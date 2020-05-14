Готов ли Обнинск вернуться к нормальной жизни?

По итогам обращения Президента России Владимира ПУТИНА в регионе начали разрабатывать план действий по выходу из режима ограничений. Врио губернатора Владислав ШАПША на внеочередном заседании правительства региона проставил задачу принять все необходимые для этого меры. Депутаты Законодательного Собрания области со своей стороны провели уже несколько внеплановых заседаний сессии областного парламента, чтобы принимаемые решения по поддержке жителей и бизнеса, когда это необходимо приобрели статус закона.

Но готов ли Обнинск вернуться к нормальной жизни?

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

Напомним, что с этой недели нерабочие дни закончились, однако режим самоизоляции и масочный режим в Калужской области продлены до конца мая. По словам руководителя региона, это позволит держать эпидемиологическую обстановку под контролем и к концу этой недели приступить к первому этапу выхода из режима ограничений.

По сути, Калужская область стала одной из первых, кто начал прорабатывать этот вопрос и готовиться к возвращению к прежним «докарантинным» временам. Да и в целом, учитывая близость столицы, мы относительно легко и с наименьшими потерями переносим тяготы пандемии. И это явно не удача или везение, а серьезная и большая работа всех сил региона.

Именно Калужская область стала примером для всей России, когда предприятия начали перепрофилировать свои производства и выпускать более актуальную и необходимую продукцию, например, медицинские маски или дезинфицирующие средства.

Только принятие своевременных и верных решений позволило не допустить резкого и неконтролируемого распространения вируса.

Но теперь появился другой вопрос - как жить дальше? Как вернуть в строй бизнес и помочь предприятиям заработать в полную силу?

- На самом деле наш регион достаточно благополучный, и ряд крупных городских предприятий, например, «Технология», работают, но пока в ограниченном режиме, - говорит председатель обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН. - Функционируют малые и средние организации, но, конечно, надо расширять этот список. Недавно, например, ко мне обращались предприниматели, спрашивали, почему парикмахерам разрешили работать, а маникюрным салонам еще нет?

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БЕСПОКОИТ БОЛЬШЕ ВИРУСА?

Для возвращения из затянувшегося кризиса, в том числе и эмоционального, Владимир Васильевич считает важным не поддаваться панике.

- На мой взгляд, больше проблем гражданам сейчас доставляет напряженность, психологическая усталость и неопределенность. Это более неприятно, чем вирус. Нужно больше оптимизма, - считает спикер Горсобрания.

При этом, по его мнению, жители Обнинска вполне достойно справляются с ситуацией, так как серьезно восприняли рекомендации главы региона и приняли все профилактические меры, в том числе по самоизоляции и закрытию отдельных производств и точек продаж.

- Обнинск - спортивный город, и из-за того, что жители всегда активно занимались спортом, иммунитет у них находится на хорошем уровне. Плюс у нас кипит культурная жизнь, а хорошее настроение тоже повышает иммунитет и позволяет эффективнее бороться с вирусами. Также у нас много частных клиник, работают КБ-8 и МРНЦ. Думаю, что все это в комплексе положительно сказалось на том, что муниципалитет без лишнего стресса пережил это тяжелое время.

Как считает Викулин, дисциплина и собранность в дальнейшем помогут обнинцам планомерно вернуться к нормальной жизни и привычным занятиям.

ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ СОЦВЫПЛАТЫ И УДЕРЖАТЬ БЮЖЕТ

Депутат Анатолий ШАТУХИН уверен - для того, чтобы вернуться в привычный ритм, потребуется время, а выход после «короны» займет, как минимум, несколько месяцев.

- В Калужской области ситуация относительно легче, чем в соседних регионах, - считает Шатухин. - У нас был вовремя создан областной оперативный штаб, который работает в постоянном режиме. И те меры, которые он принимал, были действенны. Важно, что в него входят ключевые ведомства и руководство Законодательного Собрания области. Штаб оперативно составлял рекомендации после обращения президента, министерства разрабатывали меры поддержки, которые принимались народными избранниками на областном уровне в кратчайшие сроки, координируется деятельность муниципалитетов.

По словам Шатухина, больше всего его сейчас беспокоит то, как после карантина обнинские предприятия справятся с выплатой зарплат, какова будет «просадка» бюджетов.

- Тут надо посмотреть - как сбалансировать ситуацию и правильно ее «разрулить», чтобы сохранить социальные обязательства перед гражданами, которые были запланированы, и удержать бюджет так, чтобы мы смогли выполнить нацпроекты. Потому что те деньги, которые мы на них получили, надо освоить в полном объеме. Например, с ремонтом дорог сейчас все хорошо,он движется, но тем не менее, этот вопрос надо держать на жестком контроле.

Анатолий Ефимович выразил надежду, что выход из данного режима пройдет максимально безболезненно.

- У нас есть предприятия, работа которых не останавливалась, их ограничительные меры коснулись меньше всего. Но есть индивидуальные предприниматели, самозанятые, по ним эти меры ударили сильнее всех, так как не у каждого была на такой случай финансовая подушка. Сложности, конечно будут, но я не думаю, что это будет слишком критично, - подытожил Шатухин.

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