«Война» продолжается? Жители Обнинска просят провести проверку в отношении «Калуга-Лидер»

Еще чуть-чуть- и дом №223 по проспекту Ленина (UP-квартал «Олимп») станет чем-то нарицательным. Ведь именно здесь еще с прошлого года ведется «война» с застройщиком, который долгие месяцы «кошмарит» жителей своего же жилого комплекса. И сегодня люди измотаны уже даже не коммунальными проблемами внутри дома, а ситуацией снаружи - в их дворе и на парковке с марта нет уличного освещения!

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СВЕТА УЖЕ ПРОИЗОШЛИ ДТП

Бэкграунд у «Олимпа» внушительный. Вспомнить хотя бы историю о том, как жители жаловались на многочисленные «косяки» при строительстве дома, а потом пытались уйти от, как говорят, «дружественной» застройщику управляющей компании, покрывающей все недочеты, а та всеми силам пыталась удержать людей и даже подделывала подписи жителей в протоколах общедомового собрания. В общем, скандалы продолжались довольно долго, но в итоге людям удалось «сбежать» от ненавистной УК и выбрать себе новую. Однако и она не спасла их от проделок застройщика.

Сейчас у жителей 223-го дома новая проблема. В письме, которое они направили в надзорные ведомства, говорится так:

«Мы, жители указанного МКД, просим провести проверку в отношении ООО «Калуга-Лидер», являющегося застройщиком UP-квартала «Олимп», в состав которого входит наш дом, а также в отношении ПАО «Калужская сбытовая компания», которая обслуживает трансформаторную подстанцию, расположенную на придомовой территории, в связи с принудительным и намеренным отключением уличного освещения в нашем дворе и на примыкающей парковке», - написали измученные люди.

По их словам, одно из отключений произошло еще 21 марта после того, как в подстанции был замечен сотрудник ПАО «КСК», - жители услышали щелчок, затем освещение отключилось аж до 3 апреля. За это время, как уверяют соседи, на придомовой территории произошло несколько ДТП.

В начале апреля жители связались с сотрудником «КСК», который заявил, что эта сеть принадлежит застройщику и, дескать, только он решает - работать ей или нет. Тем не менее, специалист сбытовой компании выехал на место и в присутствии жителей включил трансформаторную подстанцию, из чего они сделали вывод, что оборудование находится в рабочем состоянии и отключают его нарочно.

МРАЧНОЕ РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ЗАКЛАДЧИКОВ

Однако радость была недолгой - уже через три дня свет вырубился вновь.

«Собственниками это трактуется как намеренное отключение ввиду нежелания застройщика нести расходы за освещение. При этом, освещение по периметру соседнего дома №221 горит постоянно и без перебоев», - написали в своем заявлении люди.

По их словам, их новая УК обращалась к застройщику и в прокуратуру для решения этой проблемы, однако, согласно ответу, обращение было перенаправлено в Госжилинспекцию. Но в каких бы ведомствах ни затерялись письменные мольбы людей, на сегодняшний день (а на дворе- на минуточку- уже лето!) ситуация не то что не разрешилась, а стала еще хуже - пять дней назад свет перестал гореть и во дворе дома №221.

В своем апрелевском заявлении жители составили целый список того, чем опасно отсутствие света на их придомовой территории (это и ДТП, и потенциальная опасность для прохожих, и благоприятные условия для закладчиков, которые и без того вечно околачиваются в здешнем лесу), но ничего из этого, видимо, никого так и не впечатлило. Сейчас единственная надежда людей - донести свою боль до ответственных лиц через газету. Может хотя бы так на их проблему обратят внимание. Или им нужно ждать до тех пор, пока из-за отсутствия света здесь не случится трагедия?..

Диана КОРШИКОВА

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