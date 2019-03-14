Пойдут, если попросят...

Обнинские депутаты пока не знают, будут ли баллотироваться на следующий срок.

Время летит неумолимо, и уже в следующем году нас ожидают очередные выборы в Обнинское городское Собрание. Многие избиратели считают, что текущий депутатский созыв был недостаточно активен: слишком скоро, без всяких дебатов и разногласий принимают решения. Однако сами народные избранники, наоборот, видят для себя в такой согласованности большой плюс.

Будут ли вновь баллотироваться сегодняшние депутаты, мы решили спросить у них самих.

ВЫПОЛНИЛИ И ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ!

Разумеется, не могли мы не обратиться с этим вопросом к председателю Обнинского Горсобрания Владимиру ВИКУЛИНУ. Владимир Васильевич на политическом олимпе нашего региона и города далеко не новичок, но наш вопрос несколько озадачил его.

- Буду ли баллотироваться? Я об этом пока не думал, - признался он. - Я и в 2015 году не собирался этого делать, но экс-мэр наукограда и нынешний депутат Государственной Думы РФ Александр АВДЕЕВ убедил меня пойти на выборы. Мне было сказано, что я нужен Горсобранию.

Результатами своей работы и деятельностью коллег Владимир Васильевич удовлетворен.

- Все наши народные избранники свои обязательства выполнили и даже перевыполнили. Это отметил и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, - подчеркнул глава обнинского городского самоуправления.

Но то, что неплохо с точки зрения работы представительного органа, вряд ли может стать предвыборным лозунгом и «зажечь» сердца электората.

Владимир Викулин не стал скрывать, что его по-прежнему волнует проблема загрязнения реки Протвы, ведь решить ее он пытается с 2015 года. На днях он обратился с этим вопросом к региональному министру ЖКХ и строительства, и тот заверил, что соответствующая документация на техперевооружение ермолинских очистных сооружений подготовлена, но все упирается в деньги. Так что это обязательство пока повисло в воздухе.

100 КИЛОМЕТРОВ - НЕ РАССТОЯНИЕ

Более скромные запросы в этом смысле у депутата Веры ПЛАШКЕВИЧ. Главным своим достижением она считает ремонт внутридворовых проездов.

- Хотя это заслуга всего состава Горсобрания, но и моя в том числе, - уточнила Вера Евгеньевна.

- А повторно баллотироваться на следующий год собираетесь? - поинтересовались мы.

- Я пока не хочу это комментировать. Решение еще не приняла.

- То есть вы можете и принять положительное решение? - удивились журналисты.

- А почему бы и нет! - парировала депутат.

Не секрет, что в самый разгар своей депутатской деятельности, в начале 2017 года, Вера Евгеньевна переехала в Москву. Тогда в городе пошли разговоры: как она собирается выполнять обязанности депутата на расстоянии? Этим вопросом был озабочен и президиум Горсобрания. Коллеги тогда побеседовали с Плашкевич и предупредили ее, что если она не будет посещать заседания и проводить встречи с избирателями, то ей придется освободить депутатское кресло.

Вера Евгеньевна, надо заметить, заседания Горсобрания и комитетов посещает аккуратно. Но, проживая в столице, вряд ли может быть в курсе всех проблем наукограда. Поэтому непонятно, что на этот раз она пообещает электорату.

СКОРЕЕ, «НЕТ», ЧЕМ «ДА»

С уверенностью сказал, что баллотироваться больше не будет, Виталий ПИКАЛОВ. Причиной такого решения стало, по его признанию, состояние здоровья. При этом результатами своей депутатской деятельности Виталий Сергеевич доволен. В качестве достижений он назвал отремонтированный балкон одного своего избирателя и ремонт внутридворовых проездов на Ленина, 118. Александр СУХАРЕВ больше склоняется к мысли, что баллотироваться тоже не будет. Как он пояснил, депутатство, как и основная работа, отнимает очень много времени, а совмещать это с возрастом становится все сложнее. Хотя окончательного слова Александр Егорович все-таки пока не сказал. По его признанию, до следующих выборов есть еще целых полтора года и времени подумать предостаточно.

«ПРИДЕТСЯ ВНОВЬ ИЗБИРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ НАЧАТОЕ»

А решение Аллы КОСИНСКОЙ, как она призналась, напрямую зависит от того, успеет ли она выполнить все наказы избирателей.

- Если все, что задумала, сделаю, то баллотироваться не буду. А если не успею, то придется вновь избираться, чтобы завершить обещанное, - прокомментировала Алла Борисовна. - Работа депутата не всегда видна. Мы участвуем в общественной жизни города, взаимодействуем по многим вопросам с городской администрацией. И если есть возможность что-то исправить, на что-то повлиять, то мы это делаем.

В качестве примера Алла Косинская привела проведение общегородских мероприятий, на которые рядовой житель повлиять не может, а народный избранник имеет право сделать замечание по тому или иному поводу организаторам.

Хочется заметить, что организацией массовых мероприятий в городе занимается не депкорпус, а специальные подразделения, и если то, что они делают обнинцам не понравится, люди всегда смогут это озвучить и без избранников народа.

А вот серьезный политик должен жить не только сегодняшним днем, но и смотреть в будущее, иметь стратегию своей деятельности и знать, чего он хочет. Пока что обнинские депутаты, видимо, до таких высот не доросли.

Инна ЕМЕЛИНА

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