Обнинцы словом и делом поддерживают медиков!

Даже в столько трудный момент, когда весь мир охватила страшная болезнь и неопределённость, жители Обнинска умудряются беспокоиться не только о себе, но и о тех, кто не покладая рук ради нашего с вами здоровья готов трудиться 24 на 7. Горожане доказали - они готовы помогать медикам не только добрым словом, но и конкретными делами.

На днях, например, несколько жителей, пожелавшие не называть своих имен, передали инфекционному отделению клинической больницы внушительный запас продуктов и средств личной гигиены.

Напомним, что инфекционное отделение КБ №8 из прежнего корпуса перевели в отдельное здание из-за пациента, у которого обнаружили коронавирус. На данный момент часть отделения работает как обсервация - всем, кто там находится (как медикам, так и пациентам) нужно в течение двух недель находиться на карантине.

По сути, люди оказались «заложниками» ситуации и теперь безвылазно должны находиться в «четырех стенах». Чтобы хоть как-то скрасить их будни благородные граждане и передали им запас продуктов и прочих бытовых «полезностей» на целую неделю.

Как рассказал один из них, они заранее попросили сотрудников больницы составить список необходимых продуктов и средств гигиены, и даже удивились тому, насколько оказался скромным. Поэтому они купили, все что было нужно, и кое-что добавили уже от себя.

По информации КБ №8, в отделение доставили мясо, рыбу, крупы, молочные продукты, свежие овощи, фрукты и зелень, минеральную воду, соки, чай, йогурты, печенье и многое другое, в том числе увлажняющие крема для женщин. Также свою лепту внесли аптечная сеть «Будь здоров» и сеть супермаркетов «Да!».

По словам активистов, когда продукты закончатся, они доставят новую партию, и вообще - готовы передать все, что потребуется людям по первому же их звонку.

- Мы очень благодарны за помощь, - сказал руководитель больницы Михаил СЕРГЕЕВ. - Сейчас непростое время, и мы рады, что больницу поддерживают жители города. Помогая нашим сотрудникам и пациентам, они выполняют важнейшую социальную роль. Любое внимание сегодня поможет нам противостоять распространению новой инфекции.

ОБНИНЦЕВ ВНОВЬ ПРИЗВАЛИ К ДИСЦИПЛИНЕ

Но, несмотря на позитивные новости, главной темой по-прежнему остается самоизоляция и жесткий карантин, в связи с чем обнинские медики не перестают призывать горожан к самодисциплине. На этой неделе Михаил Сергеев был вынужден вновь через социальные сети обратиться к гражданам. По его словам, с каждым днем заболевших коронавирусной инфекцией обнинцев становится все больше.

- Как руководитель самого крупного медучреждения Обнинска хочу обратиться к каждому из вас с просьбой. Если вы не на службе и если ваша работа не связана с жизнеобеспечением города - убедительно прошу вас оставаться дома. Сейчас это жизненно необходимо, - призвал Сергеев.

По его словам, самый действенный способ борьбы с коронавирусом - это самоизоляция и карантин.

- Борьба с эпидемией требует дисциплины. Чем добросовестнее и серьезнее мы будем соблюдать все меры, о которых ежедневно просят городские власти и эпидемиологи, тем быстрее все это закончится. Чем больше усилий мы все приложим сейчас, тем быстрее сможем победить пандемию и вернуться к привычной жизни. Каждый из вас видел по новостям: системы здравоохранения разных стран показали себя неспособными противостоять таким пандемиям. И это факт. И дело здесь не в некачественной медицине. Дело только людях. В нас самих, - сказал руководитель больницы.

Также в очередной раз он напомнил, что объявленные «нерабочие дни» - это не каникулы и не возможность потусоваться или ходить в гости. Это вынужденная мера, чтобы люди остались дома, никуда не выходили и ни с кем не контактировали.

- Как врач я прошу каждого из вас очень внимательно отнестись к призывам оставаться дома. Включите свою гражданскую ответственность и выполняйте простые меры, о которых вас просят. Просто останьтесь дома. Ради ваших близких, вашей семьи, особенно пожилых родственников, - подытожил Сергеев.

Диана КОРШИКОВА

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