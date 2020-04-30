Ежедневный стресс и адреналин. Жители Курчатова, 27/1 пожаловались на работу лифтов

Для кого-то и автомобиль не роскошь, а средство передвижения, а кому-то и лифт - нечто недоступное и опасное.

Жители второго подъезда дома на Курчатова 27/1 своего грузового лифта просто боятся.



ДОЛЖЕН ЛИ ЛИФТ СКРЕЖЕТАТЬ И ГРОХОТАТЬ?

- На нем страшно ездить, его трясет, - говорят возмущенные читатели. - На наши жалобы никто не реагирует.

В компании «РусЛифт», по словам жителей дома, не спешат ремонтировать лифт, который «всего-навсего» трясется, скрежещет и грохочет. Ну, иногда еще дверь не открывается. Вероятно, в обслуживающей компании считают, что если механизм хоть как-то передвигается, то и говорить не о чем. А если не падает, так и вовсе отлично. Например, в доме на Гагарина, 10 по осени лифт несколько месяцев вообще стоял. Но когда у одного из жильцов не выдержали нервы, и он в ходе коммунальной дискуссии применил физическую силу, подъемник чудесным образом отремонтировали. Правда, кнопки вызова «горят» не на всех этажах, ну да жильцы - не баре, могут и такими обойтись.

Но речь не о кнопках, а о странно работающем механизме в доме на Курчатова 27/1.

Журналисты позвонили руководителю компании «РусЛифт» Роману АНЦИФЕРОВУ, чтобы сообщить о неполадках в подведомственном ему хозяйстве. Или услышать, что скрежет и грохот - это обычное дело для лифта. А забывшая открыться дверь - новейшая технология.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЛИФТ, НЕ ЗНАЯ, КАК ЗОВУТ НЕДОВОЛЬНОГО ЖИЛЬЦА?

Романа Георгиевича совершенно не взволновал тот факт, что лифт трясет как в лихорадке, но господину Анциферову резко захотелось пообщаться с недовольным гражданином. Честно говоря, живя на 14-м или 15-м этаже, мы бы тоже не рисковали ссориться с человеком, обслуживающим лифты. А вот Роман Анциферов просто жаждет узнать имя человека, посмевшего позвонить в редакцию. Или отремонтировать лифт, не посмотрев в глаза недовольным жильцам - невозможно?

- Анонимам отвечать не буду, дайте контакт на лицо или дайте адрес, дайте обратную связь, - заявил руководитель компании, отвечающей за техническое состояние лифтов. - Отвечать на вопросы всякие-разные не буду.

Роман Георгиевич на голубом глазу вещал журналистам, какие прекрасные правила у них в компании, и регистрируются все заявки, записываются все звонки, какая отличная база на каждый лифт!

Вероятно, все это, если произойдет несчастный случай, поможет доказать проверяющим непричастность «РусЛифта» к аварии, но как-то мало верится, что кряхтящих и стонущий механизм подъемника - это явление, которое можно игнорировать. И дело тут не в чувствах жильцов, а в том, что отлаженный механизм не может издавать такие душераздирающие звуки. Вряд ли Роман Анциферов спокойно ездил бы в машине, которая тряслась и скрежетала, а вот когда жильцы вынуждены дрожать в лифте - это вообще никого не беспокоит.

Рената БЕЛИЧ