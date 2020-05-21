«Изменили акценты, но оставили главное»

Константин Сатаров рассказал о том, как работает МРНЦ в период коронавируса

С приходом пандемии, наверное, изменилась жизнь каждого из нас. Но больше всего это коснулось тех, кто, не щадя себя, круглосуточно спасает жизни и судьбы, рискует своим здоровьем и прикладывает все силы для того, чтобы мы с вами как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

О том, как в эти дни складывается работа МРНЦ имени А.Ф. Цыба, мы поговорили с заместителем директора Константином САТАРОВЫМ.



КОГДА КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ...

- В период пандемии, конечно, наша жизнь изменилась. В этом ритме и состоянии мы работаем уже 2 месяца. Под руководством Андрея Дмитриевича КАПРИНА мы перестроили всю нашу работу, изменили акценты, оставив главное - оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, - говорит Константин Игоревич.

По его словам, в первую очередь был введен строгий санитарно-противоэпидемический режим и контроль в Центре.

- Все эти два месяца мы измеряем температуру при входе в наше учреждение всем - и сотрудникам, и посетителям. Введен строгий масочный режим. Обследование на коронавирус проводим своими силами. В самом начале эпидемии мы поняли эту проблему - где обследовать пациентов, как защитить сотрудников? И наш центр, опять же по инициативе нашего генерального директора, первым из лечебных и научных учреждений неинфекционного профиля, стал выполнять исследования на коронавирус. У нас была лаборатория, где возможно выполнение таких анализов, но пришлось многое доработать. Сделали новую вентиляцию, провели ремонт, подготовили помещения, создали условия для персонала - все это было сделано в течение двух дней и ночей. И я благодарен нашим сотрудникам, рабочим подрядных организаций, которые проявили не только сознательность, но и высокий профессионализм.

Здесь Константин Игоревич скромно умалчивает о своей роли, но он буквально дневал и ночевал на объектах. И заведующая лабораторией Валентина Ивановна КИСЕЛЕВА, которая сейчас успешно внедрила эти методики, с восхищением говорила о том, как была проведена эта работа, и о роли Сатарова в ее организации и проведении .

- Но так и должно быть - каждый на своем месте: ремонтники - ремонтируют, рабочие - строят, лаборант - исследует, а организатор создает для всех условия для выполнения этих работ. Только благодаря совместной и слаженной работе всех служб и сотрудников, в МРНЦ стали проводить эти исследования, - считает Сатаров.

150 ИССЛЕДОВАНИЙ В ДЕНЬ!

- Сколько сейчас проводится тестов ежедневно? Каковы последние результаты? - поинтересовались мы.

- На сегодня выполнено уже более 4, 5 тысяч анализов. Центр взял на себя и часть нагрузки по выполнению анализов для нужд города, для КБ №8. В день, в среднем, выполняется около 150 исследований, а начинали с 30-40. Но в самые «горячие» денечки число исследований доходило до 240-372. Да, в последние дни мы регистрируем большее количество положительных результатов. Это и понятно: больше исследуем - больше выявляем. Но выявляются положительные тесты и у лиц, у которых нет клинических проявлений, а, значит, они могли бы в большей степени «разносить заразу». Выявляя носителя, его изолируют. Изолируя его, мы прерываем цепочку передачи инфекции. А значит, и снижаем темпы распространения, уменьшая количество и вероятность зараженных, - поясняет Константин Игоревич.

На этом примере отлично видно, как решается проблема, когда есть грамотный организатор и понимание необходимости выполнения работы и ее значимости для общества.

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - ДЕЛАЙ С ДУШОЙ

- Изменился ли у вас фронт работ? Какая ваша главная задача на сегодняшний день?

- Вирус внес свои коррективы. С одной стороны, появился целый ряд новых задач, новых функций (ремонты, подготовка помещений, транспорта, закупка нового оборудования, защитных костюмов, дезсредств и многое другое). А с другой стороны - «война - войной, а обед - по расписанию». Никто же не снимал с нас тех задач, которые стояли и раньше. Мы продолжаем плановый ремонт. Замену теплотрассы, озеленение территории и многое другое. Завершился ремонт помещения под новый аппарат МРТ, который уже в ближайший месяц будет введен в эксплуатацию, - говорит Сатаров.

Ремонт, кстати, очень достойный. Все продумано, рассчитано. Сделано, что называется, для людей - и для пациентов, и для персонала. Новые просторные ординаторские, полностью автоматизированные рабочие места, максимум комфорта. Хотя, наверное, комфорта много не бывает.

Хочется спросить - откуда у этого волжского паренька такой вкус, такое знание предмета, такое отношение к делу? И вспомнилась аксиома: «хочешь сделать хорошо - делай с душой!». Константин Сатаров - человек с душой, которую он дарит людям.

Сразу стал понятен выбор академика - действительно, Каприн умеет увидеть в человеке главное, он понимает людей, чувствует их - одним словом, любит. И они - его окружение, его команда - отвечают ему тем же. Эта команда - команда Каприна! А значит, она нацелена на успех, на победу. В канун Дня Победы Андрей Дмитриевич сказал, что в это трудное время надо выстоять, победить: «Наши отцы и деды победили! Победим и мы!». Эти слова стали девизом для всего НМИЦ радиологии, для каждого его сотрудника. Этого же девиза придерживается в своей жизни и в каждодневной деятельности и Константин Сатаров, человек, который настроен на победу.

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОТОВО К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВ

Как мы уже сообщали, инфекционное отделение для больных коронавирусом подготовлено для приёма пациентов и находится в режиме ожидания. Так какие же условия в нем созданы для пациентов? Насколько хорошо оно оснащено, и когда отделение планирует принять первых больных?

- Отделение полностью подготовлено к началу работы, прием пациентов будет осуществляться при потребности Калужского региона, - говорит Сатаров. - Подготовлено 32 койки (из них 6 реанимационных ), каждая с кислородным подключением. В центре имеется все необходимое оборудование для лечения пациентов с короновирусной инфекцией.

По его словам, лечение пациентов будет производиться персоналом центра. Для этого имеется необходимый кадровый состав. Отделение для лечения пациентов с COVID-19 размещено в отдельно стоящем здании и полностью соответствует приказу Минздрава РФ №198н.

- Открытие данного отделения на качество оказания помощи онкологическим больным пациентам не повлияет, а только создает дополнительные возможности для проведения современного качественного лечения, - заверил Константин Игоревич.

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