в помещениях по месту работы, или в СНТ. То же можно сказать и о гражданах России, которые прописаны в одном регионе, а фактически проживают в другом, - не видит проблем Татьяна Михайловна.

- Если кто-то из них нарушит карантин и тем самым заразит коронавирусом других, вы будете за это отвечать? - поинтересовался корреспондент.

- Ну, как сказать - они же, как правило, не из Франции приезжают. Это люди, которые здесь живут и заразиться могут не больше чем вы или я, они не являются носителями вируса, - уверена она.

И вообще, в плане болезней покровительницу мигрантов беспокоит не столько короновирус, сколько тот же туберкулез, который, по ее словам, встречается довольно часто, преимущественно, у беженцев с Украины.

- Бывает, идет иностранец оформлять вид на жительство или просить убежище. Проходит необходимое медицинское обследования, а у него выявляют начальную стадию туберкулеза. Направляют в тубдиспансер. И только после лечения он получает справку и идет повторно подавать документы на проживание, - рассказывает Татьяна Михайловна.