«Единая Россия» решила судьбу Владислава Шапши

Во вторник партия «Единая Россия» провела онлайн-заседание Президиума Генерального совета. Как полагают эксперты, в данный момент партия власти нуждается в сильных кандидатурах на будущие выборы губернаторов, поэтому делает ставку на тех, у кого наибольшие шансы на победу.

«ЕДРО» ДЕЛАЕТ СТАВКУ

Из 18 глав регионов, которые будут участвовать в сентябрьской кампании, «ЕдРо» может уверенно выставить на данный момент девятерых. И в данном заседании президиума приняли участие именно те кандидатуры, которых партия будет рекомендовать на губернаторских выборах. Речь идет о руководителях Калужской Архангельской, Костромской, Тамбовской, и Брянской областей, а также Севастополе, Татарстане, Краснодарском крае и Еврейской автономной области.

Тот факт, что руководитель Калужской области Владислав ШАПША оказался в этом списке, говорит о том, что партия воспринимает его как одного из наиболее успешных глав регионов в стране.

Выступая на Генсовете, Владислав Валерьевич озвучил основные приоритеты для себя, как руководителя региона, и для партии, которая его поддержала. Он акцентировал внимание на сохранении экономического лидерства Калужской области, открытии новых предприятий, создании новых рабочих мест и социальном развитии региона.

- Мы понимаем задачи, которые сегодня стоят перед Калужской областью, перед партией и перед страной. Будем выходить из непростой ситуации, сложившейся из-за коронавируса. «Единая Россия» уже развернула мощную волонтерскую работу, помогая нуждающимся во время пандемии. Но надо смотреть дальше. Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность, достойные доходы, возвращение к экономическому росту в регионе, - сказал Шапша.

«НЕЛЬЗЯ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЦИФРАХ РОСТА»

По его словам, Калуга должна стать центром современной инновационной экономики в России.

- Это наша ключевая идея, которую мы реализуем уже не первый год. Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе задачу упрочить лидерство несмотря на эпидемию и сложности в мировой экономике. Буквально на днях я подписал соглашение о строительстве нового предприятия по производству уникального энергетического оборудования. Объем инвестиций - 10 миллиардов рублей, - подчеркнул Шапша. - Кроме того, новый комбинат по производству стального и чугунного литья будет построен в Мещевске. Это сотни новых рабочих мест с хорошей зарплатой, серьезные доходы в бюджет области и всей страны.

При этом, как уточнил Шапша, нельзя замыкаться только на цифрах роста промышленности.

- Наша задача - чтобы люди почувствовали отдачу от экономического лидерства и в своей повседневной жизни. Эпидемия выявила слабые места, и одним из них у нас, как и наверное, во всем мире, стала медицина. Именно поэтому мы решили сосредоточить на этой теме особое внимание. Уже в этом году мы установим 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтируем и переведем в новое здание станцию скорой помощи в Калуге. Кроме того, планируем построить новую детскую поликлинику и проектируем новый больничный комплекс в третьем по величине городе Калужской области - в Людинове. Я считаю выполнение нашей совместной с партией «Единая Россия» программы своей личной ответственностью.

Диана КОРШИКОВА