Кто такой «Карагёз» и откуда электричество в свитере?

Учительница начальных классов рассказала, как привить детям любовь к исследованиям.



Как работать с одаренными учениками в начальной школе? Как им привить любовь к научно-исследовательской деятельности? О своем уникальном опыте преподавания нам рассказала учитель начальных классов в МБОУ СОШ №13 Марина ВЕНЕДИКТОВА.

КАК ПРЕВАРТИТЬ БЕЛОРУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ - В НАУЧНУЮ РАБОТУ

По мнению Марины Антоновны, в первую очередь, ученик должен получить представление о науке как сфере человеческой деятельности, направленной на получение объективных знаний о мире. Здесь большую роль играет научный стиль изложения учителя, знакомство с различными точками зрения на один и тот же вопрос, введение в историю науки. Это касается всех школьных предметов. Главное, не ограничиваться рамками урока, а систематически ставить задачи творческого и поискового характера, расширять кругозор учащихся. Постепенно ученики овладевают научной терминологией и осваивают принципы и методы научного исследования на доступном для них уровне.

- Возникший интерес к научно-практической деятельности важно поддержать и развить. Это можно делать в индивидуальной и групповой работе. Групповая работа в нашем классе ведётся на занятиях кружка «Олимпиец». Здесь занимаются дети, проявившие интерес и склонность к исследовательской деятельности. Ученикам предлагаются олимпиадные задания. Ребята знакомятся с методом научного моделирования, когда для исследования берется не сам объект, а его модель. Это может быть как модель органов человека, так и модель языкового явления. Тут есть место и научному поиску, и эксперименту, и творчеству, - говорит Марина Антоновна.

Также эффективной является индивидуальная работа.

- Мы вместе с учеником проходим все этапы создания научной работы: выбор темы, определение её актуальности, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, изучение научной литературы, сбор материала, сортировка, классификация, анализ, практическая часть, выводы и заключение, - уточняет педагог.

По ее словам, при выборе темы важно определить круг интересов ученика. И уже опираясь на это, составлять план исследование.

- Вот некоторые примеры из моей практики. Ученица Даша ЧЕРНАТ проводила каникулы у бабушки в Белоруссии. Бабушка знает много белорусских пословиц, часто использует их в речи. Девочка заинтересовалась их значением и переводом на русский язык. Мы решили провести исследование «Белорусские и русские пословицы». Для примера взяли пословицы с названиями животных. Выяснили, как меняется смысл при переводе, названия каких животных используются чаще. От чего это зависит. Ученица с большим желанием работала над сбором материала и его классификацией, самостоятельно сделала научные выводы и даже создала интерактивную игру «Угадай пословицу». Её доклад вызвал особенный интерес у одноклассников.

МУЛЬТФИЛЬМЫ НА АНГЛИЙСКОМ

Или еще один пример. Ученик Никита ДЬЯКОВ летом гостил в Молдавии у родственников. Там его называли «Карагёз». Ему стало интересно, что означает это слово. Так возникла тема исследования по лингвистике «Кто такой Карагёз?». В процессе работы Никита не только изучил теорию и выяснил значения слова «Карагёз» - по-турецки «Черноглазый», но и сделал куклу Карагёз- персонажа турецкого кукольного театра.

А вот ученик Артемий КРАСНОЛОЖКИН задумался, почему его фамилия такая длинная. Оказывается, в ней два корня.

- Я предложила найти такие же сложные фамилии у учеников нашей школы. Артемий серьёзно углубился в проблему, собрал большой материал, выделил разные по значению группы фамилий, узнал, отчего произошла его собственная. Наша работа была признана лучшей в секции «Русский язык» Всероссийской научной конференции школьников «Яхонты-Таруса» 2018 года. А в этом году Артемий создал не менее интересную работу по лингвистике: он изучал речевые особенности персонажей мультфильмов!

Другая ученица Алина АХМЯРОВА увлекается рисованием и изучением английского языка.

