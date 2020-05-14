Юрий Фрaй: «Тот, кто занимается спортом, никогда не будет драться на улице!»

Для многих воспитанников спортивной школы «Держава» Юрий ФРАЙ - это не просто руководитель учреждения, тренер или вице-президент федерации кудо. Звучит слишком официально, серьезно и отчужденно. Это не про него. Для многих спортсменов Юрий Владимирович стал вторым отцом, а для некоторых - даже заменил первого...

«Я ГОРЕЛ СПОРТОМ И НЕ ДУМАЛ О СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ...»

Не секрет, что в спортшколе тренируются разные дети, иногда с весьма сложными судьбами. Здесь находят свое новое призвание бывшие хулиганы и сорванцы, тут некогда запутавшиеся подростки, натворившие немало дел, учатся жить в мире и применять физическую силу только в пылу спортивного азарта. Здесь они понимают - по-настоящему крут не тот, кто может угнать чужой автомобиль, избить прохожего или стать торговцем наркотой, а тот, кто может выйти на татами и победить своего главного соперника - себя из прошлого.

Рассказывая о секции, в которой занимаются трудные подростки, Юрий Фрай пытается вспомнить - откуда вообще вдруг взялась эта функция по перевоспитанию проблемных тинейджеров?

- Это вышло совершенно случайно. Я никогда не стремился возложить на себя какую-то социальную миссию, но потом кто-то решил, что именно мне можно доверить воспитание подрастающего поколения, - рассказывает Юрий Владимирович. - В 90-х Татьяна Сергеевна СТРУКОВА, которая сейчас возглавляет опеку, руководила отделом по делам несовершеннолетних. На каком-то мероприятии мы с ней случайно познакомились, и она решила, что я могу помочь неблагополучным детям. В те времена я горел спортом и ни о чем больше не думал, но она стала отправлять ко мне в секцию сложных мальчишек - на перевоспитание. Время было беспокойное, родители были заняты зарабатыванием денег, и многие пацаны оказались предоставлены сами себе, связывались с плохими компаниями и шли по наклонной...

Так, с подачи Струковой и незаметно для самого себя, Юрий Фрай начал обучать парней навыкам кудо и задавать новый вектор для развития. Чуть позже его пригласили в состав общественной Комиссии по делам несовершеннолетних, куда входили сотрудники полиции, педагоги.

- Я посещал заседания, куда приводили сложных ребят и их родителей. Я хватал пацана, если видел, что ему можно помочь. И тогда он оказывался на секции, где погружался в совершенно новый мир, новое общество, - рассказывает Юрий Владимирович.

ВМЕСТО КОЛОНИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ - КИМОНО И ТАТАМИ

В начале нулевых начал создаваться совершенно новый образовательный проект - лицей «Держава», который возглавил Фрай. Тогда не было «заморочек» с ЕГЭ и прочего, поэтому главным приоритетом учебного заведения стало именно воспитание ребят. В рамках этой работы был сформирован спортивный класс, куда вошли и «сорванцы». В рамках школы тренеры проводили уроки физкультуры, а потом тренировки, куда приглашали и проблемных парней.

- Был случай, когда парень буквально был на волоске от уголовной статьи - оперативники со спокойной душой могли отправить его в колонию для подростков, но ему удалось вовремя взяться за ум, - рассказывает Юрий Владимирович. - Подросток в компании приторговывал наркотиками и сам тоже употреблял. Но в итоге попался на краже автомобиля, ему грозил срок.

Спасло 15-летнего «разбойника» только то, что Фрай решил взять его на поруки - видимо, заметил, что не все так безнадежно - и какими-то немыслимыми путями уговорил оперативников дать парню шанс. В итоге следствие пришло к выводу, что машину он не угонял, а взял покататься, то есть у него не было корыстного умысла.

Однако после этого вся ответственность за отчаянного хулигана легла на плечи Юрия Фрая, который почему-то верил, что у этого пацана все еще может сложиться хорошо, есть в нем какая-то надежда. Хотя подросток жил все время сам по себе - отца не было, а мать работала днем и ночью, чтобы прокормить их обоих - тут уж воспитанием заниматься некогда.

За время криминальных выходок у парня завязались крепкие нехорошие связи, которые постоянно тянули вниз, поэтому Юрию Владимировичу пришлось подключить не только тренерские, но и практически родительские функции.

- Я брал его во все спортивные поездки, на любые соревнования, даже в летний спортивный лагерь, хотя туда попадают только самые лучшие воспитанники. Старался задействовать его во всех мероприятиях, даже брал на встречи со своими друзьями, у которых были дети его возраста, - рассказывает наставник. - В итоге, спустя время удалось изменить его приоритеты - он выбрал спорт и достиг в нем хороших результатов. Сейчас он живет в другом городе, но у него все отлично, он вырос хорошим человеком.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ

Наверное, некоторые сейчас сочтут такой воспитательный процесс безрассудным - зачем учить хулигана приемам дзюдо? Вдруг он их начнет применять их в обычной жизни на мирных людях, а не на спортсменах? Но Юрий Фрай уверен - стать мерзавцем можно и не обладая навыками спортивной подготовки. Что, например, мешает шахматисту использовать свой интеллект в криминальных целях для разработки афер и бандитских схем? Или, например, тот же художник может свои умения использовать исключительно для того, чтобы творить подделки великих мастеров. Так что с такой логикой далеко не уйдешь.

Сам Юрий Владимирович признается, что за всю свою жизнь лишь пару раз ему пришлось (именно пришлось!) участвовать в потасовке, но даже в таких ситуациях нужно стараться использовать слова, а не кулаки. Как считает Фрай, настоящих спортсменов сама жизнь не приводит в такие опасные ситуации - просто потому что люди вращаются в других кругах, и у них совершенно другие, не криминальные интересы.

- Когда ты уходишь в спорт, у тебя меняются приоритеты, образуется новый круг знакомств, и ты стремишься обладать теми качествами, которые в этом обществе приветствуются - хочешь выиграть чемпионат, хочешь стать лидером. Ты думаешь о календарных соревнованиях, о том, как ты завтра придешь на тренировку и сделаешь то, что у тебя до этого не получалось, - говорит директор СШОР «Держава». - Те, кто дерутся на улицах, спортом точно не занимаются. Человек, который совершает плохие поступки - это человек, у которого нет ориентира. Но если человек в принципе способен на любой поступок - значит он гиперактивен, у него есть энергия и сила, он может сделать что-то яркое. Но только то, что он делает, не должно быть плохим, с отрицательным знаком, и если так происходит - нужно просто менять полярность.

По мнению Фрая, спорт учит не только держать себя в хорошей форме, но и обладать морально-волевыми качествами.

- Это отдельное сообщество, со своей идеологией и мотивацией. Человек, находящийся в системе воспитания - физической или интеллектуальной, - всегда будет впереди других, ему всегда будут присущи ум, характер и мораль. Ему не будет интересно жить улицей, - уверен Фрай.

Диана КОРШИКОВА

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