Как обнинская десятиклассница работу искала

Обнинская десятиклассница Катя сидеть дома за время режима самоизоляции устала. Но если в прошлом году она с радостью провела лето, бегая с друзьями по крышам, то нынче бессмысленное времяпровождение ее не привлекает. Вот и решила девушка летом поработать.

ОБНИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛОЖИЛ ПОРАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО

Для начала позвонила в Обнинский молодежный центр, наивно полагая, что именно там и решают проблему трудоустройства молодежи.

Но там Катерине предложили только работу волонтером в проекте «Мы вместе». Однако услышав, что девушке нет 18 лет и в этом ей отказали. Зато предложили поучаствовать в акциях, которые организовывает администрация во время всяких праздников и мероприятий.

- Вообще-то я не развлекаться собираюсь, а работать, - даже обиделась девушка, которую обещание выдать книжку волонтера почему-то не вдохновило. - Я, конечно, уважаю активных граждан, которые готовы работать бесплатно, но я хотела бы помочь маме в это трудное время. У нее конкретные проблемы. По-моему, в этой ситуации с моей стороны работать бесплатно - это просто аморально.

ШКОЛЬНИЦА НЕ СУМЕЛА ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Не получив поддержку от ОМЦ, девушка решила обратиться в Центр занятости и для начала зашла на сайт организации. Телефоны, указанные на сайте, почему-то не отвечали или были заняты.

- Вообще-то там предлагают только работу озеленителей, - предупредила дочь опытная мама.

- Ну, я не против, вопрос, сколько за это заплатят, - ответила дочь, твердо решившая поддержать родителей в трудные времена повальных самоограничений.

Однако дозвониться потенциальной работнице до Центра занятости не удалось. Зато подруга подкинула идею найти работу в Интернете. Где еще можно узнать что-то о работе для школьников и студентов?

ДЕВОЧКАМ С 10 ЛЕТ ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ ОБНАЖЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ

Катя забила в поисковик «Работа для школьников в Обнинске». Не успела допечатать, как появилось продолжение запроса «Работа для школьников в обнаженке».

Любопытная девочка зашла на сайт и увидела предложение для девушек от 10 лет до 27 лет. Предлагалось работать фотомоделью или натурщицей в стиле «Боди арт» и ню. Зарплата от 300 до 500 тысяч рублей. Да еще обещались съемки в журналах, газетах и рекламе на ТВ. Где работодатель видел обнаженных десятилетних детей на телевидении или в газете? - Неизвестно.

«Возможна работа в Вашем городе, при наборе нескольких анкет мы организуем кастинг в вашем городе». Далее предложение прислать 2-3 фотографии хорошего качества, в том числе и в полностью обнаженном виде. «Отсутствие боязливости к этому виду съемок обязательна». Фото предлагается высылать исключительно на сайт http://work-for-women.narod.ru/.

Катя показала объявление матери, а та обратилась в редакцию.

- Идет ли какая-то борьба по защите от подобных предложений в Интернете? - интересуется мама школьницы.

ЕСТЬ ЛИ САЙТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОБНИНСКА?

Ловушек для наивных школьниц во всемирной паутине оказалось немало даже на более приличном сайте «Работа для школьников в Обнинске». http://rabota-shkolnikov.ru/gorod/obninsk/. Сайт имеет более 7 тысяч подписчиков и Катя сразу воспряла духом. Каких только предложений там не было:

«Тут размещены вакансии для подростков и школьников по профессиям промоутера, курьера, грузчика, расклейщика объявлений и подработке в интернете и на стройке на лето, в каникулы и выходные дни», - уверяли на сайте.

Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это совсем не обнинский сайт, более того, школьников, ищущих работу, там было намного больше, чем предложений от работодателей. Ребята из Уфы, Караганды, Саратова, Екатеринбурга вряд ли собирались трудоустраиваться в наукограде.

В общем оказалось, что на сайт бросали свои «резюме» школьники со всех городов России.

Для обнинцев было одно предложение: доставка еды из местных ресторанов. Правда, объявление висело с 2015 года и контактное лицо - некто Владислав - на телефонные звонки не отвечал.

«ЗАПЛАТИТЕ СТРАХОВОЙ ВЗНОС»

Зато активно заманивали наивных подростков скидками в 30% фирмы по продаже косметики. Покупаешь товар, продаешь его и снова покупаешь.

