Друзья и коллеги поздравили Юрия Фрая с Днем рождения!

Третьего мая свой 52-й день рождения отметит руководитель спортшколы «Держава» и депутат Обнинского городского Собрания Юрий ФРАЙ. Двигатель развития спортивной жизни в наукограде, человек, посвятивший себя воспитанию не одного поколения победителей и чемпионов, наставник, которого многие воспитанники считают своим вторым отцом.

Именно он был первым директором лицея «Держава» - мощного и уникального проекта, который сегодня продолжает покорять образовательные вершины, а после возглавил одноименную спортивную школу - одну из самых ярких и узнаваемых в регионе.

И пока Юрий Владимирович решает текущие вопросы спортшколы и обсуждает на очередном заседании ГС важнейшие городские задачи, его друзья, близкие и коллеги решили подготовить для него сюрприз - через газету поздравить именинника с Днем рождения!



«ДРУЖБА С НИМ ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ ВЫСОКИЙ СМЫСЛ»

Дмитрий САМБУРОВ, депутат и заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез»:

- С Юрой мы сотрудничаем многие годы, практически с первых дней, когда в 2007 году я переехал в Обнинск. Для меня он не просто коллега по депутатскому корпусу, он - образец двух людей в одном флаконе: педагога и спортсмена. Такое бывает редко, и он именно тот человек, который в себе это объединяет. Причем в его случае педагог - жертвенный. Есть такая аналогия к этой профессии - пеликан, птица, которая в голодное время отрывает от себя куски тела и кормит птенцов. Он также отрывает от себя части души и здоровья и отдаёт себя своим воспитанникам. Для меня он такой - всегда переживает за детей, выкладывает все свои душевные силы, и от этого есть результат! Без всякого сомнения, ученики его любят и уважают, и, в независимости от своих успехов, отзываются тепло, как о втором отце. Ребята достигают поразительных результатов на мировом и европейском уровне - и в этом его большая заслуга!

Мне же посчастливилось наладить с Юрой хорошие отношения, поэтому могу сказать, что он прекрасный друг. Он в любое время находится на связи и всегда приходит на помощь. Один мой мудрый товарищ сказал: дружба измеряется не количеством совместно выпитых рюмок, а делами и поступкам. Юра - из тех людей, которые совершают поступки и делают добрые дела. С ним приятно дружить, и само понятие «дружба» с ним приобретает совершенно новый, высокий смысл, какой должен быть у мужчин - бескорыстие, честность, ответственность. За это я Юрку люблю и уважаю. Для меня большая честь быть его коллегой и другом.

«ЮРА НИКОГДА НЕ БРОСИТ В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ»

Владимир КРАСНОЛОБОВ, директор спортивной школы «Квант»:

- Мы знакомы очень давно, вместе занимались спортом - у нас разница в возрасте год. Некоторое время работали параллельно - он в «Атланте», а я - на стадионе.

В 2003-м он пригласил меня на работу в «Державу». Эти 17 лет пролетели, как один миг. Так бывает только тогда, когда вместе работают люди с огромным количеством идей, когда им комфортно. Мне всегда было комфортно работать с Юрой, я чувствовал свою защищенность и понимал, что есть человек, который меня не бросит и не предаст даже в самой сложной ситуации. Поэтому я и сам старался быть для него надежной опорой.

Мы выполняли много разных задач, и, разумеется, появлялись трудности, но с Юрой любые проблемы были решаемы. Если он брался, то доводил дело до конца и никогда не бросал его на полдороге.

Я многому у него научился, в том числе и как у руководителя. Сейчас я приобрел такой опыт, что мне не страшно возглавлять «Квант».

Наверное, как и любому «немцу», ему свойственно глубокое чувство порядка и дисциплина. В его кабинете никогда не бывает бардака, все всегда стоит по полочкам. Такой порядок очень помогает в работе. Он и для тренеров создает такие условия, чтобы у них было все для комфортной работы. Нужно новое оборудование? Он его непременно найдет!

У Юры не так много друзей, но тем, кто рядом, он предан и всегда помогает. Он никогда не бросит в трудный момент - за 17 лет мы многое вместе прошли, и я ни разу в этом не усомнился.

