«Атомный город с лампочкой внутри»

В Обнинске обсудили, каким должен быть фирменный стиль наукограда.

Если вы думали, что такие понятия, как «стиль», «бренд» и «имидж» применимы только к людям или их фирмам, то вы ошибались. Сегодня свой личный узнаваемый бренд должен быть даже у города, а у первого наукограда страны - в особенности.

О цвете, логотипах и символах Обнинска на этой неделе поговорили на необычной презентации, которую устроили для журналистов и редакторов городских СМИ представители администрации и молодой творческой команды креативщиков, занимающихся созданием брендбука города.

КАКОЕ ОНО - ЛИЦО ОБНИНСКА?

Брэндбук - это официальный документ компании, в котором описывается концепция брэнда и его атрибуты. Он содержит подробное описание использования каждого фирменного элемента на различных носителях, как рекламных, так и корпоративных. Главная задача брэндбука - описать основные элементы идентичности и атрибуты брэнда (суть, позиция, миссия, философия, ценности, индивидуальность). Грубо говоря, сделать так, чтобы взглянув на элемент фирменного стиля, любой мог сразу сказать: «О, это же Обнинск!».

Первым слово взял председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ, который рассказал, что еще задолго то этого круглого стола, когда рассматривались пути развития Обнинска на перспективу, каждый задавался вопросом - каким должен быть наукоград через 20 лет?

- Что такое Обнинск? Какой он? Как он меняется? Тридцать лет назад он был - один, а потом возникла наукоградская программа, которая привела к изменениям, - сказал Геннадий Юрьевич. - Здесь начали реализовываться проекты международного уровня, вектор был взят на развитие Обнинска как города-университета, его лицо изменилось. Как сейчас воспринимаем его мы, и как он выглядит в глазах наших зарубежных партнеров, как позиционирует себя в мире?

Собственно, именно для того, чтобы это понять и дать ответы на эти вопросы, и был организован круглый стол.

ГОРОД-БРЕНД

Вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ в свою очередь напомнил собравшимся, что согласно стратегии социально-экономического развития Обнинска как наукограда, его миссия - стать центром инноваций мирового уровня.

- Формируя стратегию, мы поняли, что все это должно быть воплощено в некую визуализационную форму, то, через что нас должны узнавать, - уточнил Ананьев.

В ходе обсуждения участники отметили, что само название «Обнинск» уже давно стало брендом - оно на слуху, оно известно и презентабельно, о городе знают за рубежом. То есть, если кто-нибудь скажет, что он из Обнинска, то вряд ли в ответ услышит что-то вроде «А где это?», скорее, увидит одобрительный кивок и получит комментарий о том, что в этом городе есть атомная станция.

Также у города есть свой хорошо известный жителям слоган - «Идеи воплощаются здесь!»

То есть, со «звуковой» узнаваемостью у нас все «окей», но вот с визуальной составляющей - городским логотипом-символом - пока дела обстоят не очень.

ОБРАЗ НЕ ДОЛЖЕН ФОРМИРОВАТЬСЯ СТИХИЙНО

Председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ высказал любопытную мысль - образ формируется стихийно, а вот имиджем можно управлять.

- Сейчас, на этапе современного развития города, мы не можем позволить себе, чтобы наш образ в глазах мировой и зарубежной общественности, а также внутри страны формировался стихийно - его нужно формировать самим, - уверен Андрей Анатольевич.

И кое-что в этом направлении уже сделано, и возможно, вы сами обратили на это внимание, если смотрели онлайн-отчет врио главы администрации Карины БАШКАТОВОЙ.

Как отметил Ильницкий, у мэрии, которая погружена в текущую оперативную работу, не всегда достаточно сил, чтобы заниматься такой весьма специфической тематикой, как разработка фирменного стиля. Поэтому, как правило, в таких случаях привлекают людей, которые могут предложить яркие и сочные идеи. И в Обнинске с легкой руки владельца компании «Арт Стоун» Михаила ПАХОМЧИКА такая творческая команда молодых и креативных ребят нашлась - это компания Rise Up.

