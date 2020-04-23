«Ком в горле и слезы душат». Олег Комиссар рассказал о впечатлениях от фильма «Ильинский рубеж»

Какие бы зарубежные или отечественные киноновинки не выходили в этом сезоне, обнинцы с нетерпением ждут главную из них - народный фильм о подвиге подольских курсантов «Ильинский рубеж». Когда состоится премьера, почему прокатчики сменили название и какие эмоции предстоит испытать зрителям, нам рассказали режиссер и гендиректор студии «Военфильм» Игорь УГОЛЬНИКОВ и один из главных идеологов народного кинопроекта Олег КОМИССАР.

КОГДА ЗВЕЗДЫ НАКОНЕЦ СОШЛИСЬ

На сайте «Военфильма» еще несколько дней назад шел обратный отсчет до премьеры, которая была назначена на 4 мая. Но сейчас счетчик обнулился и замер - из-за коронавируса и закрытия кинотеатров теперь никто не может сказать, когда зрителям удастся увидеть долгожданную военно-историческую киноленту. Как предполагалось ранее, первыми фильм должны были увидеть зрители из Обнинска и Подольска - жители тех городов, которые оказали огромное содействие созданию ленты. Но теперь даже сам режиссер не может назвать хотя бы примерной даты выхода картины.

Олег Комиссар, в свою очередь, старается в отсрочке премьеры искать плюсы. По его мнению, летом люди ходят в кинотеатры плохо - кто в отпусках, кто на дачах. Да и в целом, после окончания карантина какое-то время - месяц-два - жители будут опасаться посещать массовые мероприятия. Поэтому, скорее всего, премьера будет перенесена на осень, и это даже хорошо:

- Думаю фильм может выйти в конце сентября, это будет логично, ведь 30-е число - начало немецкой операции «Тайфун», а уже 5 октября курсанты были подняты по тревоге, - объясняет Олег Николаевич.

По его мнению, правильно выбранная дата премьеры очень важна, так как речь идет о кассовых сборах, которые будут направлены на создание музея «Ильинские рубежи»: он уже проектируется. Министерством культуры Калужской области уже составлено техническое задание, сейчас подбирается подрядчик.

Стоит ли говорить о том, что главная идея фильма - это не кассовые сборы, пусть даже на благое дело, а сохранение памяти о героическом подвиге молодых ребят, которые ценой свое жизни отстояли ключевой рубеж на подходе врага к Москве. Кстати, это была не первая попытка снять кино о подольских курсантах. В 70-х годах такое предложение уже поступало, однако на тот момент, видимо, не нашлось подходящего режиссера, да и многие документы, способные до минуты восстановить события на Ильинском рубеже, были засекречены, а без них хороший сценарий бы не получился. Так что идея не увенчалась успехом.

Но спустя несколько десятилетий, звезды, что называется сошлись: за дело взялся профессионал военного кино Игорь Угольников, да и Минобороны рассекретило материалы, необходимые для воссоздания полной картины боя. Как магнитом, к проекту притянуло талантливых людей, знатоков истории, и просто неравнодушных людей, желающих оказать помощь в установке декораций, съемках в массовке, предоставлении реквизита.

КОГО ИЗ ОБНИНЦЕВ ОТМЕТЯТ В ТИТРАХ?

Подтянулись и предприятия - их в Калужской области насчиталось порядка 70, и все они будут отмечены в титрах. Также там можно будет увидеть имена каскадеров из Обнинска. Как отметил Комиссар, до фильма он даже не знал, что в наукограде проживают профессионалы такого рода, которые снимаются в известных боевиках и фильмах вроде «Викинга». Отдельной строчкой в титрах будут отмечены обнинские подводники.

- Большую помощь оказал Учебный центр военно-морского флота. Экипаж подводной лодки пять раз выезжал на декорации, помогал рыть окопы, восстанавливать дома. В среднем они безвозмездно отработали на полмиллиона рублей, - рассказывает Олег Комиссар. - Также снималась девушка из Обнинска, которая играет в театре, и трое юношей на втором плане.

По его словам, парни сыграли большую роль еще на этапе подготовки к съемкам, когда Угольников искал подходящие лица - типажи курсантов того времени. На них «примеряли» образ: надевали форму, проводили фотосессии и так далее. В целом же ежедневно в массовках участвовали сотни людей, так что упомянуть каждого было физически невозможно, так как размер титров ограничен.

- Участие в создании фильма принимали очень многие предприятия, причем без какой-либо рекламы - просто безвозмездно, некоторые даже запрещают себя называть. Я потрясен такой скромностью и объемом их помощи, - признается Олег Николаевич.

Как рассказал нам Игорь Угольников, фильм готов. Но сейчас, пользуясь паузой, его дорабатывают - делают спецэффекты.

