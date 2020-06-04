Одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в феврале?

В конце прошлой недели по всей Калужской области прошел флешмоб в честь Последнего звонка.

В обычное время самый главный праздник выпускников состоялся бы в стенах школы, с родными учителями и одноклассниками, цветами и торжественными речами. Однако коронавирус и связанный с ним режим ограничений не позволили в этом году провести Последний звонок в привычном формате. Но педагоги и школьники нашли другой выход. Весь день они находились на связи и проводили линейки онлайн, а учителя и дети поздравляли друг друга с экрана мониторов.

В назначенное время жители Обнинска, учащиеся и их родители вышли на балкон и позвонили в колокольчик, поддержав выпускников.

Начальник Управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА возле памятника первопроходцам атомной энергетики в честь праздника запустила в небо связку шаров, символизирующих вечную юность, стремления и будущие победы.

- Конечно, интересно, когда Последний звонок дает возможность пообщаться лично всем участникам образовательного процесса, но, к сожалению, сегодня мы этого сделать не можем. Но я бы хотела пожелать нашим выпускникам новых впечатлений и возможностей, чтобы они успешно реализовали свой потенциал, которым их наделили родители и наши школы. Я желаю им сделать этот мир лучше, и они с этим справятся. И еще пожелаю - никогда не отчаиваться и не забывать, что жизнь - это вечная смена черных и белых полос, удач и неудач. И главное, даже после неудачи - никогда не останавливаться и стремиться к своей цели. Их всему этому научили, им заложили мощный фундамент, чтобы они могли уверенно шагать по жизни и двигаться только вперед! - сказала Татьяна Волнистова.

А вот для директора школы №4 Владимира СВЕТЛАКОВА этот выпуск стал особенным. Ровно 11 лет назад он возглавил учебное заведение и набрал свой первый «первый класс» - и именно эти ребята в такой сложный год покидали родную школу.

Как признался Владимир Борисович, этот выпуск - один из сильнейших за время его руководства. К слову, тогда, 11 лет назад, Светлаков и председатель КСП Геннадий АРТЕМЬЕВ пообещали первоклашкам, что доведут этот класс до самого выпуска и в праздничный день вручат им заслуженные аттестаты. И слово свое они собираются сдержать - вручение состоится 8 июня, даже несмотря на жесткие ограничительные меры.

По словам Владимира Борисовича, настроение у него в день Последнего звонка было праздничное.

- Никакой грусти, наоборот - чувство исполненного долга за то, что даже в трудных условиях пандемии мы достойно вышли из ситуации. У нас хорошие результаты, высокие баллы, два золотых медалиста, - отметил директор школы. - Я желаю нашим выпускникам поступить в институты, у нас нет тех, кто не планировал бы дальше идти в вузы. Поэтому желаю им набрать высокие баллы по ЕГЭ и осуществить свои мечты, - сказал Владимир Светлаков.

К слову, так как о традиционном июньском выпускном бале школьникам в этом году придется забыть, Владимир Борисович предложил своим ребятам провести его... зимой 2021 года. Как известно, в первых числах февраля проводятся вечера встреч, поэтому выпускники этого года, уже будучи студентами, все еще смогут провести свой праздник в стенах любимой школы №4.

Диана КОРШИКОВА