Зачем нужны праймериз?

В депутаты Законодательного Собрания Калужской области претендуют 127 кандидатов. Это и действующие народные избранники, и много новых лиц из бизнеса, сферы образования и здравоохранения.

КАНДИДАТЫ В КАНДИДАТЫ

Хотим отметить, что в праймериз от «Единой России» предложить свою кандидатуру могли не только члены партии и действующие депутаты, но и просто их единомышленники, сторонники, люди, разделяющие стратегические взгляды на пути развития Калужской области.

В случае победы на основных выборах в сентябре депутат будет представлять партию «Единая Россия». Но давайте сначала разберемся, что такое праймериз.

Праймериз - это внутрипартийные, так сказать, предварительные выборы. Как правило, победитель этого внутрипартийного голосования затем соревнуется с кандидатами от других политических сил и самовыдвиженцев в ходе основных выборов.

«Зачем нужны праймериз?» - спросите вы.

Их смысл в том, чтобы кандидаты и сторонники от одной партии не конкурировали друг с другом за голоса избирателей, и людям было проще выбирать.

Иногда проигравшие, не смирившиеся со своим поражением, всё же участвуют потом в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии.

Праймериз бывают открытыми, когда голосовать может любой человек, и закрытыми, когда право голоса имеют только члены партии, в которой проходит этот предварительный отбор.

В этом году впервые предварительное голосование проходит в онлайн-формате: с 25 по 31 мая 2020г. Проголосовать может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», либо через цифровые платформы партии, или же проголосовать в соцсети «ВКонтакте». Дистанционная форма подачи голосов может существенно повысить явку и «включенность» электората в процесс.

ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ - ПЕРВЫЕ В СЕРДЦАХ?

Важно, чтобы люди приняли участие в праймериз, активно помогали выбирать достойных кандидатов среди представленных жителей области. Потому что выбор будущего начинается уже сегодня: ведь именно эти люди станут потом определять векторы нашего развития, придумывать нам законы и нормативные акты.

В Обнинске в Законодательное Собрание от 16 округа выбираем среди семерых кандидатов, в 17 округе - среди шести участников праймериз.

Предполагаем, что в наукограде по территории, соответствующей территории одномандатного избирательного округа №17, лидерами станут фамилии Комиссар и Копылова. Они и в списках первые, и в сердцах людей.

Олег Комиссар - действующий депутат Заксобрания, заместитель генерального директора по науке Обнинского научно-производственного предприятия «Технология им. А.Г. Ромашина». Оксана Копылова - директор МБОУ «Лицей «Держава»».

А по территории, соответствующей территории одномандатного избирательного округа №16, лидерами предполагаем Сотникова и Сатарова.

Анатолий Сотников - действующий депутат Заксобрания, генеральный директор ОАО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области». Константин Сатаров - заместитель директора по административной работе «МРНЦ им. А.Ф.Цыба».

ПРАЙМЕРИЗ - ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ НА ПУТИ К ДЕПУТАТСТВУ

Также в это время в Обнинске проходят праймериз и в Горсобрание.

Напомним, что Городское Собрание Обнинска - это выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени в пределах своей компетенции решения, действующие на территории города.

На муниципальных выборах избираются 30 депутатов Горсобрания с образованием 30 одномандатных избирательных округов.

На праймериз на 30 вышеупомянутых мест претендуют более 60 человек.

В данном случае - проходят закрытые праймериз, так как это не центральный город Калужского региона, и решение будут принимать выборщики, определенные оргкомитетом.

ПолитСовет утвердит принятое комиссией решение.

Решение о будущем составе Законодательного Собрания Калужской области и Городского Собрания Обнинска будет многоступенчатым, и первая ступень - как раз эти праймериз.

Важно, чтобы они проходили грамотно, важно, чтобы они проходили честно, важно, чтобы они... не проходили мимо.

Мнения

Председатель Заскобрания Калужской области Виктор БАБУРИН: - Важно помнить, что законодательное собрание - это орган власти, орган представительной власти. И от умения строить отношения с исполнительной властью, с избирателями и, конечно, с населением зависит социальное спокойствие и развитие регион. Депутат Государственной думы Геннадий СКЛЯР: Предварительное голосование очень важно проводить, потому что мы имеем возможность создать сильную команду для дальнейшего движения развития области. И очень важно, что многие наши калужане решили озвучить свои предложения и выйти на суд своих единомышленников. Очень здорово, на мой взгляд, то, что в сложившейся непростой ситуации мы используем электронные возможности для того, чтобы выбрать самых достойных, которые потом получат поддержку жителей области.

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