Юрий Фрaй рассказал о том, как в обнинских школах организовано питание детей

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе депутат Обнинского городского Собрания Юрий ФРАЙ организовал доставку дезинфицирующего средства в сады и школы. По мнению Юрия Владимировича, образовательные учреждения должны быть готовы к возвращению детей после карантина. И это касается не только наличия «санителя», но и организации качественного школьного питания!

ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

Напомним, Юрий Фрай входит в состав комиссии, которая контролируют качество завтраков и обедов в обнинских школах и детских садах, взаимодействует с поставщиком и следит за тем, чтобы в школьных столовых был порядок. Образование - тема для Юрия Владимировича профессиональная, хорошо знакомая еще со времен руководства лицеем «Держава», так что от его взгляда не ускользнет ни одна важная деталь. Требования к безопасности и комфорту учащихся у депутата максимально высокие, поэтому даже незначительные недоработки для него недопустимы. Собственно, по такому принципу и работает комиссия.

Несмотря на то, что сейчас школьники находятся на карантине и обучаются удаленно, в обычное время обнинские образовательные учреждения переполнены. По мнению Юрия Владимировича, это связано с тем, что в былые годы вместимость учебных заведений позволяла принимать детей из соседних районов и деревень. Сейчас же такой возможности нет - мест, увы, недостаточно даже для обнинцев. Впрочем, территориальное «прикрепление» детей к «Альма- матер» в скором будущем должно дать свои плоды и сбалансировать количество детей в школах.

К счастью, даже в таких суровых условиях, когда огромная нагрузка ложится именно на пищеблоки, руководители учреждений справляются со своей задачей и содержат их в порядке, не допуская столпотворений и очередей.

- Одни из последних проверок проводились нами в «Державе» и 16-й школе. Мы смотрели, как организован процесс кормления детей, санитарно-техническое состояние самих кухонь, их ремонт и исправность оборудования. Также мы проверяли качество продуктов, которые поставляют в школы, в частности тех, где могут быть отклонения, не существенные для взрослого человека, но существенные для ребенка - это сосиски, масло, молочные продукты, которые могут содержать растительные жиры, - говорит Фрай.

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ТОЛЬКО ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ!

По его словам, такое щепетильное отношение к качеству питания обусловлено не недоверием к поставщику, который может недобросовестно выполнять свои функции (он как раз-таки более, чем ответственен в этом вопросе - об этом поговорим чуть позже), а скорее, связано с достаточно высокой планкой, которую требует комиссия. Грубо говоря, санитарные нормы позволяют поставщику предоставлять продукты с содержанием растительных жиров, например, в сгущенке, которую подают с сырниками. Но обнинские инспекторы все-таки требуют, чтобы обнинские дети питались исключительно полезными завтраками и обедами.

- В детстве стоит исключить продукты, которые могут негативно отразиться на здоровье, вызвать аллергию или другие неприятные последствия, - считает Юрий Фрай. - После того как мы подняли этот вопрос, в том числе и на заседании горсобрания, эти продукты исчезли из перечня поставщика, он оперативно исправил ситуацию.

Как отмечает Фрай, проверки показывают, что в условиях ограниченного финансирования, когда нужно проводить текущие ремонтные работы, обнинские школы все же держат четкий и верный приоритет - в первую очередь деньги расходуются именно на достойное содержание пищеблоков, от которых, по сути, напрямую зависит здоровье учащихся. На сегодняшний день они находятся в хорошем состоянии, с уверенностью заявляет депутат.

- Конечно, нет предела совершенству, и можно было бы установить более современное и технологичное оборудованиее, которое могло бы ускорить приготовление еды, сделать ее еще более качественной, но это уже следующий этап. Сейчас со всей ответственностью могу заявить, что процесс питания школьников налажен нормально. Но нам все равно нужно обращать внимания на эту тему, помогать с расширением пищеблоков, созданием дополнительных буфетов и обеденных залов, - говорит Фрай.

ОБНИНСКУ ПОВЕЗЛО С ПОСТАВЩИКОМ

А теперь расскажем о поставщике, который выбирается по аукциону и обслуживает все образовательные учреждения города. В наукограде уже несколько лет им является продовольственный комбинат «Обнинский», о котором весьма положительно отзываются как в депутатском корпусе, так и в управлении образования администрации.

По словам Юрия Фрая, с комбинатом он работает уже более 20 лет. Именно это предприятие обеспечивает питанием Всероссийские сборы по кудо, которые проходят в Обнинске. А это очень ответственный процесс - подготовить еду для спортсменов, чтобы она была сбалансирована и полезна.

- Я часто езжу в командировки в другие города и регионы, поэтому по опыту знаю, что не всем так везет с добросовестными поставщиками. Да и в принципе не многие компании готовы заниматься таким видом деятельности, так как к ней много требований. Поэтому Обнинску в этом плане повезло, - считает Юрий Владимирович.

К слову, продовольственный комбинат не только поставляет продукты, но и полностью контролирует выпуск еды. Если, например, в детсадах ввиду специфики и питания еду готовят обученные штатные повара, то в школах завтраками и обедами заведуют специалисты комбината. То есть предприятие «от и до» контролирует и отвечает за весь процесс.

Как отмечает Фрай, далеко не всем удается так удачно сочетать цену и качество - обычно что-то одно из этих двух составляющих обязательно страдает. Но в Обнинске этот механизм, к счастью, давно налажен, в том числе благодаря работе данной комиссии, которая регулярно «мониторит», проверяет и дает свои ценные рекомендации относительно качества еды. А если так, то, как уверен Юрий Фрай, обнинские дети, возвращаясь после карантина в школы, будут в надежных руках!

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