Как Владимир Васильевич с Владимиром Васильевичем прогульщиков защищали

Ровно пять лет назад на одном из последних заседаний обнинского Городского Собрания горели настоящие страсти: так называемая оппозиция под занавес решила высказать все, что думает о депутатах от «ЕдРа» и публично озвучила все их грехи. Особенно тщательно они прошлись по посещаемости, дескать, в комитете ЖКУ слишком много депутатов-прогульщиков, которые просто не приходят на заседания. А ведь на их месте могли бы быть ответственные и трудолюбивые представители оппозиции, которых в свое время «не впустили» в состав комитета.

Прошло пять лет, и вот уже снова близятся выборы. В дружном депутатском коллективе, состоящем из сторонников правящей партии, ябедничать некому и не на кого. Но улучшилась ли посещаемость?

ЖИТЕЛЯМ НЕ НАДО ЗНАТЬ, КАК ЧАСТО ПРОГУЛИВАЮТ ДЕПУТАТЫ?

А ведь и вправду любопытно - насколько качественно наши «слуги народа» отработали этот созыв: кто и как часто посещал комитеты и заседания, а если пропускал - то почему? Раньше, например, эта информация была открыта, и мы периодически информировали о том, например, что депутаты стали реже прогуливать заседания или, наоборот - в горсобрании завелся первый прогульщик комитетов. В общем, электорат всегда был в курсе явки своих представителей на официальные совещания. Однако все эти новости относились к прошлому созыву, а вот что касается последнего, то тут тема прогулов оказалась под семью замками.

Как выяснилось, на любом комитете и заседании обязательно учитывается явка каждого «парламентария», а вот саму статистику и анализ этой посещаемости в горсобрании ведет лишь один человек - заместитель председателя ГС Владимир НАВОЛОКИН. Предоставлять или нет эти данные журналистам (а через них, соответственно, и жителям) Владимир Васильевич решает исключительно сам.

- Эта информация лично для меня, так как я работаю с депутатами, и я ответственен за проведение комитетов и заседаний. Вы нигде не можете ее получить, эта информация только для меня, - подчеркнул Наволокин.

- То есть, Вы считаете, что жители не имеют право знать, насколько часто их депутат ходил на заседания комитетов?

- Жителям нужна другая информация, им нужно видеть и знать, как депутаты работают в своих округах, а цифры - это цифры, - отмахнулся Владимир Васильевич.

- Но ведь цифры - это самый точный показатель. Ведь если депутат не ходит на заседания - это важный знак для избирателя...

- Ну нет у меня этой информации для прессы, - откровенно юлил Наволокин.

- То есть, она есть, но вы ее не озвучите?

- Ну считайте, что ее уже нет, - пошел на принцип вице-спикер горсобрания.

«НЕРАДИВЫХ ДЕПУТАТОВ У НАС НЕТ И НЕ БЫЛО»

Пожалуй, этот диалог прекрасно характеризует то, насколько откровенны народные избранники перед людьми, которые их выбирали. Казалось бы - если явка хорошая, то чего ее скрывать? Пусть общественность видит, кто и как часто чтит своим присутствием зал совещаний. Но Владимир Наволокин уверяет - это не главное.

- Есть депутаты, которые регулярно посещают все заседания , но их работа в избирательном округе не так заметна - голые цифры ничего не скажут, - настаивает Наволокин. - Я сам работаю с депутатами. Если кто-то не пришел раз, второй, то я звоню, спрашиваю, что у него за причина? У большинства из них причины очень объективные, так как все работают на непостоянной основе, многие занимают серьезные должности и не всегда могут взять и сбежать с работы. Та же, например, Людмила СЕРГЕЕВА (заведующая детской поликлиникой) - как ей сейчас просто так взять и сбежать на комитет? Если ее нет, то я точно знаю, что она занята на работе, и никаких претензий у меня к ней быть не может. Но если депутат не может объяснить причину своего отсутствия, тогда я, как старший товарищ, провожу с ним определенную работу. Но, как правило, если человека не было на комитете, то в 99% случаев на то у него была уважительная причина.

Также Наволокин заверил, что за время этого созыва кворум не набирался лишь пару раз.

- Это редкое явление. Прогульщиков или нерадивых депутатов у нас нет и не было, - подчеркнул Владимир Васильевич.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОБРАНИЯ СТАЛ ЗАБЫВАТЬ ИМЯ ГЛАВНОЙ ПРОГУЛЬЩИЦЫ

А вот другой Владимир Васильевич, но уже ВИКУЛИН - председатель обнинского горсобрания - точно не знает, существует ли вообще статистика посещаемости, но, по его мнению, журналисты, которые бывают на официальных заседаниях и сами могут судить о явке народных избранников. Что примечательно, мы позвонили Викулину дважды, и в первый раз он сказал, что информация есть у Наволокина, мол, звоните ему - он все даст. А когда тот все-таки не дал, то принял его сторону и практически точь в точь повторил основную мысль Наволокина.

На вопрос, должны ли жители знать о существовании депутатов-прогульщиков, спикер ГС ответил, что это не столь принципиально, ведь люди «оценивают своих депутатов не по тому, как они посещают заседания, а по тому, как они общаются с людьми и выполняют их требования».

- Депутат - это общественная должность. У него есть основная работа. Я лично не всегда посещаю комитеты, чтобы не смущать их председателей, но я всегда изучаю документы, которые там рассматриваются, и у меня крайне редко возникают противоречия. Лишь один раз пришлось собирать президиум по спорному вопросу. Посещаемость важна, но это не самое главное. У нас только одна дама в последнее время не посещает, и я уже даже ее имя начал забывать. А так я их всех вижу и рад видеть всегда, - признался Владимир Викулин.

В конце разговора он все же вспомнил, что упомянутую даму зовут Вера ПЛАШКЕВИЧ, которая почти в самом начале созыва переехала в другой регион и с тех пор крайне редко радовала своим присутствием коллег по депутатскому корпусу.

И всё же странно, что такая важная вещь, как статистика посещаемости не является обязательной к опубликованию на сайте горсобрания, и находится исключительно в руках одного человека. А как же общественный контроль и открытость власти? Хорошо, конечно, если у жителей есть возможность общаться с депутатом своего округа и лично судить о его работе. Но цифры все же не помешают - они, как известно, никогда не врут.

В общем, как вы поняли - Владимиры Васильевичи не верят в негативные последствия от прогулов. Но вот вам свеженький пример. Недавно в одной из газет вышло интервью депутата, который заявил, что сэкономленные за счет пандемии деньги на участие «Кванта» в чемпионате России в ПФЛ следует потратить на восстановление освещения на стадионе «Труд». И даже собирался просить об этом главу администрации и депутатский корпус.

Однако если бы этот самый депутат не пропустил несколько последних заседаний своего же комитета, отвечающего за бюджет, то знал бы, что его коллеги уже давно обсудили этот вопрос и пришли к тому, что в период пандемии и кризиса никаких сэкономленных средств у бюджетного предприятия быть в принципе не может. Так как в то время, пока оно было закрыто и не получало дополнительного дохода от секций, нужно было платить зарплаты сотрудникам, оплачивать ЖКУ и так далее. То есть да, на поездках спортсменов может быть и сэкономили, но в условиях карантина эти деньги явно нельзя считать лишними, на которые можно шикануть и сделать освещение.

Если бы этот депутат не прогуливал комитеты, то мог бы поспорить с коллегами на эту тему и убедить их в обратном. А не обещать со страниц газеты то, что он, возможно, не сможет выполнить.

И вы по-прежнему считаете, что посещаемость - не показатель?

Диана КОРШИКОВА