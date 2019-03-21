Мастер спорта по фехтованию вернулся к тренерской карьере спустя 30 лет

Еще около 20 лет назад в Калужской области можно было встретить чемпионов России по фехтованию, воспитывались они тогда в столице нашего региона. Но спустя годы этот вид спорта стал меньше пользоваться популярностью. Как следствие, успешных фехтовальщиков в Калужской области практически не осталось, впрочем, как и самого вида спорта как такового. Это направление развивалось до недавнего времени только в Калуге. А в прошлом году отделение фехтования появилось и в Обнинске. Открылось оно на базе спортивной школы «Держава». Все о фехтовании и о том, как юные обнинцы делают свои первые и успешные шаги со шпагой в руках, нашему еженедельнику рассказал тренер отделения фехтования СШ «Держава» Валерий АЛЕКСАНЯН.

«СЕГОДНЯ МЫ ГЛАВНЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ ДЛЯ КАЛУЖАН»

Валерий Рантикович признается, что на тренировки с детьми он ходит с огромным удовольствием. Хотя тренерская деятельность для него не основной источник дохода. Это дело, скорее, для души. О тренерской карьере он мечтал 30 лет - с тех самых пор, как переехал в Обнинск.

Валерий Алексанян - мастер спорта по фехтованию, бывший член Сборной Азербайджана. Его карьера как спортсмена закончилась на заре 80-х. После чего началась тренерская работа. За несколько лет Валерий Рантикович воспитал трех мастеров спорта. Одна из учениц, Инна АРУТЮНОВА, сегодня является тренером Сборной Белоруссии по фехтованию.

Переезд в Россию внес в судьбу спортсмена (к тому моменту уже и опытного тренера) не самые приятные коррективы. В Обнинске, как оказалось, в те годы о фехтовании только если слышали. Потому Алексаняну пришлось заняться совсем другим делом.

Шли годы. Отделение фехтования в Обнинске несколько раз появлялось и исчезало. Однако в прошлом году оно вновь возродилось - теперь на базе спортивной школы «Держава». И тренер Валерий Алексанян, который ждал этого момента долгие годы, тоже внес свою лепту.

- Нам оказали большую поддержку, в том числе и финансовую. Я вышел на контакт со старшим тренером Сборной России по фехтованию Ильгаром МАМЕДОВЫМ - с ним мы когда-то выступали за Сборную Азербайджана. И он вместе с директором Центра развития фехтования в ЦФО Александром ЧЕРНЫШОВЫМ оказал нам большую поддержку в открытии отделения, - рассказывает тренер.

Руку помощи протянула и городская администрации. В результате удалось закупить все необходимое оборудование и обмундирование для тренировок. А это удовольствие, к слову, не из дешевых. Средняя стоимость, к примеру, одной рапиры варьируется в районе 3500 тысяч рублей. Можно себе представить, сколько потребовалось средств на открытие отделения, если в нем сегодня занимаются 35 воспитанников, ведь, помимо рапир, школа была снабжена шпагами, масками, нагрудниками и электронными фиксаторами.

И, как оказалось, общие усилия и финансовые вложения оказались не напрасными. Несмотря на то, что воспитанники отделения фехтования тренируются всего лишь около года, они уже успели добиться неплохих результатов.

- Сегодня мы составляем основную конкуренцию в области для калужских фехтовальщиков, - с гордостью комментирует Валерий Рантикович.

ФЕХТОВАНИЕ - СПОРТ ДЛЯ УМА

Дебют для обнинских спортсменов случился уже в декабре 2018 года на областных соревнованиях. Призеров от Обнинска тогда оказалось двое - Александр МОТОРИН, занявший третье место среди юношей, и Софья МАРЧЕНКО, ставшая второй среди девочек.

В январе наступившего года обнинские спортсмены отправились на открытое первенство в Воскресенск, в котором приняли участие более 40 спортсменов. Обнинцы снова выделились. Моторин и здесь взял «бронзу». «Серебро» он завоюет позже - на открытом первенстве спортивной школы «Держава», куда пожаловали и калужские соперники. А вот Соня Марченко на этот раз станет третьей среди девочек, уступив вторую позицию другой обнинской спортсменке - Вере ИЩЕНКО.

Во время подготовки материала нам удалось пообщаться с одним из лидеров обнинского фехтования - Сашей Моториным. Свой спортивный выбор этот двенадцатилетний парень сделал сам, причем еще давно. Оказалось, что так же, как и его нынешний тренер Валерий Алексанян, с фехтованием он познакомился далеко за пределами России. Саша лишь летом этого года переехал в Обнинск из Туркменистана, где и занимался на протяжении трех лет фехтованием.

- Только я даже понятия не имел о том, что существуют такие соревнования. У нас там только раз в год проходили соревнования между нашими группами, - вспоминает мальчик.

Саша признается, что за все время тренировок у него ни разу не возникло мысли оставить этот вид спорта. А ведь в фехтовании остаются немногие.

- В этом спорте очень важно пережить определенный этап - этап некой монотонности. В определенный период ученикам приходится выполнять одни и те же элементы, доводить их до автоматизма. Это очень кропотливая и утомительная работа. Не каждый ребенок это выдержит, - комментирует тренер.

А вот Саша выдержал. Этот вид спорта научил его и дисциплине. А еще фехтование - спорт для ума, в нем важно просчитывать не только свои шаги, но и шаги соперника.

И обнинским спортсменам, как показывает практика, это вполне удается. Результаты говорят сами за себя: Александр МОТОРИН и Софья МАРЧЕНКО, выступая на соревнованиях, уже успели выполнить нормативы первого юношеского разряда. Теперь они (и еще несколько учеников Алексаняна) готовятся к Первенству России по фехтованию.

А Саша Моторин между тем, как и полагается спортсмену со здоровыми амбициями, всерьез задумался об Олимпиаде...

Дарья ГУМЕРОВА

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