Именно они занимаются разработкой брендинга Обнинска и свои первые наработки уже воплотили в рамках отчета Карины Башкатовой. В ее презентации были использованы элементы, шрифтовые решения и новая символика, созданные творческой группой.

Пока это лишь эксперимент - первые из множества вариаций символов и логотипов, разработанных специально для наукограда. Все это в дальнейшем будет дорабатываться, шлифоваться и оттачиваться до тех пор, пока не появится идеальный визуальный образ Обнинска.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЛАМПОЧКА?

Пока же центральным символом первого наукограда в логотипе стала... лампочка, заключенная в атом. Да, на первый взгляд, необычно. С чего вдруг именно лампочка? Почему не первая в мире АЭС? Не метеовышка, которая, кстати, согласно данным опроса жителей, является главным символом города? Объяснений здесь несколько, и одно из них озвучил Андрей Ильницкий.

- Лампочка - удачный символ, он разрешает давний спор физиков, которые долго решали, почему обнинская атомная станция является первой в мире, если в 1951-м году в штате Айдахо был запущен реактор EBR-I, который дал генерацию, и при помощи энергии атомного топлива тогда зажглись четыре лампочки. Принципиальная разница в том, что электричество нашей атомной станции было подано в сеть. Оно стало промышленным вкладом атомной энергии в общую электрификацию. И эта лампочка, которую мы зажгли от пуска АЭС, отлично ложится на представления о том, что такое Обнинск - это атомный город с лампочкой внутри.

А вот второе значение лампочки чуть позже раскрыла автор этой идеи Алена ЛЕОНТЬЕВА, которая от команды Rise Up захватывающе и эмоционально представила проект брендбука, и рассказала, как он создается и какие смыслы в него вкладываются.

- Фирменный стиль - это визуальное отображение, набор графических элементов, совокупность изображений. Восприятие города бывает двух видов - функциональное и эмоциональное. Функциональное восприятие - это то, с чем мы сталкиваемся каждый день: дороги, ЖКХ, экология, образование, досуг. Эмоциональное - это то, как мы чувствуем свой город. Когда здесь хочется влюбляться, гулять, работать, учиться. И одна из задач брендинга - изменить восприятие с функционального на эмоциональное, положительное, создать определенное настроение в обществе. Фирменный стиль призван создавать дружелюбную атмосферу, - пояснила Алена.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СИНИЙ ЦВЕТ?

По ее словам, участниками бренда являются две группы - внутренняя и внешняя.

- Внутренняя - это мы с вами, горожане, и здесь задача бренда - вовлечь и объединить нас. Внешние участники - это инвесторы, которые хотят прийти в Обнинск, чтобы разместить здесь свои производства. Также это туристы, делегации, которые приезжают в наукоград, и те, которые презентуют наш город в других странах. Абитуриенты, которые думают, в какой институт и в каком городе им поступать. В этом случае задача бренда - заинтересовать, создать магнит, притянуть людей для будущего развития города.

Команда креативщиков подошла к делу очень ответственно и прежде, чем создавать образы, подходящие для логотипа, внимательно ознакомилась со стратегией социально-экономического развития наукограда, выделила для себя главную миссию Обнинска - генерировать научные и образовательные идеи и быть центром развития инноваций мирового уровня.

- Мы выделили ряд смыслов. Обнинск - умный город, место действия активного гражданского сообщества, город спортивной жизни... Все эти смыслы формируют образ города, - говорит девушка. - Далее подумали о визуальных символах, которые могут представлять Обнинск. Первый герб содержал реалистичное изображение атомной станции, и с точки зрения гербоведческих норм, не соответствовал им, так как там также были надписи, числа. Сейчас он имеет серебряные лавровые ветви, атом и волны - символ реки Протвы и учебного центра ВМФ. Синий цвет фона - цвет развития.

НАЙДИ «СЕРДЕЧКИ»

Собрав и переработав огромное количество информации, команда приступила к поиску символа, который можно было бы использовать в качестве бренда. Первая АЭС, Белкино, метеовышка, ВМФ, атом, электрон, энергия, энергетика... Набор символов пересекался между собой, и постепенно приходило общее понимание, вокруг чего нужно «плясать».

