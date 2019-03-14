Владислав Шапша: «Вакханалия с капремонтом ушла в прошлое»

Отчет о проделанной работе на планерке главы администрации представила начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА. Направлений деятельности у комплекса много, однако самые важные, пожалуй, два - сохранение исторического наследия и присоединение новых территорий.

С КАРТЫ ПРОПАЛА ДЕРЕВНЯ БЕЛКИНО

К 2030 году территория города должна существенно «подрасти», и присоединенные 718 гектаров в 2018 году стали лишь первым этапом этого масштабного пути расширения.

- Присоединенные земли Гослесфонда и пойменной территории реки Протвы отнесены к рекреационным зонам города, а территории на планируемом продолжении улицы Курчатова - к жилой зоне застройки многоэтажными домами, - пояснила Ольга Ивановна. Новые площади вдоль Киевского шоссе войдут в состав производственных и общественно-деловых зон города. А деревня Белкино вообще уйдет в историю. С 11 декабря 2018 года этот населенный пункт вошел в состав первого наукограда и теперь называется микрорайоном Белкино.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША поручил градостроительному комплексу разобраться в Белкино в схемах землеотвода дороги и частных домовладений вдоль транспортной артерии, а также обнародовать «Дорожную карту» присоединения Кривского, которое станет следующим этапом расширения Обнинска. Сделать это планируют в текущем году.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УДАСТСЯ СОХРАНИТЬ

Два раза вносились изменения в городскую градостроительную документацию в прошлом году. Благодаря одному из этих новшеств, в Обнинске надеются сохранить уникальный ансамбль старой части города. Ведь теперь в этом микрорайоне запрещено строить дома выше пяти этажей. Исключения составляют улица Парковая и Комсомольская - место, где сейчас расположены «брусчатки».

- Очень важно, что управление архитектуры действует на опережение, учитывая общественный запрос и отношение жителей Обнинска к сохранению архитектурного облика Старого города. Мы уже полтора года работаем в этом направлении, и у нас, во всяком случае, в вопросах капитального ремонта уже нет той вакханалии, которая была изначально, - резюмировал Владислав ШАПША.

Глава обнинской администрации напомнил, что даже при покраске зданий ремонтники обязаны подбирать цвет не «на глазок», а использовать строго определенный колер. Такой подход, по словам мэра, вселяет надежду, что старую часть города в Обнинске удастся сохранить максимально приближенной к первозданному виду.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Власть»