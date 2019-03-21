Правозащитницу Татьяну Котляр снова судят

В Обнинском мировом суде опять идет процесс по уже третьему уголовному делу в отношении экс-депутата и правозащитницы Татьяны КОТЛЯР по факту фиктивной регистрации граждан. В этот раз ее обвиняют в 292 эпизодах незаконной регистрации. Причем среди ее подопечных теперь фигурируют не только иностранцы, но и россияне.

ТРЕТЬЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Наши журналисты посещали заседания предыдущих процессов. Присутствовать на суде представителям прессы разрешили и в этот раз, а вот производить фото и видеосъемку запретили категорически. Хотя сама Котляр была не против обнародования заседания.

Отвечая на вопросы судьи, Татьяна Михайловна рассказала, что когда на нее в 2015 году было заведено уголовное дело, ее амнистировали. А второе уголовное дело в 2017 году прекратили в связи с истечением срока давности. Надо заметить, что и четыре, и два года назад правозащитница говорила всем одно и то же: «Знаю, что могут посадить, но регистрировать людей все равно буду». Это ее принципиальная позиция, поэтому свою вину Татьяна Михайловна не признала и в этот раз.

Как она рассказала на суде, среди ее подопечных есть беженцы из Украины, скрывающиеся от войны, есть вынужденные переселенцы из бывших союзных республик, есть и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Всем им была необходима прописка, а предоставить ее больше никто не хотел.

- Эти люди искали убежища в Калужской области, но у них не было здесь никакой принимающей стороны. А получить регистрацию для них было крайней необходимостью, - говорила в зале суда Котляр.

- Но вы регистрировали и граждан Российской Федерации, - парировала судья.

- Да, но гражданство России они получили уже после того, как я оказала им помощь, - отвечала правозащитница.

«ДОКАЖИТЕ, ЧТО Я БРАЛА ДЕНЬГИ!»

В суде Татьяна Михайловна настаивала на том, что действовала вовсе не из корыстных побуждений, а из желания помочь людям. Ведь без регистрации приезжие не могут получить медицинские полисы, оформить детские пособия, пенсию и так далее.

- В Обнинске многие за фиктивную регистрацию одного человека берут около 10-15 тысяч в год. А где людям взять такие деньги, если семья многодетная? Я им помогаю бесплатно. Предоставьте доказательства, что я с кого-то брала деньги и что у меня имеются корыстные побуждения, - заявила Котляр.

Учитывая личность Татьяны Михайловны и ее скрупулезное отношение к деталям, можно с уверенностью сказать, что процесс будет долгим.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Актуально»