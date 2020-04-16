Владислав Шапша два месяца в должности врио губернатора: первые итоги

Ровно два месяца назад мэр Обнинска Владислав ШАПША был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. Тогда еще никто не знал в какое тяжелое время Владиславу Валерьевичу предстоит возглавить регион - разговоры о коронавирусе тогда казались чем-то абстрактным и не имеющим отношения к России. Однако уже спустя несколько недель пандемия возглавила повестку дня любого заседания на любом уровне власти.

Тем не менее даже за этот небольшой срок у руля Калужской области Владислав ШАПША уже успел отметиться своими заявлениями.

Некоторые областные чиновники до сих пор не могут забыть спич главы региона на одной из первых встреч с министрами, когда Шапша весьма откровенно заявил, что тем, у кого не горит глаз на работу и кому не хочет трудиться во благо жителей - не место среди высоких чинов. В частности, досталось главному врачу областной клинической больницы, который в самый разгар пандемии уехал в отпуск в Таиланд. Узнав об этом Шапша заявил, что это безответственно и человек должен быть освобожден от занимаемой должности.

Следом прозвучало и другое ошеломляющее некоторых чиновников требование - собственноручно вести социальные сети: оперативно отвечать на вопросы граждан в комментариях, и отрабатывать все замечания, на которые указывают жители в онлайн-пространстве. Что примечательно, Владислав Шапша ни личном примере показал, как это надо делать - он регулярно рассказывает о поездках по региону, посещении предприятий и учебных заведений, проводит видео-трансляции и всегда находится на связи с жителями. Его страницы в социальных сетях стали настолько активны и популярны, что некоторые калужские блогеры уже признают в нем своего конкурента в борьбе за внимание аудитории.

С приходом коронавируса руководитель региона быстро сориентировался и направил все силы на то, чтобы мобилизовать предприятия на производство актуальной продукции. Так, например, мануфактура «Боско» в Калуге в срочном порядке, отложив пошив фирменной одежды, приступила к пошиву медицинских масок. А предприятие «Обнинскоргсинтез» по поручению Шапши запустило линию по производству антисептика. Столь оперативные и актуальные меры даже заслужили похвалу из уст Валентины МАТВИЕНКО, которая призвала другие регионы брать пример с Калужской области.

За минувшие два месяца Владислав Шапша проявил себя как неплохой антикризисный руководитель. Например, несмотря на общественное давление, он поручил правительству области вернуть на родину застрявших в Японии калужан. Среди них была и семья из Обнинска, которая, несмотря на предупреждения, отправилась на отдых в самый разгар пандемии и в итоге не смогла вовремя вылететь домой из-за закрытия неба. За такую оплошность пара получила сотни гневных комментариев от земляков, решивших, что «они сами виноваты в халатности и никто им помогать не обязан». Однако Владислав Валерьевич, зная о ситуации, связался с главой семьи и помог организовать возвращение калужан на родину, заслужив в народе звание «настоящего мужика», не бросающего своих.

Безусловно, разгул болезни внес свои коррективы в первые решения Шапши на посту главы региона. И многие из них даются очень нелегко - это можно заметить по видео-трансляциям, которые поводит врио губернатора практически каждый день, докладывая гражданам эпидемиологическую обстановку и разъясняя суть вынужденных ограничений. Тем не менее, даже за столь короткий срок экс-мэр Обнинска успел завоевать доверие жителей своей открытостью.

Диана КОРШИКОВА