- Я подумала, что ей будет интересно создать рисованный мультфильм на английском языке по мотивам «Алисы в Стране Чудес». Мы разработали план и приступили к съёмкам. Алина нарисовала и вырезала персонажей, написала сценарий. Фильм снимали в технике перекладки. Когда мультфильм был готов, мы решили поделиться опытом с другими учащимися. Так возникла тема научной работы: «Мультфильм на английском языке». Затем Алина нарисовала и сняла ещё один мультфильм «Циолковский».

Еще один талантливый школьник Кирилл ВОРОНЦОВ интересуется естественными науками. Его исследования связаны с физикой и химией. Мальчику пришлось освоить эти науки самостоятельно с помощью родителей. А началось всё с вопроса: «Откуда электричество в свитере?» (название одной из его работ).

- Индивидуально выбираются и методы исследования, - говорит учительница. - Например, ученик Максим СОКОЛОВ исследовал юмор в детской литературе. Для этого мы использовали метод лингвистической трансформации текста (в тексте заменяются отдельные слова, и изменяется смысл всего текста: «Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко... Я люблю свою коровку, заплету косички ловко.... Я люблю свою овечку, дам ей сена на крылечке». Ученик наглядно показал, что такое юмор и по какому принципу создаётся пародия.

КАК НАЗВАНИЕ БЛЮДА ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ ВЛИЯЕТ НА АППЕТИТ?

Другой пример. Ученица Стефания КОНДРАШОВА заинтересовалась названиями блюд в школьной столовой. Для исследования был выбран метод лингвистического эксперимента. Одноклассникам было предложено самим ежедневно придумывать названия для школьных завтраков. Варианты названий собирались и анализировались. Целью эксперимента было узнать, влияет ли название блюда на «количество чистых тарелок», то есть съеденных порций. Ученица сделала вывод, что привлекательное название блюда повышает аппетит, то есть язык влияет на сознание человека.

Ученик Игорь ТОНКОВ занимался исследованием русского языка на городских вывесках. Ему был предложен лингвогеографический метод фиксации данных (сбор данных в пределах определенной территории, в данном случае города Обнинска). Юный исследователь с удивлением обнаружил, что на вывесках можно найти примеры всех разделов школьной грамматики: разные части речи, падежи, суффиксы и приставки, заимствованные и устаревшие слова. Это стало настоящим открытием для него и для его одноклассников!

- Для успешной научной работы важна её практическая часть. Ученик должен обобщить полученные результаты и наглядно представить их. В каком виде это будет сделано, зависит от темы работы и склонностей ученика, - поясняет Марина Венедиктова. - Вариантов у нас было много. Практическая часть может представлять собой мультфильм, созданный учеником, интерактивный макет, электронную книгу, викторину, куклу, словарь или даже гнездо для птиц.

Со своими докладами ученики выступали перед одноклассниками, на городских, региональных и всероссийских конференциях. Все они стали лауреатами. Хорошим стимулом для научно-исследовательской деятельности является знакомство с людьми, увлеченными наукой, творчеством, считает педагог.

- В 2020 году мы с классом побывали на экскурсии в ЦМИТ, который находится на территории ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Дети увидели, как делаются инновационные проекты, пообщались со студентами, прикоснулись к научной деятельности. В рамках этой экскурсии дети узнали, какие сейчас есть разработки в рамках VR-технологий, управления дронами, 3D-печати и даже увидели процесс выращивания микрозелени. Дети поняли, как это интересно - учиться самостоятельно, изобретать, придумывать что-то новое. Они получили представление о том, что такое инновации и какая она - студенческая жизнь. Так началось и, надеемся, продолжится наше сотрудничество в научно-технической сфере с ЦМИТом в Обнинске. Скоро мои ученики перейдут из начальной школы в среднее звено. Впереди у них будут новые открытия. Пожелаем им успеха! - подытожила Марина Антоновна.

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