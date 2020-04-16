Школьник из ЦМИТ изобрел крепления для медицинских масок и напечал их на собственном 3D-принтере

И снова на этой неделе нас удивили воспитанники Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Шестнадцатилетний школьник Александр МОРОЗОВ в помощь медикам разработал специальные крепления для медицинских масок, чтобы у врачей и медсестер не болели уши, а тугие резинки не оставляли следов на лице.

С ЗАБОТОЙ О МЕДИКАХ

В разгар пандемии коронавируса как никогда важна взаимопомощь. В особенности, поддержка нужна тем, кто ради нас с вами сегодня продолжает выходить на работу, спасая жизни.

- Мне очень хочется поддержать людей, которые в текущей непростой ситуации вынуждены по долгу службы практически круглосуточно находиться в защитных масках, что приводит к травмированию кожных покровов, - говорит Саша. - Эту проблему может решить специальная пряжка, которую я могу изготовить на 3D-принтере и предоставить бесплатно врачам и сотрудникам полиции. Ее легко дезинфицировать, и она удобна при использовании - масса всего два грамма.

В социальных сетях парень предложил распространить его пост, чтобы к нему могли обратиться люди, которым данная маска необходима.

Что касается самой пряжки, то, как признается Саша, ее идея не нова. Изначально данное крепление разработала компания Сreality и заявила об этом 28 февраля. Однако, большую известность как «автор» этого изобретения у нас в стране получил почему-то школьник из Канады - его мама рассказала о пряжке 3 марта в своем «Фэйсбуке». Хотя на тот момент у воспитанника обнинского ЦМИТа уже был на руках первый прототип, хоть и не такой распиаренный, как у изобретателя из Ванкувера.

- Я же взял идею и воплотил ее, исходя из своих к ней требований, а именно: сделал ее тоньше и немного переделал форму, чтобы уходило минимальное количество материала и времени на печать. С такой пряжкой я отходил неделю, чтобы уверенно заявить, что она и вправду удобная и убирает весь дискомфорт от использования медицинской маски, - говорит обнинский школьник. - Печатаю я их на своих двух принтерах: старый фанерный, и новый (в котором из заводских деталей только железный корпус). В них я внедряю свои разработки и идеи.

КАК В 16 ЛЕТ СОЗДАТЬ СТУДИЮ 3D-ПЕЧАТИ

У Александра есть своя студия 3D-печати. И вот некоторые его разработки: макет шевронной передачи, демонстрирующий влияние зазоров и паразитных сил; разработка и производство развивающих игрушек «Монтессори»; разработка и производство «Лото», шариков для хоккейной олимпиады, и множество других мелочей вроде формочек для печенья, барельефов, фигурок, статуй, зубчатых колес, и так далее.

Создавать все эти конструкции позволяют упомянутые два собственноручно собранных 3D-принтера.

- Первый мой собранный фанерный 3D-принтер я доводил до ума порядка полутора лет. Результатом всех доработок и наработок является принтер, печатающий 20 часов в сутки без ухудшения качества и какого-либо моего вмешательства. Последние восемь месяцев и намека на износ деталей нет! Во второй мой 3D-принтер я внедряю наработки первого и вношу новые изменения для создания устройства, способного стабильно печатать инженерными пластиками.

По словам парня, во время улучшения своего первого принтера он не преследовал никакой коммерческой цели, и добивался идеального качества. Но с началом коммерческой деятельности (сейчас Саша зарегистрирован как самозанятый и исправно платит налоги) он начал добиваться и рентабельности оборудования, чтобы 3D-печать была не только качественной, но и с минимальной себестоимостью.

- Все технические и «железные» вопросы завязаны на мне, а также моим духовным вдохновителем, которым является моя девушка Котова Алиса - нас с ней связал «Технолаб». Алиса полностью курировала проект развивающих игрушек «Монтессори» и принимает активное участие в разработке дизайна студии 3D-печати.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ - ВМЕСТЕ С НАСТАВНИКОМ ЦМИТ!

Кстати, Александр дважды принимал участие в областной олимпиаде по технологии - и оба раза становился серебряным призером. Также в 2018 году он победил в конкурсе «Шустрик» - на тот момент он был учеником ЧОУ ДО «Академия Технолаб», после чего перешел в ЦМИТ для индивидуальной работы с наставником и открытия собственной студии 3D-печати. Сейчас он планирует приять участие в конкурсе «Капитаны» - «Мой первый бизнес», к которому готовится вместе с наставником в ЦМИТе.

Напомним, Центр молодежного инновационного творчества был основан в 2013 году в городе Обнинске. За более чем 6 лет ЦМИТ создал вокруг себя экосистему, в которой люди занимаются творчеством как индивидуально, так и коллективно, передают друг другу знания независимо от возраста и социального статуса.

ЦМИТ стал центром объединения людей, которые хотят познавать, изобретать и созидать.

В обнинском ЦМИТ на регулярной основе занимаются более 1200 человек в год: образовательные курсы для школьников и студентов; творческие, научные и технические проектные школы; подготовка к конкурсам, олимпиадам и так далее.

Ключевая задача ЦМИТ - раскрывать потенциал молодых людей в области технологического предпринимательства и изобретательства, формировать эффективные, конкурентоспособные команды для реализации проектов в различных сферах науки и техники.

Римма СУББОТИНА

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