14.03.2019

Закон един не для всех, или кто заплатит за счетчик?



Долгие годы людям внушали, что в условиях капитализма собственник несет ответственность за все, что творится у него в квартире. Однако, как оказалось, в любом правиле есть исключения. И если в роли собственника выступает муниципалитет, то здесь часть обязательств чудесным образом перекладывается на плечи нанимателя - фактически простого арендатора.

 

ПРИЗРАЧНАЯ ЭКОНОМИЯ

Об энергосбережении и тотальном учете не говорил разве что ленивый. Сейчас тем, кто не желает ставить счетчики, например, на воду, даже повышающий коэффициент в платежке вносят. «Выкидывать деньги на ветер» мало кому захочется, не стал исключением и обнинец Александр А.:

- Я решил попробовать и поставить счетчик на газ. Все-таки в месяц моя семья из четырех человек платит за эту услугу порядка четырехсот рублей, а по счетчику, насколько я знаю, должно быть в несколько раз дешевле.

Мужчина обратился в городскую газовую службу, где ему озвучили алгоритм действий. Вначале надо получить согласование на Любого, 11. Затем, купив счетчик и комплектующие, еще раз обратиться к газовщикам по поводу врезки оборудования.

Примечательно, что даже несмотря на то, что квартира муниципальная,  прибор мужчине все равно придется оплатить самому. Таково требование федерального законодательства. Да и сама установка счетчика влетит в копеечку, ведь согласно прейскуранту установка без сварки обойдется гражданам  в 2080 рублей, а если в ход пойдет сварочный аппарат, сумма будет запредельная - 5200 рублей.

Говорить об экономии при таком раскладе вряд ли получится. Сколько месяцев понадобится, чтобы покрыть расходы на газовый счетчик и его установку? Уж точно не об одном месяце речь.

- А если вы любите печь, часто пользуетесь духовкой, то экономии вообще не получится. Газа расходоваться будет ничуть не меньше, чем когда платишь по нормативу, - рассказывает жительница Обнинска Людмила К.

 

ЗАЯВИСЬ, А ТО ОПОЗДАЕШЬ

Как проинформировал журналистов директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ,  деньги на установку приборов учета в муниципальные квартиры из бюджета города выделялись с 2010 года, и текущий период не стал исключением. За это время было установлено порядка трех с половиной тысяч приборов учета, 88 из которых в блоках. В том числе было оборудовано 134 газовых счетчика. Это все, что успели обнинские коммунальщики до изменения федерального законодательства. Больше всего, конечно, было выделено средств на приборы учета холодного и горячего водоснабжения, которые устанавливают по заявительному принципу.

- Мы объявления об этом и на платежках размещали, и в ЖЭКах. Мы хотим, чтобы жители понимали, что установка приборов учета неизбежна, поэтому затягивать с этим не стоит, - говорит Сергей Васильевич.

Если на всех желающих не хватит денег в этом году, очередь автоматически перейдет на следующий. Главное здесь - заявить о своем желании, тем более что теперь  специально ходить для этого в МП «УЖКХ» и не надо.

- Если кто-то, конечно, хочет к нам прийти, то милости просим по рабочим дням с восьми утра до пяти вечера мы открыты, - объясняет Волотовский. - А можно и не ходить, по электронной почте письмо направить и все.

Главное, чего не рекомендуют коммунальщики, - быть уверенным, что поставить приборы учета за бюджетный счет можно будет и через год, и через десять лет. Ситуация с газовыми счетчиками уже показала, что законодательство меняется вроде бы даже тогда, когда этого и не должно быть.  Поэтому в МП «УЖКХ» настоятельно советуют проживающим в муниципальных квартирах воспользоваться возможностью установки счетчиков на воду за бюджетные деньги. Пока такая возможность еще есть.

Установка (замена) индивидуальных приборов учета в 2010-2018 гг.

 

Год

 

Электрические счетчики (блочные) 

ХВС

 

ГВС

 

Электрические

 

Газовые

 

2010

 

 

35

 

 

2011

 

87

 

163

 

154

 

158

 

 

2012

 

 

361

 

344

 

7

 

 

2013

 

 

29

 

28

 

6

 

 

2014

 

 

122

 

113

 

9

 

2

 

2015

 

 

124

 

109

 

 

44

 

2016

 

 

319

 

293

 

1

 

88

 

2017

 

 

95

 

87

 

271

 

 

2018

 

 

133

 

117

 

194

 

 

ВСЕГО

 

88

 

1346

 

1245

 

681

 

134

 

ИТОГО 2010-2018

 

3494

 

  Евгения НИКИТИНА

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