- Больше всего зацепило пересечение атома и лампочки: лампа внутри атома, атом внутри лампы или над ней, мы по-разному прорабатывали изображение, но лампочка имела центральное значение. Почему? Мы вспомнили обнинский слоган - «Идеи воплощаются здесь!». Лапочка - это идея. Даже в мультиках если персонажу пришла удачная идея - над его головой загорается лампочка. Полное пересечение образов, - объясняет Алена Леонтьева.

Ну а дальше ребята начали «играть» с атомными орбиталями, с типографикой - и понеслось...

- На момент отчета главы мы сформировали предварительное руководство по фирменному стилю, которое тогда пошло в базу отчета. Слайды имели синий цвет, обтекаемые формы, мы использовали пиктограммы и лампу, - рассказывает Алена. - После отчета мы получили обратную связь - нам сказали, что логотип выглядит очень официально и попросили сделать его более молодежным. Поэтому потом мы сделали более динамичные орбитали - если к ним присмотреться, то на их пересечении можно увидеть шесть сердец. А внутрь лампы поместили метеовышку, которую впоследствии сделали более утонченной. В результате, мы выбрали два промежуточных варианта. Первый - официальный и деловой, второй - молодежный и динамичный.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!

Что касается цветовой гаммы, то разработчики решили оставить ее синей, как на гербе. По их мнению, синий цвет удерживает внимание, именно поэтому его используют тот же «Фэйсбук» или «ВКонтакте» - чтобы посетители подольше оставались и изучали контент. Таким образом, в основу лег темно-синий цвет, а разбавляет его небесно-лазурный.

- Эти образы можно применять на различных элементах - информационные материалы, путеводители, карты города, сборники, инфографика, сувенирная продукция: сумки, футболки, зонты, обложки паспортов, городская одежда, школьная или спортивная форма. Также символы можно использовать в рекламе, афишах, в городской транспортной системе, в схемах на остановках, указателях, печатных материалах, деловой документации, в наградной символике - кубки, медали, грамоты, а также в оформлении социальных сетей, - перечислила Алена после чего для наглядности достала пакеты и продемонстрировала, как это все может выглядеть.

Тут были футболки с «ламповым» логотипом и надписью «Свечу всегда, свечу везде!», фирменные кружки, магнитики, нагрудные значки и стилизованные блокноты - их, разумеется, подарили журналистам. И если это только первые наработки - то это уже более, чем достойно и стильно!

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ БРЕНДА ОБСУДЯТ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Присутствующие представители СМИ пришли в нескрываемый восторг, но ради солидности все равно задали уточняющие вопросы и высказали свои пожелания.

Например, было бы хорошо, если бы в обсуждении этой темы смогли принять непосредственное участие и сами жители. Для этого можно было бы на сайте мэрии представить несколько вариантов фирменного стиля и дать людям возможность высказать свое мнение и, возможно, внести какие-то корректировки. Как заверили журналистов, такая возможность у обнинцев будет - когда завершится карантин, в «Точке кипения» соберут еще один «круглый стол» с участием дизайнеров, разработчиков и всех причастных. И уже когда будут выбраны несколько окончательных и самых успешных вариантов - их представят общественности.

- Обнинск всегда был уникальным городом, потому что отличался не только научным насыщением, но и свободомыслием. Мы все, кто живёт здесь, кто родился здесь - это те люди, которые делают историю, собственно, и от нас с вами зависит - что будет на этой земле и как далеко мы сможем продвинуться в пределах России и даже в пределах планетарных, - подчеркнул Михаил Пахомчик.

Как отметил депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, когда мы обсуждаем новый имидж города, важно понять, что именно мы несем в мир.

- Мы - атомный город, который участвует в решении мировых проблем. Поэтому можно сказать, что лампочка из Обнинска даст свет всему миру! - подытожил Геннадий Иванович.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Инновации»