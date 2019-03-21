«Мне сверху видно все»

В Гурьяновском лесу появятся камеры.

В 2017 году обнинцы впервые услышали о программе «Формирование комфортной городской среды». Муниципалитетам выделялись деньги на благоустройство городских объектов и дворовых территорий. Обнинск воспользовался такой возможностью и сразу решил приводить в порядок Гурьяновский лес, горожане скептически отнеслись к этой идее, но спустя годы можно с уверенностью сказать, что все получилось.

Сколько споров было вокруг этого проекта, ведь до наукограда никому в голову не приходило благоустраивать лес. Экологи предупреждали, что та же тротуарная плитка, которую сейчас укладывают повсеместно, погубит экосистему, поэтому с лесом надо быть осторожным, а иногда вообще лучше не вмешиваться. Но спокойно смотреть на помойку посреди города, а именно так выглядел Гурьяновский лес, активисты не согласились.

Власти предложили горожанам оборудовать по периметру дорожки из щебня, которые не затронут корневую систему деревьев. Это благоустройство стало пилотным проектом Минстроя России.

Стоит ли говорить, что после завершения работ лес ожил? Люди стали прогуливаться там, не боясь грязи, а зимой по новым дорожкам свой маршрут могли прокладывать лыжники.

Однако одним годом преображение леса не закончилось, и прошлой осенью там опять кипела работа. В сентябре была установлена детская площадка, которую везли из Красноярска. Ведь выбирая конструкцию, обнинские благоустроители сделали акцент на материале, предпочтя современному пластику экологичную лиственницу.

Известно, что и в 2019 году работы на объекте будут продолжены опять же за счет средств программы.

- Мы оборудуем еще несколько дорожек, надеюсь, что удастся сделать освещение этой площадки и установить там видеокамеры, - говорит глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Это, прежде всего, обезопасит объект, и в вечернее время горожане не будут бояться там находиться. Несколько лет назад дизайнеры предлагали организовать цветную подсветку массива, но эту идею раскритиковали экологи, поэтому от нее решено было отказаться. Сегодня Гурьяновский лес наглядно демонстрирует, что не только горожанам нравится город в лесу, но и лесу в городе может быть комфортно.

Евгения НИКИТИНА

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