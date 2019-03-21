В этом году лифты обещают заменить быстро

В Обнинске продолжается замена лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта. О том, сколько новых подъемников будет установлено в многоквартирных домах наукограда, говорили на прошедшем на этой неделе заседании комитета по ЖКУ.

С соответствующим докладом перед депутатами выступила начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА.

В текущем году в Обнинске заменят 42 лифта в 11 домах. На эти нужды уже выделено 89 миллионов 600 тысяч рублей.

Аукцион среди подрядных организаций состоялся еще в прошлом году. Две компании будут вести замену лифтового оборудования. Это небезызвестное в Обнинске предприятие «Рус-Лифт» и «Щербинский лифтостроительный завод».

В настоящее время для подрядных организаций уже определен объем работ, сроки, в которые они должны уложиться. Так, компании «Рус-Лифт» предстоит заменить 24 подъемника в семи многоквартирных домах. Сделать это сотрудники предприятия должны до десятого мая. А вторая организация обязана заменить 18 лифтов в четырех домах до 19 апреля.

Как пояснила Еремина, вероятность того, что оба подрядчика уложатся в срок, очень высока. К примеру, фирма «Рус-Лифт» на сегодняшний день уже выполнила 70% всего объема работ. А вот второй подрядчик отстает пока на 30%, но и это совершенно не критично.

- А в указанные сроки лифты уже будут запущены, или только завершатся монтажные работы? А потом нужно будет еще пару месяцев подождать, пока лифт заработает? - ерничал Анатолий ШАТУХИН.

Анна Еремина в свою очередь пояснила, что в настоящее время администрация не является техническим заказчиком, а значит, и полномочий контролирующего органа не имеет. Но при этом начальник отдела городского хозяйства выразила надежду на то, что история прошлого года, когда людям несколько месяцев пришлось ходить пешком, не повторится.

- Но в приемке работ участвует специальная комиссия, в состав которой входят представители разных органов, в том числе и депутаты. Как долго она будет длиться, зависит от выявленных недочетов. В прошлом году, например, они в основном касались «косметики». Надеемся, что на этот раз подрядные организации учтут предыдущий неудачный опыт, - говорит Еремина.

Свои пояснения решил внести и председатель комитета по ЖКУ, он же директор компании «Рус-Лифт» Роман АНЦИФЕРОВ.

- Лифтовое оборудование вводится в эксплуатацию с разрешения Ростехнадзора, точнее, с выданного им соответствующего документа. И из-за каких-то косметических недочетов простоя подъемников допущено не будет. Ждать, пока работы примет специальная комиссия, тоже никто не будет, - заявил он.

В прошлом году подрядным организациям пришлось много времени потратить на расширение лифтовых проемов. Сейчас работы будут вестись по такому же принципу по всем адресам, кроме одного, где это технически невозможно - в доме № 1 на Треугольной площади.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Горсобрание»