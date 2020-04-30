Пожертвует ли Обнинск бюджетом ради спасения бизнеса?

Приближаются летние каникулы, а вслед за ними и сентябрьские выборы в Обнинское городское Собрание. А это значит, что у нынешнего созыва остается всего пара официальных заседаний.

Чувствуется, что депутаты пытаются насладиться последними совместными встречами, побольше общаться друг с другом, а некоторые даже «под занавес» пытаются сделать для города что-то полезное. Ярче всех в этом плане выступил Александр СИЛУЯНОВ, который еще за несколько дней до заседания поднял вопрос о спасении бизнеса, чтобы у администрации хватило времени погрузиться в тему и принять верное решение. Но обо всем по порядку.

ПЕТРОВ ПОЖУРИЛ СЛИШКОМ БОРОДАТЫХ ДЕПУТАТОВ

На 65-е заседание горсобрания, которое состоялось во вторник, депутаты пришли пораньше, обычное дело - народные избранники болтают в коридоре, обсуждают то, что не входит в повестку дня, и просто интересуются, как идут дела у коллег и что у них нового.

Во время такого междусобойчика депутат и профессор Владимир ПЕТРОВ обратил внимание, что у Романа АНЦИФЕРОВА слишком уж густая борода, дескать, в такой коронавирус и переносится. Роман Георгиевич в свою очередь лишь отшутился, мол, тот, кому суждено сгореть, в воде не утонет.

К слову, ранее Петров заботливо и даже по-отцовски предостерег и представительниц СМИ, которые ходят с распущенными волосами. За что, кстати, мы ему очень благодарны.

- Волосы, если не под косынку-шапочку, то хотя бы в пучок надо аккуратно собирать, - порекомендовал депутат. - На них может собираться и долго сохраняться не только коронавирус, но и другие инфекционные агенты.

Журналисты в свою очередь отметили, что, будучи на самоизоляции, многим парламентариям удалось сохранить былую подтянутую форму и не набрать лишних пару «карантинных» кило. Секрет раскрыл Анатолий ШАТУХИН - он просто делает планку, пять подходов за раз. А вот Зиновий ГУРОВ, например, наматывает круги возле дома и ежедневно пробегает по несколько километров.

Так что даже в режиме самоизоляции обнинские депутаты находят способ поддерживать физическую форму, к чему призывают и горожан.

ЧИНОВНИКИ «НА СТИЛЕ»

Само же заседание проходило не в привычном 401-м кабинете за овальным столом, а в конференц-зале - дабы парламентарии могли рассесться подальше друг от друга и обезопасить себя от чужих «волос и бород».

Появление в зале очередного депутата, сотрудника администрации или юриста больше напоминало фешн-показ, потому как обнинские чиновники и народные избранники даже в столь сложный эпидемиологический период не потеряли чувство стиля - даже обязательные медицинские маски многие из них подобрали в тон костюму.

Например, начальник Отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Анна РАДОВИЧ, которая славится своим безукоризненным вкусом, к пурпурному платью с чёрным жакетом подобрала чёрную маску и нежно-розовые резиновые перчатки.

Председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ к синей рубашке надел белую маску с синими узорами в тон своему верху, так что смотрелся весьма органично.

Депутат Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ к бордовому свитеру подобрал темно-красную тканевую маску.

Вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН выбрал маску в тон сезону и весеннему благоустройству - зелёную.

Руководитель блока экономики Геннадий АНАНЬЕВ, под стать должности, предпочёл строгость и четкость линий - водолазку и классическую белую маску.

КАК СПАСАТЬ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?

Несмотря на солнечную погоду и хорошее настроение, вопрос на повестке дня стоял серьезный, и тут уж было не до шуток. Напомним, ранее прошло совместное заседание Комитета по экономической политике и Комитета по бюджету, финансам и налогам, в рамках которого депутаты обсудили предложения администрации города по поддержке малого и среднего бизнеса. И тогда возникли горячие споры, которые должны были разрешиться именно на горсобрании.

Напомним, мэрия предложила снизить на 50% арендную плату на землю и помещения до конца года для тех, кто, согласно перечню правительства, является пострадавшим в зависимости от ОКВЭД.

Однако не все депутаты тогда посчитали такие меры достаточными, чтобы держать бизнес «на плаву». По мнению Александра СИЛУЯНОВА, в Обнинске, например, есть пострадавшие торговые центры, чей земельный участок находится в собственности, а не в аренде. То есть, данная мера поддержки на нем никак не отразится.

- Я предложил не заниматься полумерами в виде 50% льготы. Здесь будет правильнее освободить пострадавших от арендной платы на 100%, так как они не ведут никакой деятельности и им не с чего ее платить, - поясняет Александр Юрьевич.

