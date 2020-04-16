Юрий Фрай: «Школы должны быть готовы к возвращению детей!»

Депутат городского собрания Юрий ФРАЙ на этой неделе доставил в несколько образовательных учреждений наукограда антибактериальное средство, произведенное компанией «Обнинскоргсинтез». Это далеко не первая, а может, даже и не сотая, совместная социальная акция двух давних партнеров, которые даже в такой непростой период нашли время для добрых и полезных дел.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Как считает Юрий Владимирович, в период распространения коронавируса под ударом, прежде всего, оказались дети, поэтому в первую очередь взрослым нужно позаботиться именно о тех организациях, где пребывают самые юные жители города.

- Вместе с компанией «Обнинскоргсинтез», с которой нас связывает более чем 20-летнее сотрудничество в совместных социальных программах, таких как образование и спорт, мы решили снабдить школы, детские сады и спортивные секции жидкостью для обработки помещений, - сказал Фрай.

По его словам, дезинфицирующее средство понадобится для обработки бассейнов, душевых, туалетов, полов, лестничных пролетов, классов, и так далее. Так, во вторник антисептик был завезен в лицей «Держава», а также в детские сады «Чебурашка» и «Палех», далее он будет распространяться и в других социальных учреждениях города. Более того, к Юрию Владимировичу обратились и представители духовенства, которым также необходим антисептик, так как многие горожане продолжают посещать церковь. Так что, в ближайшее время продукт будет доставлен и в храмы, причем не только обнинские.

По мнению Фрая, «гуманитарная помощь» в виде нескольких сотен литров антисептика очень актуальна для бюджетных организаций. Стоит ли говорить о том, что она будет полезной не только в период пандемии, но и в «мирное» время - чистота и дезинфекция вообще еще никому не вредили.

20 ЛЕТ ДРУЖБЫ

Впрочем, некоторые могут задаться вопросом: зачем сейчас поставлять антисептик в школы и детские сады, ведь они закрыты на карантин? На самом деле, как пояснил Фрай, учебные заведения продолжают свою деятельность. В детсадах открыты дежурные группы для детей, чьи родители вынуждены работать на предприятиях, которым разрешено функционировать в период карантина.

- Школы также продолжают свою хозяйственную и организационную деятельность, - говорит депутат. - Многие учителя проводят онлайн-уроки из школьных классов. Директор и его заместители находятся на постах. Наша спортивная школа «Держава» тоже работает, мы находимся в здании. Его нельзя просто бросить и закрыть. Любая школа - это сложное техническое сооружение, которое надо постоянно содержать в порядке. Здесь должны быть электрики, сантехники... Школа всегда должна быть готова принять детей обратно. Поэтому мы будем продолжать поставлять дезинфицирующие средства в другие учебные заведения.

К счастью, никаких препятствий в этой помощи нет, «Обнинскоргсинтез» - давно проверенный и надежный партнер. По словам Юрия Фрая, более 20 лет подряд компания является спонсором спортивных турниров разного уровня, которые проводятся в Обнинске. При поддержке компании воспитанники спортшколы «Держава» ездили на сборы и соревнования. Не раз компания «Обнинскоргсинтез» передавала спортшколе дорогие подарки в виде спортивного оборудования и тренажеров и вообще всячески способствовала развитию здорового образа жизни в наукограде.

Теперь же давние друзья и партнеры направили свои силы на защиту здоровья и безопасности юных жителей города. Взрослые обещают:у них все под контролем.

В первых числах апреля компания «Обнинскоргсинтез» по поручению врио губернатора Владислава ШАПШИ начала выпуск собственного дезинфицирующего средства. Антисептик безвозмездно передается в помощь обнинским предприятиям и социальным службам, а также будет распространяться в других муниципалитетах Калужской области. Что касается самого антисептика, то его можно смело назвать лучшим на рынке. Продукт представлен в трех вариациях - раствор антисептика, гель-антисептик и средство для обработки поверхностей. Если обычные средства уничтожали бактерии и частично вирусы, то обнинское может убивать бактерии, вирусы, грибковые соединения и споры. Также производители позаботились и о другом важном вопросе: когда человек часто моет и обрабатывает руки, кожа начинает сохнуть, на ней появляются раздражения и шелушения. А вот после средства от «Обнинскоргсинтез» никаких неприятных эффектов не будет. Его формула содержит достаточно много увлажняющих компонентов, чтобы не доставлять дискомфорта людям. Так что кожа будет не только кристально чистой, но и нежной!

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