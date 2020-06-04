При строительстве спорткомплекса похитили почти 7 миллионов рублей!

Счетная Палата Российской Федерации обнаружила финансовые нестыковки, касающиеся строительства спорткомплекса в Обнинске.



По ее материалам было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при исполнении госконтракта по строительству Спортивного комплекса без зрительских мест. Оказалось, что некто во время работ умыкнул почти 7 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, с сентября 2013 года по март 2016 года пока еще не установленное лицо решило завладеть деньгами, выделенными из средств федерального бюджета в рамках госконтракта, заключенного между Управлением капитального строительства Калужской области и строительной организацией. Финансы выделялись на работы по строительству в Обнинске «Спортивного комплекса без зрительских мест». В результате было похищено свыше 6,7 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленник похитил казенные деньги, внеся в акты выполненных работ недостоверную информацию.

Сейчас по этому уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливается лицо, совершившее преступление. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Как сообщил «Интерфакс», контракт на выполнение подрядных работ по строительству этого объекта был заключен ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в сентябре 2013 года на общую сумму 78,8 миллионов рублей. Подрядчиком же выступила калужская компания ООО «Сапсан», которая должна была завершить работы 2014 году, но по факту сдала объект в 2016-м. Название объекта не уточняется, но по нашей информации речь может идти о волейбольном манеже.

Диана КОРШИКОВА

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