Он также отметил, что в городе есть организации, выкупившие муниципальное имущество, которые должны делать ежемесячные и квартальные платежи.

- Но из чего их делать, если их деятельность запрещена? - задался вопросом Силуянов. - Я не говорю, что нужно огульно всем предоставлять льготы. Но можно пересмотреть перечни пострадавших. Допустим, я сдаю площади в аренду и у меня по ОКВЭД - сдача имущества. Она не подпадает в перечень пострадавших. Если я сдаю помещение под магазин одежды, а ему в данный момент функционировать нельзя, то получается, что я пострадавший, так как не получаю арендную плату, и не могу ее взыскать - это бессовестно, если я буду требовать арендную плату, у того, кому запретили работать.

«ОБНИНСКУ ПРИДЕТСЯ ЧЕМ-ТО ЖЕРТВОВАТЬ...»

Также Александр Юрьевич обратил внимание и на многие муниципальные учреждения - спортшколы и организации дополнительного образования, которые также лишились дохода - взять хотя бы тот же бассейн. Выручку он не получает, но при этом должен платить зарплату сотрудникам, оплачивать коммунальные платежи и налоги.

По словам Силуянова, изначально, когда формировался бюджет, идея была такая - часть муниципальным предприятиям дает город, а другую часть финансирования они получают с собственной выручки.

- Все идет к тому, что нам надо будет пересматривать бюджет, - честно заявляет депутат. - На данный момент администрация предложила только ту меру, которая безболезненно отразится на бюджете города, но при этом не сильно поможет бизнесу. А данная ситуация может продлиться еще два-три месяца и не у всех есть такие запасы, чтобы оплачивать аренду, пусть даже с 50% скидкой. Поэтому надо учитывать, что бюджет мы принимали в одних условиях, а сейчас они меняются каждый день. Нужно будет делать какие-то льготы и снижать доходную часть бюджета, поэтому если не снизить и продолжать требовать с людей оплату, то они все равно платить не будут. Мы, в свою очередь, будем несправедливо пытаться взыскивать с них деньги в суде, социальная напряженность будет расти, а это недопустимо.

По мнению Силуянова, городу, возможно, придется взять кредиты и чем-то пожертвовать.

- Зачем, например, сейчас делать бордюры, ремонтировать дороги? Мы без этого обойдемся, год как-нибудь проживем. Нам сейчас важно сохранить людей, сохранить бизнес. Потому что если он рухнет, то потом будет долго и тяжело восстанавливаться, со всеми издержками и проблемами, вместо того, чтобы после кризиса спокойно работать и делиться. Он будет вынужден судиться, тратить энергию и заниматься совершенно непрофильным делом. В итоге пострадают все. Нади идти предпринимателям на уступки. Бизнес - наша движущая сила, в нем задействована большая часть горожан, здесь создают рабочие места и обеспечивают зарплатой людей.

ГОРОД УЖЕ НЕДОПОЛУЧИЛ СВЫШЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Мнение Силуянова тогда разделили и коллеги по депутатскому корпусу, поэтому решено было создать рабочую группу, которая займется проработкой данного вопроса. Сам же народный избранник предусмотрительно перед горсобранием обсудил данный вопрос с руководителем администрации Кариной БАШКАТОВОЙ и надеялся, что на ближайшем заседании власти примут верное решение...

Так, во вторник, в рамках контрольного часа Карине Сергеевне был задан вопрос: как снижение покупательской активности отразиться на бюджете? Чего ожидать и какие меры предпринимать?

По ее словам, уже сейчас городская казна недополучила порядка 110 миллионов рублей собственных доходов. Сейчас в первую очередь деньги расходуются на выплату заработной платы бюджетникам. Также часть расходов направлена на реализацию нацпроектов. Дело в том, что любой нацпроект предполагает софинансирование - участие регионального и муниципального бюджетов. Доля их невелика, но, тем не менее, это тоже обязательные расходы. В данном случае речь идет о строительстве дорог и реконструкции «Эврики».

- По остальным расходам мы с каждым управлением проводим встречи, обсуждаем, что можно сократить, - сказала Башкатова. - Руководителям учреждений надо пересмотреть сметы, подумать - где можно сэкономить и можно ли перенести какие-то торги на осень или следующий год.

Это пока то, что лежит на поверхности. Более углубленно данный вопрос будет обсуждать та самая созданная рабочая группа. И вот тут, как уверен Силуянов, и будут настоящие дискуссии. Первое заседание должно состояться уже в конце неделе. О его итогах расскажем на следующей неделе.

Диана КОРШИКОВА