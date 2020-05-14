Три вопроса о коронавирусе, самоизоляции и мировоззрении

Поговорим о вечном: о вирусах. Один из них буквально на наших глазах изменил жизнь всего человечества. Впрочем, на мировоззрение некой части населения не может повлиять ни пандемия, ни ядерная война. Мы спросили жителей наукограда, что они думают о том, какими мы выйдем с самоизоляции.

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ: «ПОТРЯСЛО, ЧТО КАКОЙ-ТО ВИРУС МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ»

О том, как повлиял коронавирус COVID-19 на работу библиотек, мы спросили Елену ЦИВЦИВАДЗЕ, заведующую библиотекой №8 «Старый город».

Когда Обнинска еще не существовало, библиотека уже была. Старожилы наукограда, ветераны крупнейших предприятий, их дети и внуки много лет приходят в эту библиотеку, как в свой родной дом, делятся своими мыслями, заботами, планами, радостями и печалями.

- Изменит ли коронавирус что-нибудь в сознании людей? Будут ли они ходить в библиотеку? - интересуемся у Елены Николаевны.

- В пятницу пришла на работу, на крыльце стоит мужчина и курит, спрашивает, скоро ли мы откроемся? Библиотека временно не принимает читателей и не выдает книги. Это плачевно для них, они звонят, спрашивают, когда можно прийти, жалуются, что уже прочли все, что было в доме: и книги, и журналы. Хорошо, когда кому-то газеты приносят. И мы тоже скучаем без своих постоянных посетителей, работаем удаленно. Недавно «Ночь библиотек» провели. Мы попросили горожан прочитать стихи о войне, на призыв откликнулись люди самых разных возрастов. К 75-летию Победы мы выложили на сайте 58 видеороликов. Сделали патриотический календарь на май, там даты всех героических событий этого месяца.

- Как Вы относитесь к самоизоляции?

- Люди поделились на «пофигистов» и тех, кто боятся. А нужна золотая середина. Если бы 2-3 недели все посидели дома, возможно, мы бы быстрее справились с этим вирусом. Это может нравится, может не нравится, но надо.

- Что нового Вы узнали, столкнувшись с коронавирусом?

- Понравилось, что читателям плохо без библиотек. Курсы компьютерной грамотности, новости читают. Потрясло, что какой-то микроскопический вирус может изменить сознание. Это как с первой атомной. К нам в библиотеку приходили ветераны ФЭИ и рассказывали, что они поначалу не знали, что радиация опасна, она же не пахнет, её не видно. Узнали гораздо позже. А еще я задумалась о том, есть ли смысл проводить отпуск далеко от родных берегов.

ЧЕМ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ УДИВИЛИ ТАТЬЯНУ КОТЛЯР

Неоднократно обнинская правозащитница Татьяна КОТЛЯР подвергала суровой критике деятельность федеральных, региональных и городских властей.

Те отвечали то грантами от Президента, то нескончаемыми судами.

Казалось, никогда и ничего не сможет измениться в этом противостоянии, но тут подкрался коронавирус. В него можно верить или не верить, бояться или нет, но тот факт, что он меняет жизнь людей, вряд ли кто-то будет оспаривать.

- Что нового Вы узнали, столкнувшись с коронавирусом? - спросили мы Татьяну Михайловну.

- Я узнала, что во время такой беды наше государство принимает разумные и гуманные решения. Например, миграционную амнистию. И помощь в виде продуктовых наборов. Я такого даже не ожидала.

- Изменит ли коронавирус что-нибудь в сознании людей?

- Уже изменил. Люди напуганы, верят слухам.

- Как Вы относитесь к самоизоляции?

- У нас продолжается прием граждан, так как во время карантина люди нуждаются в правовой помощи. Поэтому я не в самоизоляции, работаю дальше.

ЖАННА ДАВЫДОВА: «МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ»

Есть место в Обнинске, куда с удовольствием отправляются гулять и взрослые и дети. В период самоизоляции туда рвались уже не погулять, а поработать, например, покрасить бордюры или привести в порядок зеленые насаждения.

Хозяйка этого места - Жанна ДАВЫДОВА, директор городского парка. Заброшенную в 90-ые и нулевые годы территорию Жанна Владимировна вместе с коллективом неравнодушных людей превратила в настоящий центр культуры и отдыха. Но во время режима самоизоляции в городском парке были только те, кто там не гулял, а работал.

- Изменит ли коронавирус что-нибудь в сознании людей?

- Сложно сказать про всех людей, но у многих, конечно, произошла некоторая переоценка ценностей.

- Как Вы относитесь к самоизоляции?

- Самоизоляция изменила мою жизнь в лучшую сторону, мы сблизились с родными, с близкими. Научились не злиться на мелочи. У меня дочь-подросток, ей 14 лет.

