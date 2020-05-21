Выполнят ли свои обещания перед первоклассниками Светлаков и Артемьев?

Одиннадцать лет назад 1 сентября на крыльце школы №4 собрались исключительно уважаемые жители Обнинска: три класса первоклашек, учителя, директор школы Владимир СВЕТЛАКОВ и Геннадий АРТЕМЬЕВ - тогда заместитель председателя Заксобрания Калужской области, а сегодня глава Контрольно-счетной палаты обнинского Горсобрания.

Звучали торжественные речи и обещания. Прошли годы, но выпускники- 2020 помнят слова, которые тогда сказали Геннадий Юрьевич и Владимир Борисович. Что это были за обещания и удастся ли их исполнить?

СВЕТЛАКОВ ОБЕЩАЛ - СВЕТЛАКОВ СДЕЛАЛ!

Владимир Светлаков стал директором школы №4 в январе 2009 года. До прихода в школу он успел с 1972 по 2003 год послужить в Военно-Морском Флоте, а после этого поработать помощником мэра Обнинска и вице-мэром по социальной работе.

«Свои» первые классы директор Светлаков встречал 1 сентября того же года.

Обычно в приветственных речах звучат пожелания и обещания.

- Что пообещал Владимир Светлаков своим первым первоклассникам? - интересуемся мы у Геннадия Артемьева.

- Он обещал довести их до выпускного вечера, - вспоминает председатель КСП.

- А Геннадий Юрьевич заверил, что они еще обязательно встретятся, когда ребята вырастут и им нужно будет вручать аттестаты зрелости, - уверяет директор школы. - Тогда мы набрали 3 первых класса, выпускаем 2 класса. Кто-то из ребят решил продолжить образование в колледже, кто-то в техникуме. Но те, кто остались, успешно заканчивают этот сложный учебный год. Так что я свое обещание выполнил. Уверен, что Геннадий Юрьевич тоже свое слово сдержит. Хотя в этом году это будет нелегко. Одиннадцать лет назад никто не ожидал, что придет такая беда и затронет все сферы нашей жизни.

КАК ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ БУДЕТ ВРУЧАТЬ АТТЕСТАТЫ

Хорошо сказать: «вручим аттестаты зрелости»! А как это сделать в разгар пандемии коронавируса, когда любые лишние и даже далеко не лишние контакты могут привести к вспышке заболеваний?

- Торжественное вручение аттестатов будет происходить 10 июня. У нас уже все продумано и все подготовлено, - заверил Владимир Борисович, - заходить ребята будут по одному с интервалом в 5 минут.

В помещении выпускника будут встречать три человека: директор школы Владимир Светлаков, Геннадий Артемьев и фотограф - об этом очень просили родители. Все они будут в масках и перчатках. Выходить во взрослую жизнь ребята будут не только через другой вход, но и через другую калитку, которая находится в 50-ти метрах от той, куда входили школьники. Ребят попросили не собираться и поберечь здоровье свое и своих близких.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2020 ПРОЗВЕНИТ В КОМПЬЮТЕРАХ И НОУТБУКАХ

Выпускники-2020 простились со школьными классами, партами и звонками на две месяца раньше, чем делали все их предшественники. И, наверное, никто так не почувствовал необходимость общения с учителями и одноклассниками, как ребята, которым пришлось доучиваться дома.

Не удастся лично проститься со школой учителями и одноклассниками и на «Последнем звонке», который прозвенит 29 мая.

В школе №4 все будет торжественно и красиво, но-- в Интернете, уверяет нас директор. В 11 часов утра все выпускники-- а это 47 человек-- зайдут на сайт школы, нажмут нужные кнопки и отправятся в виртуальный кабинет директора. Будут там и учителя, и родители. Слова напутствия и поддержки скажут Владимир Светлаков и Геннадий Артемьев.

В свое время Геннадий Юрьевич был директором и организатором центра «Милосердие», по специальности он педагог-психолог, так что именно он сможет найти те слова, которые помогут выпускникам и их родителям принять такую непростую реальность.

«ЭТИ ВЫПУСКНИКИ БУДУТ САМЫМИ УСПЕШНЫМИ»

А реальность преподносит сюрпризы. Пока совершенно не ясно, когда одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ. Но уже принято очень важное решение: сдавать Единый государственный экзамен смогут только те, кто собирается поступать в вуз. Но когда ЕГЭ можно будет, наконец, сдать, пока неизвестно. Предполагается, что в конце июля или в августе.

В общем, испытания для выпускников- 2020 начались с неопределенности.

- Что скажет педагог-психолог Геннадий Артемьев, чтобы как-то поддержать ребят и родителей?

- Сегодняшняя ситуация - это серьезнейший вызов каждому человеку, возможность заглянуть в самого себя. Выпускникам придется собраться и преодолеть трудности, к которым их не готовили ни учителя, ни родители. И я уверен, что ребята с этим справятся, и именно они будут самыми успешными и самыми сильными. У них будет опыт, которого до них ни у кого не было. Они уже не такие, как все. Можно сказать, избранные. Мы не знаем, что нас ожидает в будущем, но нынешняя ситуация уже научила вчерашних школьников тому, о чем их ровесники в предыдущие годы даже не задумывались.

- Какие напутствия вы бы дали нашим избранным выпускникам?

-Любите и не забывайте наш город!

ДАВНИЙ ТАНДЕМ: АРТЕМЬЕВ-СВЕТЛАКОВ

В общем, даже в разгар пандемии все обещания будут выполнены. Но вернемся в далекий сентябрь 2009 года.

- Геннадий Юрьевич, а почему Вы тогда пришли именно в эту школу на первое сентября?

- Я хотел поддержать нового директора.

- Вы всех новых директоров так поддерживаете?

- С Владимиром Светлаковым мы работали, когда он еще служил в воинской части моряков. Тогда он предложил поставить памятник Леониду Осипенко. Я предложил собрать деньги и сделал первый взнос. Деньги собрали, памятник поставили. И школа №4 носит имя героя Советского Союза Леонида Осипенко. С Владимиром Борисовичем приятно работать, на него можно положиться в самых сложных начинаниях. Всегда приятно, когда человек не дает пустых обещаний и доводит дело до конца. Уверен, что он научил этому и своих учеников.

Рената БЕЛИЧ

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