Владислав Шапша два месяца в должности врио губернатора: первые итоги

Ровно два месяца назад мэр Обнинска Владислав ШАПША был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. Тогда еще никто не знал в какое тяжелое время Владиславу Валерьевичу предстоит возглавить регион - разговоры о коронавирусе тогда казались чем-то абстрактным и не имеющим отношения к России. Однако уже спустя несколько недель пандемия возглавила повестку дня любого заседания на любом уровне власти. Тем не менее даже за этот небольшой срок у руля Калужской области Владислав ШАПША уже успел отметиться своими заявлениями. Некоторые областные чиновники до сих пор не могут забыть спич главы региона на одной из первых встреч с министрами, когда Шапша весьма откровенно заявил, что тем, у кого не горит глаз на работу и кому не хочет трудиться во благо жителей - не место среди высоких чинов. В частности, досталось главному врачу областной клинической больницы, который в самый разгар пандемии уехал в отпуск в Таиланд. Узнав об этом Шапша заявил, что это безответственно и человек должен быть освобожден от занимаемой должности. Следом прозвучало и другое ошеломляющее некоторых чиновников требование - собственноручно вести социальные сети: оперативно отвечать на вопросы граждан в комментариях, и отрабатывать все замечания, на которые указывают жители в онлайн-пространстве. Что примечательно, Владислав Шапша ни личном примере показал, как это надо делать - он регулярно рассказывает о поездках по региону, посещении предприятий и учебных заведений, проводит видео-трансляции и всегда находится на связи с жителями. Его страницы в социальных сетях стали настолько активны и популярны, что некоторые калужские блогеры уже признают в нем своего конкурента в борьбе за внимание аудитории. С приходом коронавируса руководитель региона быстро сориентировался и направил все силы на то, чтобы мобилизовать предприятия на производство актуальной продукции. Так, например, мануфактура «Боско» в Калуге в срочном порядке, отложив пошив фирменной одежды, приступила к пошиву медицинских масок. А предприятие «Обнинскоргсинтез» по поручению Шапши запустило линию по производству антисептика. Столь оперативные и актуальные меры даже заслужили похвалу из уст Валентины МАТВИЕНКО, которая призвала другие регионы брать пример с Калужской области. За минувшие два месяца Владислав Шапша проявил себя как неплохой антикризисный руководитель. Например, несмотря на общественное давление, он поручил правительству области вернуть на родину застрявших в Японии калужан. Среди них была и семья из Обнинска, которая, несмотря на предупреждения, отправилась на отдых в самый разгар пандемии и в итоге не смогла вовремя вылететь домой из-за закрытия неба. За такую оплошность пара получила сотни гневных комментариев от земляков, решивших, что «они сами виноваты в халатности и никто им помогать не обязан». Однако Владислав Валерьевич, зная о ситуации, связался с главой семьи и помог организовать возвращение калужан на родину, заслужив в народе звание «настоящего мужика», не бросающего своих. Безусловно, разгул болезни внес свои коррективы в первые решения Шапши на посту главы региона. И многие из них даются очень нелегко - это можно заметить по видео-трансляциям, которые поводит врио губернатора практически каждый день, докладывая гражданам эпидемиологическую обстановку и разъясняя суть вынужденных ограничений. Тем не менее, даже за столь короткий срок экс-мэр Обнинска успел завоевать доверие жителей своей открытостью. Диана КОРШИКОВА
Ровно два месяца назад мэр Обнинска Владислав ШАПША был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. Тогда еще никто не знал в какое тяжелое время Владиславу Валерьевичу предстоит возглавить регион - разговоры о коронавирусе тогда казались чем-то абстрактным и не имеющим отношения к России. Однако уже спустя несколько недель пандемия возглавила повестку дня любого заседания на любом уровне власти.
Тем не менее даже за этот небольшой срок у руля Калужской области Владислав ШАПША уже успел отметиться своими заявлениями.
Некоторые областные чиновники до сих пор не могут забыть спич главы региона на одной из первых встреч с министрами, когда Шапша весьма откровенно заявил, что тем, у кого не горит глаз на работу и кому не хочет трудиться во благо жителей - не место среди высоких чинов. В частности, досталось главному врачу областной клинической больницы, который в самый разгар пандемии уехал в отпуск в Таиланд. Узнав об этом Шапша заявил, что это безответственно и человек должен быть освобожден от занимаемой должности.
Следом прозвучало и другое ошеломляющее некоторых чиновников требование - собственноручно вести социальные сети: оперативно отвечать на вопросы граждан в комментариях, и отрабатывать все замечания, на которые указывают жители в онлайн-пространстве. Что примечательно, Владислав Шапша ни личном примере показал, как это надо делать - он регулярно рассказывает о поездках по региону, посещении предприятий и учебных заведений, проводит видео-трансляции и всегда находится на связи с жителями. Его страницы в социальных сетях стали настолько активны и популярны, что некоторые калужские блогеры уже признают в нем своего конкурента в борьбе за внимание аудитории.
С приходом коронавируса руководитель региона быстро сориентировался и направил все силы на то, чтобы мобилизовать предприятия на производство актуальной продукции. Так, например, мануфактура «Боско» в Калуге в срочном порядке, отложив пошив фирменной одежды, приступила к пошиву медицинских масок. А предприятие «Обнинскоргсинтез» по поручению Шапши запустило линию по производству антисептика. Столь оперативные и актуальные меры даже заслужили похвалу из уст Валентины МАТВИЕНКО, которая призвала другие регионы брать пример с Калужской области.
За минувшие два месяца Владислав Шапша проявил себя как неплохой антикризисный руководитель. Например, несмотря на общественное давление, он поручил правительству области вернуть на родину застрявших в Японии калужан. Среди них была и семья из Обнинска, которая, несмотря на предупреждения, отправилась на отдых в самый разгар пандемии и в итоге не смогла вовремя вылететь домой из-за закрытия неба. За такую оплошность пара получила сотни гневных комментариев от земляков, решивших, что «они сами виноваты в халатности и никто им помогать не обязан». Однако Владислав Валерьевич, зная о ситуации, связался с главой семьи и помог организовать возвращение калужан на родину, заслужив в народе звание «настоящего мужика», не бросающего своих.
Безусловно, разгул болезни внес свои коррективы в первые решения Шапши на посту главы региона. И многие из них даются очень нелегко - это можно заметить по видео-трансляциям, которые поводит врио губернатора практически каждый день, докладывая гражданам эпидемиологическую обстановку и разъясняя суть вынужденных ограничений. Тем не менее, даже за столь короткий срок экс-мэр Обнинска успел завоевать доверие жителей своей открытостью.
Диана КОРШИКОВА