- Гербалайф жил, гербалайф жив, Гербалайф будет жить! - сказала мама загадочную фразу, заинтриговав школьницу. Пришлось объяснять наивному ребенку, как работают подобные фирмы и в чем их подвох.

- А вот работа наборщика текста! - обрадовалась Катя. - Заодно печатать подучусь.

- «Заплатите страховой взнос!», - далее прочитала мама.

Работодатель обещал заплатить за работу 12 тысяч, но требовал 1200 рублей страхового взноса. Красноречиво объясняя, что без этого никак.

- Мам, но ведь это совсем немного, - обрадовалась Катерина.

- Да, но денег ты не получишь! - заверила мать. - Честный работодатель никогда не требует денег! Это аксиома!

- А вдруг? - не поверила десятиклассница. - Вдруг все же заплатят.

- Даже не пытайся! Так никто не работает. Ты просто поощряешь паразитов и мошенников.

Поощрять мошенников и паразитов школьница не хотела.

ЕСТЬ ЛИ В ИНТЕРНЕТЕ ЧЕСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

- Да что же это такое: наши дети нужны мошенникам, развратникам и гербалайщикам, а молодежному центру и центру занятости нет? - возмутилась мать.

А дочурка тем временем заинтересовалась новым предложением: «Внимание! Срочно! Ведется набор сотрудников - женщин для развития и расширения сети интерне-магазинов. Работа удаленная. Обучение бесплатное. График работы свободный. Актуально для женщин в декрете, студентов, а также в качестве дополнительной работы».

- А вдруг это те, кто обманывает людей, обещает товар, заставляет перечислить деньги, а потом исчезает? - заволновалась мама. - Вот и сообщение: «Администрация сайта не несет ответственности за неправомерные действия работодателя! Будьте внимательны при выборе работы!»

Далее мама забраковала работу в соцсетях и даже «Контакт Сервис», уверявший, что он один из ведущих сall-центров России, с филиалами в Санкт-Петербурге, Пскове и Астрахани. «Мы работаем уже более 12 лет, и одни из первых в Санкт-Петербурге начали предоставлять услуги телемаркетинга, горячих линий и маркетинговых исследований. «Контакт Сервис» вошёл в ТОП-15 ведущих колл-центров страны в рейтинге РБК «Российский рынок аутсорсинговых call-центров».

- Я что-то вообще сомневаюсь, что в интернете можно найти безопасную работу, - вздохнула мама и пообещала разочарованной дочери пойти старым проверенным путем: поговорить со знакомыми.

160 ЗАЯВОК ОТ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

- Что предлагают в нынешнем году работодатели подросткам? - поинтересовались мы у начальника отдела образования администрации Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ.

- В связи с режимом самоизоляции, в этом году работать школьники смогут не раньше, чем с 1 июля, - ответила Татьяна Валерьевна. - У нас уже 160 заявок от желающих поработать летом. В прошлые годы ребята были задействованы на озеленении города, но в этом году пока там справляются своими силами. Заявок от предприятий города тоже нет, там прошла аттестация рабочих мест и теперь вряд ли они смогут трудоустроить на них школьников. В основном, это работа, которую предлагают в школе.

- Куда и кому подавать заявки?

- Своему классному руководителю. Сейчас сделать это можно удаленно.

- С кем школьник может обсудить предложенные в интернете вакансии?

- В Обнинском методическом учебном центре есть психолог и специалист по профориентации. Но они помогают определиться с профессиональным выбором, работу на лето они, конечно, не предлагают.

- В Интернете много различных предложений по заработку для школьников. Родители с подобным не встречались и заметить сразу обман или откровенное мошенничество не могут. Кто-либо может проконсультировать ребенка, стоит ли ему соглашаться на предложения в соцсетях или и во всемирной паутине?

- Безопасности работы в Интернете много внимания уделяют классные руководители, но они, конечно, не всегда в курсе того, на какие вакансии можно отзываться, а с какими работодателями лучше прекратить общение сразу. Определенную работу ведут сотрудники полиции, они раздают памятки для детей и родителей. Но это основные правила поведения в Интернете, конкретно о работе там речь не идет.

В общем, интересная получается ситуация: детям в школе рассказывают о законах физических и математических, но никто не рассказывает о том, с чем реально столкнутся практически все выпускники школы.

Рената БЕЛИЧ