«ЗА НИМ, КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ!»

Елена ФРАЙ, любящая жена:

Поздравляю моего любимого и замечательного мужа с Днем рождения! Для меня - он самый верный и надежный семьянин, мужчина, за которым я чувствую себя, как за каменной стеной. Несмотря на огромную занятость, он успевает проводить время с семьей, играть и заниматься с детьми.

Я знаю, как много работает мой муж - он постоянно рассказывает о волнующих его событиях, делится переживаниями, выражает недовольство, если видит несправедливость в отношении других людей. Мне приятно знать, что он неравнодушен к проблемам жителей. Я часто слышу, как по телефону он обсуждает рабочие вопросы с коллегами из депутатского корпуса, они проговаривают варианты решения, встречаются, делятся мнениями.

Это уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни, но я не ревную, потому что знаю, что, во-первых, он очень любит свою семью и заботится о ней. А во-вторых, все эти моменты, постоянные хлопоты о спортшколе и своих избирателях - это не работа и не хобби, это его жизнь, дело, за которое он болеет всей душой.

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ПОВОД СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД!»

Оксана КОПЫЛОВА, директор лицея «Держава»:

Мне никогда не бывает жалко хороших слов для хорошего человека, а Юрий Владимирович именно таким и является. Человек родился с определенной миссией, и он ее успешно реализовывает - делает добрые дела, приносит пользу для окружающих и всего нашего города.

В День рождения я бы хотела пожелать ему здоровья, новых интересных проектов, знаменательных встреч, осуществления всех его великих и не очень дел. И, кстати, подчас именно обычные повседневные дела, но выполненные качественно и с душой, делают нас счастливыми людьми, а окружающим дарят хорошее настроение.

Желаю ему семейного счастья, любви и мечты, которая бы звала за собой и заставляла изобретать и придумывать что-то новое. Все это составляет динамику жизни, ее напряженность, и я уверена, что Юрий Владимирович сторонник именно такой активной жизни, свойственной руководителю и спортсмену.

День рождения - это не повод подводить итоги, а повод смотреть вперед, вдохновляться идеями, которые ждут впереди, объемом работы и высотой задач, которые ставишь перед собой и коллективом

Мы очень рады, что у нас есть такой человек!

«ЕСЛИ ПООБЕЩАЛ - ЗНАЧИТ СДЕЛАЕТ!»

Валентина БАБАНИНА, педагог и бывший депутат Обнинского Горсобрания:

- Юрий Фрай - очень ответственный человек. Мы работали вместе в прошлом депутатском созыве. Если он что-то говорил, то был в этом уверен.

Я несколько раз обращалась к нему, как председатель ТОС 51-го микрорайона, и когда он что-либо обещал - то непременно делал. В начале марта, например, мы проводили Масленицу, и я попросила его и спортшколу «Державу» нас поддержать. Пришли его ребята, которые у него тренируются. Участвовали во всех конкурсах, были активны, вели себя очень культурно и добродушно по отношению ко всем участникам праздника. Чувствовалось спортивное воспитание. Хорошо, что о подрастающем поколении есть, кому позаботиться!

«ЮРА МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ МЕНЯТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!»



Александр СИЛУЯНОВ, депутат Обнинского горсобрания:

- Юра - настоящий мужчина, очень интересная и разносторонняя личность. Мне было приятно с ним работать и решать любые городские вопросы.

С одной стороны - у него всегда есть своя четкая позиция. Но с другой - он умеет слушать, и, что мне в нем очень нравится, он может менять свою точку зрения, если слышит весомые аргументы.

Как правильно говорят - только мертвые и дураки не меняют свое мнение. Юре свойственно прислушиваться к аргументам, искать объективность, не быть однобоким и корректировать свою позицию. Многие думают, что если сейчас я дам слабину и откажусь от собственного мнения, то мой авторитет рухнет. Но так думают те, кто за него трясутся и боятся его потерять. А Юра - достаточно уверенный состоявшийся мужчина, поэтому имеет возможность и смелость озвучивать собственное мнение и менять его.

«ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ, А ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ - ОТДЫХАТЬ»

Никита МИХИН, соучредитель компании «Обнинскоргсинтез»:

- С Юрием Фраем нас связывает множество совместных социальных проектов, которые мы реализовываем на протяжении долгих лет. С ним очень комфортно сотрудничать. Это яркая, образованная личность, с ним интересно работать и не менее интересно отдыхать. Мы дружим долго и плодотворно, уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше.

Я рад, что мы не только партнеры, но и друзья, поэтому передаю свои поздравления и желаю всего самого хорошего!

«НАС СТАЛКИВАЛИ ЛБАМИ, НО ЭТО БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО»

Лев БЕРЕЗНЕР, депутат Обнинского Городского Собрания

- О Юрии Владимировиче не хочется говорить очевидных и банальных вещей - что он умный и успешный. Я знаю его лет 18... Когда в 2010 и в 2015 годах меня выбирали председателем Комитета по экономической политике и спрашивали, кого бы я хотел видеть в качестве своего заместителя, я отвечал, что хотел бы работать с Юрой.

Потому что мне нравилась его позиция, многие его мысли и взгляды. Хотя, сказать по правде, у нас с ним было очень много противоречий, нас пытались сталкивать лбами. Но потом мы договорились - если у нас с ним возникает недопонимание, то мы просто садимся друг напротив друга и в глаза высказываем то, что думаем, обсуждаем то, что тревожит.

Сейчас мы можем по-разному видеть развитие спорта и города в целом, и это нормально. Но всякий раз, если возникает спорный вопрос, мы его обсуждаем, а не обижаемся. Мне нравится с ним работать, я понимаю, что у меня есть одно видение, а у него другое, и даже если его точка зрения не совпадает с моей, то она мне нравится.

Человек был успешен как в качестве руководителя лицея, так и в качестве директора спортшколы. За что бы Юра ни брался - везде у него был положительный результат. Он всегда остается интересным собеседником. Мне бы хотелось, чтобы таких людей было больше.

Поэтому я пожелаю ему просто быть счастливым человеком. У него красивая супруга, хороший дом, любимое дело и замечательные дети. Ему трудно желать чего-то еще, поэтому пусть остается собой!

«БУДУ РАД ВИДЕТЬ ФРАЯ В СЛЕДУЮЩЕМ СОЗЫВЕ»

Владимир ВИКУЛИН, глава Городского самоуправления:

- Я - спортсмен, он - спортсмен. И хоть мы ни разу не встречались с ним на татами, у нас сложились хорошие отношения, и на депутатском поприще нам работается очень комфортно. Он молодец, ведет большую спортивную работу и заслуживает только одобрения. При этом он является и активным депутатом, споров у нас с ним никогда не возникало. Буду рад увидеть его в следующем созыве!

«НАСТАВНИК - КАК ВТОРОЙ ОТЕЦ»

Михаил БИДА, тренер-преподаватель по кудо в ДЮСШ «Держава»:

- Впервые Юрия Владимировича я увидел в 1997 году, когда меня - 9-летнего мальчика -родители привели записываться в секцию по кудо, тогда она находилась под трибунами в «Атланте». Я пришел на первую тренировку, посмотрел, и понял - передо мной истинный тренер, который впоследствии стал для меня практически вторым отцом.

Мы долги годы шли вместе, он меня растил, тренировал, возил на соревнования, а позже я и сам стал преподавать. Именно Юрий Владимирович привил мне не только любовь к спорту, но и научил передавать эти ценные знания и умения другим ребятам - тем, которые сейчас так же, как я в девять лет, приходят ко мне на тренировку.

Как тогда, так и сейчас я не упускаю возможности обратиться к нему за советом, причем не только в спортивном плане, но и в личном - он всегда подскажет, направит и поможет сделать правильный выбор. Например, сейчас мне предложили должность директора спортшколы в Боровском районе, и я также советовался с Юрием Владимировичем: стоит ли мне попробовать свои силы или нет. Он поддержал мое решение. Думаю, он поддержал бы любое, какое бы я ни принял - ведь так поступает настоящий друг.

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