- Время превращения ребенка во взрослого человека...

- Для всех нас суровым испытанием были первые две недели, но потом ребенка как будто поместили в теплую воду, она оттаяла. То ли вернулась в нормальное состояние, то ли поняла что-то очень важное, сделавшее ее сразу взрослым, ответственным и добрым человеком. Почему так произошло? Она продолжает общаться с друзьями в телефоне, но теперь с удовольствием смотрит с нами фильмы, пьет чай, с ней интересно поговорить и на это есть время. До этого все куда-то бежали, не было времени задуматься, поговорить со своим ребенком. А теперь люди сплотились.

- Что нового Вы узнали, столкнувшись с коронавирусом?

- Оказалось, что дети могут хотеть ходить в школу, на секции. Раньше мы думали, что же должно произойти, чтобы они что-то поняли. Говорили, вот вы войны не видели. А тут произошла эта пандемия. И все поняли, что самая обычная жизнь, здоровье - это счастье. Захотелось работать, готовить. Если не смотреть на болезнь, то в самоизоляции есть много положительных моментов. Конечно, у кого-то проблемы с работой, с бизнесом, это все очень сложно. Но с другой стороны, кто-то открыл для себя семью. Мужья счастливы, что жены рядом, сами красят себе ногти и головы, не бегают каждый день по магазинам. И на работе люди сплотились. В первую неделю самоизоляции мы дома все перемыли, перестирали. У всех все чисто, выглажено, так что теперь можно просто работать.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: «Я УЗНАЛ, КАК ЛЮДИ МОГУТ СПЛОТИТЬСЯ!»

Различных эпидемий было немало даже в недавно начавшемся 21-м веке. Но именно COVID-19 заставил перепрофилировать предприятия, а также задуматься о средствах безопасности и людях, которые нас окружают.

Например, «Обнинскоргсинтез» в рекордные сроки наладил и стал поставлять дезинфицирующие средства на социальные предприятия города и учреждения жизнеобеспечения. Поставки осуществляются на безвозмездной основе, и занимается ими лично заместитель директора компании Дмитрий САМБУРОВ.



- Дмитрий Анатольевич, изменит ли коронавирус что-нибудь в сознании людей?

- Конечно, изменит, и уже изменил, обязательно! Уверен, что эта тема с защитой от всего и мытье рук войдет в нашу жизнь на долгие годы. Я думаю, что это надолго.

- Как Вы относитесь к самоизоляции?

- Поначалу было страшно смотреть на пустые улицы. Я очень рад, что это заканчивается. Сегодня уже еле проехал! Уже с пробками! Но как ни странно, после самоизоляции это радует.

- Что нового Вы узнали, столкнувшись с коронавирусом?

- Я освоил различные гаджеты, научился многие вопросы решать удаленно. Оказывается, и так можно. И это ощутимо экономит время. Уверен, что после работы в режиме самоизоляции моя жизнь поменяется. Много узнал про микробиологию, про вирусы, увидел, какой тяжелый труд у врачей. А еще я узнал, как люди могут сплотиться. Очень рад тому, что на моем пути оказалось больше таких, кто сплотился.

ЮРИЙ ФРАЙ: «ВСЕЛЕННАЯ И ПЛАНЕТА УЯЗВИМЫ»

Депутат Горсобрания Юрий ФРАЙ даже на самоизоляции больше думает не столько о личном, сколько о государственном, о Вселенной и о планете Земля.

- Изменит ли коронавирус что-нибудь в сознании людей?

- Не думаю, что именно коронавирус изменит что-то в сознании. Человечество на протяжении веков переживало разные болезни, какие-то сложнее, какие-то легче. А вот самоизоляция!

- Как Вы к ней относитесь?

- Не может быть ни самоизоляции, ни самомобилизации на войну. Государство должно привлекать людей, которые понимают, как это делать. Многие люди потеряли средства к существованию. Конечно, выживали и в худшие времена, но сегодня семьи живут с обязательствами: банки, ипотеки, кредиты, налоги. И люди не могут реализовать свою ответственность. Вопрос не в том, как просидеть в четырех стенах. А в том, что за пределами этих стен существует определенная ответственность. Это большой стресс. Я не психотерапевт, но, думаю, последствия самоизоляции мы еще увидим.

- Что нового Вы узнали, столкнувшись с коронавирусом?

- Я узнал о способности нашей страны реагировать на чрезвычайные ситуации. Подготовка слабая, но если бы все было идеально, то мы бы жили в раю. Пока мы живем на земле. Мы узнали, что вселенная и планета уязвимы, нужно быть готовыми совершать поступки.

Рената БЕЛИЧ

Другие статьи из рубрики «Мнение»