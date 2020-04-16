Началось. В Калужской области умер первый пациент с коронавирусом

На этой неделе в Калужской инфекционной больнице умер первый пациент, заражённый коронавирусом. Ситуация ухудшается, число заболевших растет с каждым днем, и жителей в очередной раз призывают к жесткой самодисциплине.

ЗАПУСТИЛ БОЛЕЗНЬ

Мужчине было 59 лет, сам он не калужанин - приехал на работу из Подмосковья.

В Калужскую область больной прибыл уже с запущенной формой пневмонии, но к медикам за помощью не обращался. На улице ему стало плохо, он потерял сознание и бригадой скорой помощи был доставлен из одного из районов в Калугу. У мужчины диагностировали крайне тяжёлую форму болезни - когда вирусная пневмония переросла в бактериальную, и по сути, лёгких у человека уже не осталось. Медики четыре дня боролись за его жизнь, но спасти пациента так и не удалось.

Круг контактировавших с ним лиц уже установлен, все эти люди сейчас находятся на карантине.

Как рассказала главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА, чаще всего болезнь протекает бессимптомно, и это опасно в плане распространения инфекции. Население у нас, увы, не особо дисциплинированное и, не видя «врага в лицо», не осознает его опасность, в связи с чем не соблюдает режим самоизоляции.

- Некоторые, особенно не граждане Российской Федерации, которые находятся на территории страны, боятся потерять работу и длительное время скрывают заболевание, являясь разносчиками инфекции. К нам они попадают в тяжелом состоянии, когда не всегда можно помочь. Люди, не видя микроба, думают, что все хорошо и безопасно, но пандемия будет развиваться. Существует эпидемиологические законы развития вируса - будет пик, а потом все сойдет на «нет», - уверена Елена Алешина.

АНТИВИРУСНЫЕ МЕРЫ СТАЛИ ЕЩЕ ЖЕСТЧЕ

Тем временем, во вторник в региональном штабе по борьбе с коронавирусом прошло очередное заседание. В связи с ростом количества заболевших, в нашем регионе были приняты дополнительные меры ограничения.

- Муниципалитетам поручил изменить режим движения общественного транспорта, при этом перевозку сотрудников работающих предприятий и организаций обеспечить в полном объеме, - сообщил руководитель Калужской области Владислав ШАПША. - Граждан, которые перемещаются по региону в связи с исполнением служебных обязанностей, работодателям необходимо обеспечить соответствующими справками.

Помимо этого, все дома-интернаты для пожилых людей до конца этой недели будут переведены в режим полной изоляции.

Сотрудникам же полиции и Росгвардии поручили тщательнее контролировать соблюдение режима самоизоляции и активнее проводить разъяснительные беседы с жителями.

В свою очередь, в Обнинске уже отреагировали на данные поручения - на ближайшие выходные временно уменьшено количество рейсов и маршрутов ПАТП. Движение ряда других маршрутов приостановлено. Так что имейте это в виду, отправляясь на другой конец города. А еще лучше - останьтесь дома.



Диана КОРШИКОВА

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