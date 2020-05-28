Михаил Сергеев заверил, что Обнинск не останется без медиков

Руководитель Клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ на этой неделе рассказал обнинским депутатам об особенностях работы медучреждения в период карантина. Главное, в чем Михаил Алексеевич заверил народных избранников - как бы тяжело в эти дни не было медикам, жители наукограда не останутся без квалифицированной помощи,кадрового недостатка среди врачей не будет.

ДОСТАТОЧНО ЛИ В КБ №8 АППАРАТОВ ИВЛ?

В первую очередь, руководитель больницы напомнил, что в поликлинике приостановлены диспансеризация и плановые осмотры, родственникам запрещены посещения пациентов. Всем сотрудникам выданы средства индивидуальной защиты. С 1 мая развернуто инфекционное отделение для пациентов с COVID-19.

- На целевые средства проведен ремонт трех этажей, произведена подводка кислорода, закуплены средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты, - сказал Сергеев. - На первом этаже развернуто отделение для пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Помимо этого, руководитель больницы отметил существенную помощь, которую оказывают спонсоры. Благодаря им, был проведен ремонт крыши, сделана электропроводка в отделении. Закупаются маски и перчатки, продукты питания и хозяйственные материалы.

Депутаты, в свою очередь, поинтересовались - достаточно ли в больнице аппаратов искусственной вентиляции легких?

- До начала пандемии у нас было 26 работоспособных аппаратов ИВЛ. По нормативной документации. в инфекционном отделении мы должны были расположить три аппарата ИВЛ, а расположили десять. Помимо этого, со стороны ФМБА на днях была поставка еще двух аппаратов, и еще три должны поставить на этой неделе, - уточнил Сергеев.

КАКИЕ ДОПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ МЕДИКАМ?

Отдельной темой стали доплаты сотрудникам клинической больницы за работу с больными COVID-19.

- Медработники получают выплаты за счет средств ФМБА России по распоряжению губернатора Калужской области, а также «президентские доплаты». Сумма начислений от ФМБА формируется из расчета 80% от средней заработной платы региона, среднему персоналу - 40%, младшему - 20%, - пояснил Сергеев. - Доплаты по постановлению губернатора составляют на полную ставку врачам -30 тысяч рублей, среднему персоналу -20 тысяч рублей, младшему - 10 тысяч рублей.

Также Михаил Алексеевич рассказал, что с мая в КБ-8 на практику пришли студенты 4-5 курсов. Все они работают в «зеленой зоне» и с заболевшими коронавирусом не контактируют.

- Практиканты принимают участие в работе «горячей линии», консультируют людей по разным вопросам, по работе поликлиники. Разъясняют, как пройти тестирование на COVID-19, получить медицинскую помощь, а также оказывают психологическую поддержку, - рассказывает руководитель больницы.

ПОНАДОБИТСЯ ЛИ РЕЗЕРВ ФМБА?

Обеспокоились депутаты и состоянием заболевших медиков. По словам Сергеева, сейчас порядка 10 врачей переносят коронавирус, большинство из них болеют в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении. В специализированной помощи коллег не нуждаются.

- У нас было несколько случаев, когда понадобилась помощь, и в худшем из них сотрудники переносили болезнь в средней форме. Сейчас же все на ногах, часть уже восстановилась и приступила к работе, - заверил Михаил Алексеевич.

Тем не менее, народные избранники поинтересовались - хватит ли в КБ-8 кадров, если часть из них болеет? Не случится ли такого, что жители Обнинска останутся без медиков?

С приходом коронавируса в медучреждении сотрудники были «перетасованы» - работа некоторых плановых отделений была приостановлена, а медики перешли на временную работу в структурные подразделения, которые активно задействованы в работе с COVID-19. К работе в регистратуре был привлечен средний медперсонал, к работе стационара инфекционного корпуса - пульмонологическое отделение, к работе приемного отделения - смежные специалисты.

Как подчеркнул Сергеев, конечно, все зависит от дальнейшей эпидемиологической ситуации, но город, как бы там ни было, будет обеспечен специалистами. В крайнем случае - свой кадровый резерв всегда готово предоставить ФМБА России.

Диана КОРШИКОВА