Учебный год в Калужской область завершится досрочно

На этой неделе состоялось очередное заседание регионального штаба по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение, которое несказанно обрадовало школьников и их родителей, измученных дистанционным образованием - учебный год-2020 завершается досрочно!

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ФОРС-МАЖОР

Как сообщил руководитель региона Владислав ШАПША, для учащихся начальной школы эта неделя будет последней в этом году, они завершили учёбу 15 мая. Учащиеся 5-8 классов будут заниматься до 22 мая, после чего уйдут на летние каникулы. А вот старшеклассники будут учиться до 29 мая.

Готовы ли обнинские школы уйти на каникулы раньше времени? Успеют ли в сжатые сроки выставить годовые оценки? И как они в целом оценивают почти завершённый период «удаленки»?

Как считает директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА, дистанционное обучение для школ города было развёрнуто в форс-мажорных обстоятельствах. И именно эти условия позволили выявить насколько системно в принципе работала организация, на каком уровне была исполнительская дисциплина ее должностных лиц, и в целом насколько коллеги были готовы помогать друг другу и в сложных условиях реализовывать те задачи, которые были поставлены Министерство образования и науки.

- Этот непростой этап показал самое главное - у нас есть учителя, которые готовы очень мобильно перестраивать работу и осваивать новые технологии. Мои коллеги в этом плане меня восхитили, - признается Оксана Копылова. - Педагоги, причем любого возраста, успешно осваивали цифровые ресурсы, работали на реализацию основной программы за 4-ю четверть, и справились с этой задачей. Конечно, были трудности и неудачи, эмоциональный фон тоже был непростой, но это рабочие моменты, и мы с ними справились.

По словам Копыловой, в рамках дистанционного обучения некоторые педагоги создали собственные качественные методические наработки и видео-уроки, которыми можно будет пользоваться и в будущем.

При этом директор «Державы» признается - даже самое качественное дистанционное образование, работающее без сбоев, никогда не заменит традиционного очного обучения в классах, когда учитель и ученик могут смотреть друг другу в глаза.

- Педагоги и школьники за это время очень соскучились друг по другу, это трогательный момент, который нивелирует все неудачи и трудности, которые были. Это самое ценное что мы можем вынести из этой ситуации, - подытожила Оксана Николаевна

КАК БЫТЬ С ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ?

А вот директор 4-й школы Владимир СВЕТЛАКОВ заявил, что досрочное окончание учебного года никак не помешало учителям начальниках классов выставить оценки за год.

- Мы к этому были готовы, - заявил Владимир Борисович. - У начальных классов более комфортные и удобные условия, потому что там один учитель. У них ежедневно и стабильно проходили по три-четыре урока в день, педагоги в режиме онлайн ставили оценки, поэтому итоговые они без проблем были готовы выставить на этой неделе.

Что касается среднего и старшего звена, то, как сказал Светлаков, он еще до объявления ранних каникул дал поручение педагогам-предметникам начинать выставлять годовые оценки и прекратить давать детям домашние задания, так как ввиду дистанционного формата обучения школьников и их родителей буквально завалили работой, да и сами педагоги потратили много сил и времени не только на сами онлайн-уроки, но и на проверку «домашки».

Также Владимир Борисович при выставлении спорной оценки за четверть порекомендовал учителям быть более снисходительными. По его мнению, даже качественная «удаленка» не даст педагогу возможности объективно оценить умения ученика, а самому школьнику - продемонстрировать истинные знания предмета.

- Живое общение с учителем крайне важно, ведь тогда он видит реакцию детей на все, что он говорит, он может подойти и что-то дополнительно разъяснить. Дистанционное образование никогда не сравнится с очным, - уверен Светлаков.

К слову, как признался директор школы, сейчас его беспокоит не столько досрочное завершение учебного года, сколько организация летнего отдыха. В период каникул при школе действует детский лагерь, но в этом году Владимир Борисович предлагает эту традиционную практику отменить, чтобы избежать большого скопления учащихся. По его мнению, несмотря на то, что на организацию летнего отдыха уже запланировано финансирование, в столь неблагоприятный санитарно-эпидемиологический период от этой идеи лучше отказаться и лишний раз не рисковать здоровьем детей.

Диана КОРШИКОВА