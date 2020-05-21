Татьяна Волнистова ответила на вопросы родителей дошколят

За время самоизоляции родители дошколят устали от детей, а дети от родителей. Как бы ни прекрасно было сидеть дома всей семьей, но семья не может заменить ребенку весь мир, поэтому многие малыши уже давно рвутся в любимый садик. И мамы с папами с нетерпением ждут приятных новостей из дошкольных учреждений.

Начальник Управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА ответила на многочисленные вопросы родителей.

РЕЖИМ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП ПРОДЛИТСЯ ДО 31 МАЯ

- Обнинские детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп до 31 мая, - рассказала Татьяна Валерьевна. - В понедельник в дежурных группах находилось 510 детей, а в среду уже 568, и их количество продолжает расти.

Как будут работать детсады в июне, пока неизвестно.

Татьяна Волнистова сообщила, что во всех детских садах, где действуют дежурные группы, организован ежедневный утренний фильтр не только для детей, но и для сотрудников. Проводится обязательный бесконтактный замер температуры, и о состоянии человека делается запись в журнале учета. Все требования санитарных служб выполняются.

КАК ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА ВОСПИТАТЕЛЯМ?

- Как происходит оформление детей, возвращающихся в сады после длительного отсутствия?

- Дети допускаются в дошкольное учреждение после длительного перерыва при наличии медицинской справки, которую выдают специалисты Клинической больницы №8 или дежурный врач детского дошкольного учреждения.

- Правда ли, что справки из частных клиник не принимаются?

- Да, это так. Это решение санитарных служб. В коммерческих клиниках нет данных о всех заболеваниях, например, по COVID-19.

- Посещение поликлиники некоторых родителей пугает, были даже опрометчивые предложения передать эти данные в частные клиники, но вряд ли эти же родители готовы делиться этой личной информацией со всем городом...

- Дать справку может и врач детского сада, закрепленный за учреждением, только он может получить из поликлиники информацию о том, что ребёнок не был в контакте с носителями коронавирусной инфекции.

- В детсадах есть врачи?

- Да, но они работают по графику. На три детсада закреплен один врач из поликлиники. Если родители собираются получить справку в детском саду, об этом нужно тоже заранее сообщить.

- Если разрешение от педиатра получено, что нужно делать дальше?

- Целесообразно заранее предупредить образовательную организацию о том, что в определённое время ребёнок поступит в детский сад для того, чтобы его поставили на питание.

СОТРУДНИКИ САДА ТОЖЕ БОЛЕЮТ

- Педагоги тоже люди, и они, как и все, могут заразиться коронавирусом. Обвинять в этом руководителей или самих заболевших, как минимум, странно. Тем не менее, некоторых родителей удивило и взволновало, что в детском саду №31 «Забава» заболел воспитатель.

- Последний рабочий день заболевшего педагога приходился на 7 мая. Восьмого числа она ушла на больничный. Сообщение о том, что педагог болен, мы получили 17 мая. Двенадцать детей, которые посещали сад в это время, ушли на карантин на 14 дней и, по словам родителей, чувствуют себя хорошо, новых случаев заболевания не выявлено.

- Когда закончится карантин у детей, контактировавших с заболевшим педагогом?

-Режим самоизоляции у них закончится 2 июня.

- Когда заработает детсад?

- Пока там проводится тотальная санитарная обработка всего учреждения. Детсад закрыт на три дня, 21 мая главный санитарный врач разрешил ему открыться. Дежурные группы будут работать в другом блоке-- не в том, где работал заболевший воспитатель, и только те сотрудники, которые не общались с заболевшей. Все, кто с ней общался, находятся на самоизоляции.

Рената БЕЛИЧ

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