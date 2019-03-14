«Иду за хлебом и молюсь, чтобы не упасть»

Горожане ежедневно вынуждены проходить ледяной квест.

Жилищно-коммунальное хозяйство - тема, которая никогда не потеряет своей актуальности. Вот и сейчас, в зимне-весенний период жизнь горожан омрачают сосульки на крышах и наледь на тротуарах. И если с сосульками коммунальщики с горем пополам борются, то вот с асфальтом, покрывшимся ледяной коркой, они почему-то ничего делать не спешат. Причем пешеходные зоны на центральных улицах в большинстве своем регулярно посыпаются песком. А вот внутриквартальные тротуары и дворы сегодня буквально превратились в каток, по которому несчастные горожане вынуждены передвигаться черепашьими шагами.

ПЕСОК НА ВЕС ЗОЛОТА?

Пенсионерка Антонина Васильевна, проживающая в доме № 3 на улице Королева, признается, что она дама одинокая, а потому рассчитывать ей приходится только на себя.

- Я и на почту сама хожу за коммуналку платить, и в магазин каждый день сама бегаю. Мне рассчитывать не на кого. И вот каждый раз, как иду за хлебом, молюсь богу, чтобы не упасть - у нас во дворе очень скользко (а ведь мне 83 года). Весь асфальт в наледи, да еще и буграми. Хоть бы песочком, что ли, посыпали. Вот если я ногу сломаю, что мне делать тогда? - говорит женщина.

Впрочем, этот двор далеко не единственный в Обнинске, где люди ежедневно рискуют переломать себе ноги. Аналогичная ситуация в большинстве кварталов наукограда. Для подтверждения мы прогулялись по некоторым адресам и сделали фотографии. Вот, например, на Энгельса, 6 и 8 местным жителям тоже приходится преодолевать ледяные квесты.

- Каждый раз иду на остановку и думаю, как бы мозги не вылетели, - не шутя, говорит встретившаяся нам на улице прохожая Ирина.

Впрочем, сами представители УК уверяют, что свои обязанности выполняют исправно, тем более что стоит такое песчаное «удовольствие» совсем не дорого.

- Мы дворы регулярно посыпаем песком, еще и реагенты иногда в смесь добавляем. А как по-другому? А если кто-то упадет и что-нибудь себе сломает, кто нести ответственность будет? - размышляет директор ООО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ. - Песок-то недорогой - рублей 400 за один кубометр, а может, и того меньше. Мы еще перед зимой закупили восемь кубометров песка для этих целей. И нам этого количества не только на зиму хватает, а еще и остается, и мы еще думаем, куда этот песок деть. В основном на детские площадки сгружаем.

«ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!»

С тем, что некоторые управляющие компании действительно халатно относятся к своим обязательствам, согласилась и начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА.

- Я буквально сегодня прошлась по ряду дворов, скажу, что ситуация неоднозначная. Где-то посыпано, но есть адреса, которые действительно в наледи. Вот только что проводила беседу с УК «ЖКУ» - обещали исправиться, - рассказывает Анна Валерьевна. - А вот к МП «УЖКХ», например, нареканий нет. Но мы регулярно проходим по городу - отслеживаем работу управляющих компаний.

При этом Еремина дала жителям несколько рекомендаций по воспитанию коммунальщиков.

Люди платят управляющим компаниям деньги, а значит, они должны выполнять свои обязательства. В случае если у вас какие-то нарекания к работе УК, нужно незамедлительно сообщать об этом в их диспетчерские службы. Меры не принимаются даже после жалоб горожан, сообщайте в администрацию. Мы выйдем и проверим соблюдение требований к правилам благоустройства. Я постоянно об этом говорю. Есть специалисты, которые принимают такие обращения. Звонить можно по следующим номерам: 39-6-24-72, 39-5-84-34, 39-2-37-46. Кроме того, Анна Валерьевна пообещала провести дополнительную проверку на основе нашего обращения и оценить ситуацию по указанным в статье адресам. Жаль, что пока будут идти все эти проверки, наступит лето, а за ним осень и жителей будут волновать уже другие проблемы ЖКХ.

Дарья ГУМЕРОВА

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