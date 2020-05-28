Юрий Фрай: «Стены спортшколы воют без детских голосов...»

Для школьников всей страны прозвенел Последний звонок. Впрочем, прозвенел он довольно условно - с экрана монитора в режиме «онлайн», без возможности обняться с одноклассниками и подарить цветы своему любимому учителю.

Завершение этого учебного года для школ, в том числе спортивных, музыкальных и художественных, выдалось непростым. Но все учебные заведения, так или иначе, прошли испытания «удаленкой» и надеются с сентября заработать в прежнем полноценном режиме.

О том, как этот год завершился для воспитанников спортшколы «Держава», нам рассказал ее директор Юрий ФРАЙ.

В САМЫЙ РАЗГАР СПОРТИВНОГО СЕЗОНА ПРИШЛОСЬ РАЗОЙТИСЬ ПО КВАРТИРАМ

Как оказалось, для дзюдоиста главный соперник не тот, что на татами, а тот из-за которого прекращаются тренировки и переносятся соревнования. Коронавирус и сопутствующий ему карантин нарушили грандиозные планы воспитанников спортшколы, буквально на пороге сорвав массу очень серьезных и ответственных соревнований, к которым ребята готовились на протяжении всего учебного года.

По словам Юрия Владимировича, у «Державы» была подготовлена отличная сборная для участия в первенстве Центрального Федерального округа по кудо. Парни и девушки также прошли отбор на первенство России по дзюдо. В списке был и международный турнир по кикбоксингу в Европе. В общем, задел у обнинских спортсменов был хороший, но, к сожалению, на этапе подготовке всем пришлось «разойтись по квартирам» и на время забыть о соревнованиях и турнирах - их предварительно перенесли на осень.

- В данный момент наши тренеры работают в удаленном режиме, само учреждение работает, сотрудники выполняют административно-хозяйственные и методические функции, - рассказывает Юрий Фрай.

ТРЕНИРОВКИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ!

Надо отдать должное - в период карантина тренеры не теряли времени даром и прошли онлайн-обучение по нескольким курсам: изучили антидопинговые и методические программы, связанные с нормами Трудового Кодекса, санитарных требований к спортивным учреждениям и так далее.

- Сейчас мы заняты тем, что готовим нашу материально-техническую базу, продолжаем совершенствоваться в надежде, что все это скоро закончится, - говорит Юрий Владимирович.

Сам же тренировочный процесс не останавливался, но, в соответствии с нынешними реалиями, проходил в дистанционном формате.

- Наставники проводят онлайн-тренировки. Понятно, что это не то же самое, что «живое занятие», но в такой период главное - любой ценой поддержать мотивацию и целеустремленность детей, не дать им уйти в апатию, - говорит Фрай. - Сейчас они удаленно занимаются в квартирах или на дачах. Также мы проводим онлайн-консультации, в том числе индивидуальные, особенно с продвинутыми ребятами, которым нужна помощь. Спортсмены сдают техническую аттестацию по дзюдо и кудо, повышают свою квалификацию. Однако сейчас обходятся без спаррингов. Ребята сдают нормативы, показывают технику выполнения приемов, проводят бой с тенью, показывая свое понимание тактики, стратегии и ведения боя. Все это проходит в режиме «онлайн» на разных интернет-площадках.

«СПОРТШКОЛА - ЭТО НЕ СФЕРА УСЛУГ, ЭТО - ИДЕОЛОГИЯ!»

Что интересно, даже в столь непростых и ограниченных условиях юные спортсмены находят возможности не только для привычных тренировок, но и для коллективных творческих занятий, например, с юмором снимают фильмы, делают шуточно-спортивные ролики и всячески подбадривают товарищей на расстоянии.

- Мы все скреплены общим делом. Мы не сфера услуг, где ты пришел, позанимался и ушел. Мы объединены определенной идеологией, чувством коллективизма и патриотизма к своему учреждению, - говорит Фрай. - Мы даже удаленно поддерживаем друг друга, ведем непрерывные тренировки, в том числе международные - с коллегами из других стран. Недавно, например, онлайн-занятие для группы Михаила БИДЫ проводил президент федерации кудо Украины.

Как отмечает директор спортшколы, коллектив и учащиеся находятся на низком старте и в любой момент готовы вернуться к очным занятиям.

- Тренеры готовы выйти на уличные тренировки (на футбольные поля) сразу, как только разрешат. Мы в рабочем режиме готовим себя и на личном примере показываем, что мы делаем общее дело, и никакие трудности не позволят нам разорвать круг друзей и единомышленников, - говорит Фрай.

«НАС СВЯЗАЛИ ПО РУКАМ И НОГАМ»

Несмотря на всеобщую спортивную «боевую готовность», приступить к тренировкам в стенах спортшколы «Держава» ученикам предстоит нескоро. Ввиду того, что в июне такой возможности явно не представится, решено было отправить сотрудников в отпуск раньше обычного - с 1 июня. До этого летние каникулы у спортсменов и их педагогов были в июле - ровно один месяц. На это время ребята получали задания, чтоб даже во время отдыха держать себя в форме.

- Также сейчас мы совместно с Управлением общего образования обсуждаем возможность организации летнего лагеря на базе спортшколы - понятно, что о выездном отдыхе сейчас речи идти не может. Поэтому мы готовы в июле и августе (по 100 детей) провести лагерь дневного пребывания, с питанием. Если его позволено будет открыть, то мы готовы ради безопасности детей провести его без захода в здание - только на улице, - рассказывает Фрай.

По его словам, спортсмены порядком подустали от онлайн-режима. Для активных людей это ненормальная обстановка, и хочется поскорее вернуться к привычному режиму.

- Я ежедневно нахожусь в кабинете в почти пустующем здании, и могу сказать честно - эти стены уже воют от отсутствия детских голосов. Для людей, которые привыкли быть энергичными не только физически, но и в поступках и решениях, сейчас сложный период. Нас связали по рукам и ногам, приостановили наши движения, голова и сердце тоскуют по непрерывным тренировкам. Поэтому мы готовы к возвращению наших детей сразу же, как это только будет возможно! - подытожил Юрий Владимирович.

Диана КОРШИКОВА

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