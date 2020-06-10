Прокуратура города нашла нарушения на обнинcких заправках

Качество топлива на некоторых заправках в Обнинске и его окрестностях временами вызывает нарекания владельцев автомобилей. К сожалению, клиенту доказать факт несоответствия качества топлива весьма проблематично. Однако случай, произошедший 27 февраля на заправке «Газпромнефть», стал основанием для проведения проверочных мероприятий прокуратурой города с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов.

Вместе с заправкой «Газпромнефть» проверили и другие точки продажи топлива в наукограде. О результатах рейда рассказал помощник прокурора Обнинска Алексей ДЕДОВ.

ЧТО ЗАЛИЛИ В БЕНЗОБАК НА АЗС-430?

Скандал начался на 101 километре Киевского шоссе, когда изумленные клиенты АЗС №430 поняли, что вместо топлива им залили бензин несоответствующего качества.

- Только что заправились, и машин 12 теперь стоят возле «Венталла» на светофоре. Что залили туда - непонятно, но движки больше не запускаются! - разлетелось по соцсетям вместе с предупреждением не заправляться на данной колонке. - Машины встают сразу после заправки, и всем нужен эвакуатор.

Паника распространилась мгновенно не только в Обнинске, но и в других городах страны. Водители опасались обслуживаться на заправках «Газпромнефти». Естественно, тут уж отмахнуться от претензий клиентов не удалось.

Скандальность ситуации была такова, что некоторые пользователи предположили, что это может быть провокация, и конкуренты намеренно распустили слухи и инсценировали поломки. Однако проверка отмела все эти предположения.

ОТКУДА В БЕНЗИНЕ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ?

Сеть АЗС «Газпромнефть» взяла пробы топлива для анализа в испытательной лаборатории.

- Откуда? - спрашивали клиенты в соцсетях, но ответа не получали.

«В результате аварийной разгерметизации 27.02.20 на АЗС №430 в Обнинске произошло попадание грунтовых вод в резервуар с бензином АИ-95. Реализация АИ-95 была оперативно остановлена. Аналогичных жалоб в других регионах не поступало», - заверили в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

- То, что в топливе оказалась вода, и так понятно, - настаивали клиенты. - Вопрос в другом: как она туда попала? Кто-то решил разбавить бензин водой?

В ответ на запрос журналистов пресс-служба сообщила, что причиной «попадания вод» в бензин названа негерметичность соединения трубопровода, в результате чего в резервуар с бензином АИ-95 и попали грунтовые воды.

«На АЗС были проведены технические работы по устранению последствий ЧП, а также комплексное обследование всего технологического оборудования станции. Обратившимся за компенсацией автовладельцам были возмещены расходы на заправку и сервис», - заверили в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

Однако данный случай стал поводом для проведения проверки прокуратурой Обнинска в отношении других АЗС наукограда и его окрестностей.

ПРОВЕРКИ ПРОВОДИЛИСЬ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТА РОССТАНДАРТА

Помощник прокурора города Алексей ДЕДОВ прокомментировал результаты проверки заправок наукограда.

По его словам, был отправлен запрос на выделение специалиста Росстандарта. И 11 марта на один день он прибыл, чтобы осмотреть заправки на территории города Обнинска, Малоярославецкого и Боровского районов. Оказалось, что и за один день можно успеть очень много.

Понятно, что на все наукоградские заправки попасть не удалось. В частности, потому, что как только по городу разлетелся слух о том, что идут проверки, некоторые АЗС тут же развесили цветные ленточки и закрылись. Проверить удалось четыре АЗС, и на каждой были обнаружены те или иные нарушения.

Алексей Дедов рассказал: в ходе проверок установлено, что не на всех заправках обеспечивается прослеживаемость топлива и соблюдаются нормы законодательства о защите прав потребителей в части отображения и наличия необходимой для покупателя информации.

СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ У ОДНОЙ ПАРТИИ БЕНЗИНА?

- Проверялось исполнение миграционного и трудового законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения, о защите прав потребителей, -сообщил Дедов. - Установлено, что на чеках и стендах АЗС информация до потребителей доводилась ненадлежащим образом: отсутствовала информация о наименовании и марке топлива, в том числе об экологическом классе. На одной из заправок подобные нарушения допущены и при размещении топливно-раздаточных колонок. На трех заправках отсутствовали декларации на топливо.

Предоставленные паспорта на него также не соответствовали предъявляемым требованиям, вызывали сомнения в качестве топлива, в частности в ряде паспортов указывалось два изготовителя.

- А такого быть не может, - пояснил Алексей Дедов. - В случае поставки некачественного топлива вина производителя или поставщика не прослеживается. Документы поданы на унификацию.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города принят комплекс мер прокурорского реагирования, акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и административной ответственности в виде предупреждений. Выявленные нарушения устранены. Мягкое решение было принято потому, что такие нарушения выявлены впервые и сразу устранены. Проведение проверок в сфере реализации автомобильного топлива на территории города будет продолжено.

ПРОВЕРЕНЫ ЗАПРАВКИ ПО ВСЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В целом, органами прокуратуры региона совместно с территориальным отделом по Калужской области ЦМТУ Росстандарта проведены проверки автозаправочных станций, по результатам которых выявлено более 40 нарушений, внесено 11 представлений, возбуждено семь административных дел.

Проверки организаций, эксплуатирующих АЗС, показали, что требования технических регламентов в части наличия деклараций соответствия, осуществления производственного контроля качества топлива, а также законодательства о защите прав потребителей в части отображения необходимой информации на кассовых чеках не всегда соблюдаются.

По указанным фактам прокурорами Обнинска, Боровского, Жиздринского, Малоярославецкого и других районов внесены представления недобросовестным хозяйствующим субъектам, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.

Рената БЕЛИЧ

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