«Я ДУМАЛ, МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ УДИВИТЬ, НО ПОТОМ УВИДЕЛ КАДР ИЗ ФИЛЬМА...»

Кстати, Олегу Комиссару было предложено посмотреть фильм целиком, но он отказался - хочет «нагулять аппетит». Но тем не менее отдельные фрагменты он все же видел - его, как специалиста по военной истории, привлекли в качестве консультанта, чтобы уточнить некоторые детали - чтобы фильм был более достоверным.

- Мне пришлось собрать военно-исторический совет из специалистов-историков, которые занимались Ильинскими рубежами. Мы консультировали, какие самолеты должны быть в кадре - по ним, кстати, делали компьютерную графику. Искали в архивах номера, марки и модификации немецких самолетов. Консультировали по типам взрывов, давали советы по танкам, - вспоминает Комиссар.

Кстати, когда будете смотреть фильм - обратите внимание на немецкие танки, на них будут указаны оригинальные номера, те самые, которые действительно сражались на Ильинском рубеже.

- Знаменитый бой танковой колонны является апофеозом обороны рубежа, он состоялся 16 октября. Чтобы он выглядел достоверно, мы подняли немецкие фотографии того периода и помогли художникам-постановщикам поменять номера танков на настоящие, - рассказывает Комиссар.

Но, по его словам, фильм будет не только исторически достоверным, но крайне драматичным.

- Видел отдельные кадры - это потрясающе! Я больше 15 лет занимаюсь военной тематикой, «тертый» человек, думал, что меня уже ничем не удивишь. Но раз пять у меня подступали слезы, я был потрясен. Даже когда я читал сценарий, были пара моментов, когда прямо комок в горле и слезы душат! И это меня - взрослого мужика! Ну куда это годится? Я ради интереса взял одну сцену - думаю, чем она меня взяла? Разбираю абзац по предложениям - ничего особенного, не берёт, и всё. А читаешь целиком - хватает за душу, сразу картинка перед глазами. Угольников - просто мастер!

ПОЧЕМУ ИЗ НАЗВАНИЯ УБРАЛИ «РУБЕЖИ»?

По словам Комиссара, режиссер сделал так, что зритель целиком погружается в фильм и видит войну глазами курсантов.

- Это не стандартные кадры военных фильмов. Если, например, в «Они сражались за родину» зритель видит войну глазами бывалых солдат, то здесь - глазами детей. Это совсем другие эмоции, другой трагизм, - делится впечатлением Олег Николаевич. - Фильм будет очень хороший, это не выдумка, это история - в 40 километрах от нас. И Обнинск имеет прямое к ней отношение, взять хотя бы то, что курсанты с рубежа выходили через Белкино.

Кстати, именно из-за «географии» в названии фильма среди участников народного проекта случилось недопонимание. Когда он только создавался, обнинцы были уверены, что фильм выйдет с названием «Ильинский рубеж» - это подчеркнет принадлежность к Калужской области, а значит, есть ради чего стараться и помогать проекту. Однако итоговое название в прокате - «Подольские курсанты». Некоторые жителей региона такая замена очень огорчила - мол, ради чего же они вкладывали свои силы и время? Ситуацию прояснил Олег Комиссар.

- Название фильма действительно «Подольские курсанты», но весь народный проект называется «Ильинский рубеж», и в него входит не только фильм - мы занимаемся и другой работой, проводим со школьниками экскурсии на декорации, и так далее. В конце фильма будет написано, что он создан по заказу обнинской ассоциации «Народный проект». Название фильма поменяли в этом году, когда подключился прокатчик - именно он, а не создатель, выбирает название ленты, то, которое будет более продаваемым, на которое пойдут люди. Дело в том, что фильмы со словом «рубеж» недавно уже дважды выходили в кино - «Рубеж» про блокаду Ленинграда и «Балканский рубеж» - оба провалились в прокате. Поэтому прокатчики решили не наступать на одни и те же грабли и слово «рубеж» убрать вообще. Кроме того, прокат мы хотим сделать по всей России, слово «Ильинский» никому не знакомо кроме жителей нашей территории, и по стране решили использовать название «Подольские курсанты» - за многие десятилетия оно стало хорошо раскрученным.

При этом за границей в названии фильма слово «рубеж» сохранят - он будет называть «Last frontier» («Последний рубеж»).

Ну а пока все находятся в ожидании премьеры. Обнинцы могут быть уверены -их старания не пропали даром: весь реквизит, в том числе и деревянные дома, которые были разобраны, привезены, а потом вновь собраны, находятся в кинокомплексе «Военфильма» в Медыне и ждут своего очередного часа для участия в следующем военном кино.



Диана КОРШИКОВА

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