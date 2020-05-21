Выборы в Госдуму могут пройти досрочно

В социальных сетях активно обсуждают тему досрочных выборов в Государственную Думу. Есть мнение, что состоятся они уже в декабре текущего года. Даже ходят слухи о том, что региональные избиркомы уже получили методические указания из Центризбиркома по их подготовке. Мы решили выяснить это у ныне действующих депутатов Госдумы от Калужской области Александра АВДЕЕВА, Вадима ДЕНЬГИНА и Геннадия СКЛЯРА.

«ВАЖНО НЕ ПОДВЕСТИ СВОИХ КОЛЛЕГ»

- Пока мы не знаем, слухи это или нет. Но уже известно, что данная информация идет из telegram-каналов. Ни подтвердить, ни опровергнуть я их сейчас не могу. Но для меня все-таки важны слова Президента Владимира ПУТИНА, который не так давно сказал, что не видит смысла в досрочных выборах, - отметил Александр Авдеев.

По плану, следующая избирательная кампания должна состояться в сентябре 2021 года, и пока Александр Александрович ориентируется на эти сроки. По его словам, сам он выдвигаться на выборы не планирует, но у него есть определенные командные задачи.

- Где я буду полезен, по мнению партии, там я и буду работать, - подчеркнул Авдеев. - Все будет зависеть от позиции федерального руководства «Единой России». Не так давно меня включили в президиум генерального Совета партии. Задачи передо мной стоят масштабные, важно не подвести своих коллег.

«БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ БУДУ!»

Депутат Геннадий Скляр прокомментировал данные слухи философски. «Будет день, будет и пища», - сказал он. Геннадий Иванович также напомнил слова Президента Владимира Путина, который во время обсуждения вопроса о внесении поправок в Конституцию сказал, что считает проведение досрочных выборов нецелесообразным.

- В соответствии с ныне действующей Конституцией досрочные выборы провести можно, но такое решение принимаем не мы - депутаты, а президент страны. А в новых поправках, которые будут представлены на всенародное голосование, такой нормы и вовсе нет, - пояснил депутат Скляр.

Но, когда бы ни состоялись очередные выборы, Геннадий Иванович планирует в них участвовать. У него много нерешенных задач, много планов, которые он хотел бы осуществить. И главный проект - создание атомного «Сколково» в Обнинске.

«Я СОЛДАТ СВОЕЙ ПАРТИИ»

- Пока это слухи, но любой слух достоин внимания, если он объективен, - сказал по этому поводу депутат Госдумы от партии ЛДПР Вадим Деньгин.

По мнению Вадима Евгеньевича, партии власти будет сложно баллотироваться на ближайших выборах. Независимо от того, когда они пройдут - в декабре этого года или в сентябре следующего.

- Люди - избиратели - хотят видеть реальную помощь, и вот как они ее получают, так и будут голосовать. Поэтому на выборы должны идти честные и открытые люди. Народным избранникам сейчас сложно решать какие-либо вопросы, потому что часто их стопорят чиновники. Представители администраций отворачиваются от народа, ссылаясь на нехватку денег, времени, ресурсов. А формат взаимодействия между гражданами и чиновниками должен быть открытым. Вот с этим явлением нам приходится бороться, - отметил Вадим Евгеньевич.

Говоря о своей партии, депутат Деньгин подчеркнул, что к выборам ЛДПР готова. Народ эту партию хорошо знает именно по реальным делам, и здесь реклама не нужна.

- Бывает, конечно, когда и на нас люди обижаются, потому что опять же, по вине чиновников, вопрос откладывается в долгий ящик. Я считаю, что на выборы в Госдуму должны идти только те люди, которые хотят реально помочь. И мы будем выдвигать из своих рядов самых достойных. Что же касается меня лично, то я солдат своей партии. Если мои соратники решат, что я должен баллотироваться, то я пойду на выборы, - подытожил Вадим Деньгин.

Инна ЕМЕЛИНА