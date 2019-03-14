Закон един не для всех, или кто заплатит за счетчик?

Долгие годы людям внушали, что в условиях капитализма собственник несет ответственность за все, что творится у него в квартире. Однако, как оказалось, в любом правиле есть исключения. И если в роли собственника выступает муниципалитет, то здесь часть обязательств чудесным образом перекладывается на плечи нанимателя - фактически простого арендатора.

ПРИЗРАЧНАЯ ЭКОНОМИЯ

Об энергосбережении и тотальном учете не говорил разве что ленивый. Сейчас тем, кто не желает ставить счетчики, например, на воду, даже повышающий коэффициент в платежке вносят. «Выкидывать деньги на ветер» мало кому захочется, не стал исключением и обнинец Александр А.:

- Я решил попробовать и поставить счетчик на газ. Все-таки в месяц моя семья из четырех человек платит за эту услугу порядка четырехсот рублей, а по счетчику, насколько я знаю, должно быть в несколько раз дешевле.

Мужчина обратился в городскую газовую службу, где ему озвучили алгоритм действий. Вначале надо получить согласование на Любого, 11. Затем, купив счетчик и комплектующие, еще раз обратиться к газовщикам по поводу врезки оборудования.

Примечательно, что даже несмотря на то, что квартира муниципальная, прибор мужчине все равно придется оплатить самому. Таково требование федерального законодательства. Да и сама установка счетчика влетит в копеечку, ведь согласно прейскуранту установка без сварки обойдется гражданам в 2080 рублей, а если в ход пойдет сварочный аппарат, сумма будет запредельная - 5200 рублей.

Говорить об экономии при таком раскладе вряд ли получится. Сколько месяцев понадобится, чтобы покрыть расходы на газовый счетчик и его установку? Уж точно не об одном месяце речь.

- А если вы любите печь, часто пользуетесь духовкой, то экономии вообще не получится. Газа расходоваться будет ничуть не меньше, чем когда платишь по нормативу, - рассказывает жительница Обнинска Людмила К.

ЗАЯВИСЬ, А ТО ОПОЗДАЕШЬ

Как проинформировал журналистов директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, деньги на установку приборов учета в муниципальные квартиры из бюджета города выделялись с 2010 года, и текущий период не стал исключением. За это время было установлено порядка трех с половиной тысяч приборов учета, 88 из которых в блоках. В том числе было оборудовано 134 газовых счетчика. Это все, что успели обнинские коммунальщики до изменения федерального законодательства. Больше всего, конечно, было выделено средств на приборы учета холодного и горячего водоснабжения, которые устанавливают по заявительному принципу.

- Мы объявления об этом и на платежках размещали, и в ЖЭКах. Мы хотим, чтобы жители понимали, что установка приборов учета неизбежна, поэтому затягивать с этим не стоит, - говорит Сергей Васильевич.

Если на всех желающих не хватит денег в этом году, очередь автоматически перейдет на следующий. Главное здесь - заявить о своем желании, тем более что теперь специально ходить для этого в МП «УЖКХ» и не надо.

- Если кто-то, конечно, хочет к нам прийти, то милости просим по рабочим дням с восьми утра до пяти вечера мы открыты, - объясняет Волотовский. - А можно и не ходить, по электронной почте письмо направить и все.

Главное, чего не рекомендуют коммунальщики, - быть уверенным, что поставить приборы учета за бюджетный счет можно будет и через год, и через десять лет. Ситуация с газовыми счетчиками уже показала, что законодательство меняется вроде бы даже тогда, когда этого и не должно быть. Поэтому в МП «УЖКХ» настоятельно советуют проживающим в муниципальных квартирах воспользоваться возможностью установки счетчиков на воду за бюджетные деньги. Пока такая возможность еще есть.

Установка (замена) индивидуальных приборов учета в 2010-2018 гг. Год Электрические счетчики (блочные) ХВС ГВС Электрические Газовые 2010 1 35 2011 87 163 154 158 2012 361 344 7 2013 29 28 6 2014 122 113 9 2 2015 124 109 44 2016 319 293 1 88 2017 95 87 271 2018 133 117 194 ВСЕГО 88 1346 1245 681 134 ИТОГО 2010-2018 3494

Евгения НИКИТИНА

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