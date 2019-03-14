Опасная вода - правда или фейк?

На днях британское туристическое агентство Globehunters составило свой рейтинг стран, где водопроводная вода считается не самой безопасной для употребления. В этот список вошла и Россия.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук, известный профессор Геннадий ОНИЩЕНКО назвал это утверждение фейком.

Однако зерно раздора утверждение британского турагентства среди обнинцев заронило. Тем более что ранее в нашу редакцию обращались жители, которые всю жизнь пьют воду из-под крана, так и те, кто считает ее непригодной к употреблению.

Опытные туристы знают, что приезжая в чужой город, лучше всего из-под крана не пить. И дело здесь вовсе не в том, плохая вода или хорошая, а в том, что в каждом населенном пункте она отличается по микробиологическим показателям, и организму надо время, чтобы адаптироваться к составу воды.

У местных же жителей такой проблемы нет. Как рассказал заместитель главного инженера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ, вся водопроводная вода должна соответствовать нормам СанПиНа. Именно поэтому специалисты обнинского «Водоканала» регулярно проводят исследования на водозаборах, а также в социальных городских учреждениях - школах и детских садах.

- Помимо того, что воду проверяет «Роспотребнадзор», мы тоже проводим свои исследования - у нас даже есть собственная аккредитованная лаборатория, - рассказывает Илья Володичев.

Воду непосредственно на водозаборах сотрудники предприятия, как пояснил Илья Алексеевич, проверяют ежедневно, а учреждения посещают один раз в неделю.

При этом Володичев рассказал, что в Обнинск вода подается артезианская, а такая в очистке не нуждается.

- Подземные воды не нужно подвергать очистке. Мы лишь добавляем небольшие дозы хлора - безопасные для организма. Не хлорировать воду мы не можем, иначе нас накажут, - комментирует эксперт.

Володичев заверил, что обнинскую воду можно пить в сыром виде. Но специалисты «Водоканала» могут гарантировать качество только той воды, которая выходит из первоначального источника.

- Качественные характеристики воды могут меняться - это зависит от того, по каким трубам она течет. Везде инженерные сети разные - есть старые дома, где они не менялись с момента постройки здания. Поэтому мы не можем отвечать за ту воду, которая идет из крана. Этот вопрос жителям уже следует адресовать сотрудникам их управляющей компании, - объясняет Илья Алексеевич.

Поэтому пить или нет воду из-под крана, каждый решает сам.

Дарья ГУМЕРОВА

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