Обнинцы, находящиеся за границей, рассказали правду о коронавирусе

Наши земляки, которые сейчас проживают в других странах, по просьбе нашего издательского дома согласились рассказать всю правду о том, как на самом деле обстоят дела с пандемией за рубежом.

Поэтому у наших читателей появилась возможность узнать информацию непосредственно из первых уст, а не из сомнительных источников и фэйковых новостей.

В АВСТРИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬСЯ КОМПАНИЯМИ

Так, Мария ТИТОВА сейчас находится в Австрии, она рассказала о том, что сейчас у них начинается медленный выход из карантина.

- Правительство благодарит всех за соблюдение карантина - это позволило за месяц остановить распространение вируса. Постепенно открываются магазины, салоны красоты, рестораны. В середине мая обещают открыть школы и университеты, - рассказывает Мария.

При этом, по ее словам, обязательным остаётся ношение масок в общественном транспорте и в магазинах. Также остаётся запрет на собрание группами.

В САН-РЕМО С 4 МАЯ МОЖНО БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ГУЛЯТЬ

А вот уже знакомый нашим читателям бывший обнинец, а ныне житель итальянского Сан-Ремо Алексей АЗАРОВ, рассказал, что буквально с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице, рыбачить.

- С 4 мая мы сможем выходить на улицы, гулять. С 15 числа разрешено ходить в бары и рестораны. Я смогу вновь открыть своё агентство. Жизнь налаживается, я думаю, у вас тоже скоро все будет хорошо, - уверен Алексей.





В ТАЛЛИНЕ ПИК ИНФЕКЦИИ УЖЕ ПРОШЕЛ

Помимо бывших горожан приветы передают и друзья обнинцев, проживающие в разных странах.

Одно из видеописем пришло от Юлии из Таллина.

- Шестнадцатого марта в нашей стране было введено чрезвычайное положение, - рассказывает женщина. - Была создана специальная комиссия, которая разработала ряд предписаний, чтобы быстрее преодолеть неведомую болезнь. Мы народ законопослушный, прислушиваемся к советам комиссии и министерству здравоохранения. Благодаря этому, пик инфекции у нас уже прошёл.

По словам Юлии, антивирусные меры носили рекомендательный характер. Одно из таких правил - правило социальной дистанции - называется «два плюс два». Это означает: не больше двух людей вместе, расстояние между которыми должно быть не менее двух метров.

- Эти меры привели к результатам - с каждым днём положительных тестов на коронавирус все меньше и меньше, - уверяет Юлия.

ИЗРАИЛЬ ЖЕЛАЕТ СИЛ И ТЕРПЕНИЯ!

Ещё один привет пришёл в нашу редакцию от Инны из Иерусалима.

- У нас, так же, как и у вас, бушует эпидемия коронавируса. Наши власти делают все возможное, чтобы обуздать пандемию. И случилось самое приятное - у нас уже намного меньше случаев смертей и заболеваемости, хотя до сих пор в Израиле есть города, где целые районы закрыты, из них невозможно выехать.

Как отмечает Инна, в начале недели начали открывать кафе, рестораны, магазины, парикмахерские.

- Но это не значит, что вы можете прийти и сесть за столик в кафе, - предупреждает Инна. - Еду можно взять на вынос. Дети возвращаются в маленькие группы в детсады и ясли.

Что касается школ, то, по словам женщины, сейчас говорят о том, чтобы отменить летние каникулы и вернуть детей в учебные заведения к середине июня.

- Я надеюсь, что скоро все это закончится, и мы с вами сможем путешествовать по всему миру! Приезжайте к нам в Израиль! Сил вам и терпения! - пожелала Инна.



Диана КОРШИКОВА