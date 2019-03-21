21.03.2019

О родине мирного атома заговорят на нескольких языках?



Госкорпорация «Росатом» уже не первый год проводит конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов. Примечательно, что участвовать в  этом проекте выражают желание учреждения со всей страны.

В настоящее время проводится первый этап конкурса, заявки на который уже подали более трехсот претендентов, в их числе и шесть обнинских. О некоторых идеях, которые активисты наукограда мечтают воплотить в жизнь  в родном городе, читайте в нашем материале.

 

С ЗАБОТОЙ О ГОСТЯХ, С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ

Один из самых интересных проектов представлен под названием «О Родине мирного атома на языках мира». В роли авторов идеи выступают Музей истории города Обнинска и Агентство городского развития (АГРО).

Цель данного проекта - популяризация достоверных знаний в области истории становления и развития атомной науки и техники, а также представление информации о нашем городе и его истории, неразрывно связанной с развитием атомной отрасли, на популярных языках мира.

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- сделать доступными экскурсионные программы по истории города Обнинска как родины мирного атома для широкого круга иностранных гостей;

- содействовать укреплению и развитию дружеских отношений Обнинска с городами-побратимами;

- установление новых международных связей;

- привлечение зарубежных студентов и специалистов в области ядерной энергетики к сотрудничеству и установление дружеских отношений между народами.

 

Реализация данного проекта, как рассказывают его разработчики, предполагает обеспечение иностранных гостей системами автоматических аудиогидов на базе специальных устройств, включающих в себя портативные цифровые аудиопроигрыватели и вспомогательное оборудование. В частности, проект подразумевает создание экскурсионного аудиоконтента, предназначенного для специализированного цифрового устройства. Роботизированный гид будет рассказывать зарубежным гостям о родине мирного атома на трех иностранных языках: французском, английском и китайском.

Сегодня Обнинск является крупным научным центром с мировой известностью. В город приезжают многочисленные гости, в том числе из городов-побратимов таких стран, как: Италия, Франция, Сербия, Литва, США, Китай.

- Наш город посещают многочисленные иностранные делегации, в нем обучаются  студенты из многих стран мира, специалисты из СНГ и других заинтересованных государств получают дополнительное профессиональное образование в «Технической академии Росатома», - рассказывает директор Агентства городского развития Елена ПОПЛАВСКАЯ. - Современная система аудиогидов на популярных иностранных языках позволит сделать информацию об истории города Обнинска - родины мирного атома, более доступной и полной, а также поможет привлечь больше зарубежных гостей в первый наукоград России.

 

ВПЕРВЫЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Точку зрения директора АГРО Елены Поплавской разделяет и другой спикер, имеющий непосредственное отношение к данному проекту, а вместе с тем и безусловную заинтересованность в успешной его реализации. Это директор Музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА.

- Я считаю, что этот проект очень важный и интересный для нашего города. Идея его разработки родилась из опыта, поскольку наш музей действительно пользуется спросом среди иностранцев, - комментирует Алина Александровна. - Во-первых, сюда приходят и студенты Института атомной энергетики, и гости администрации, приезжающие к нам из-за рубежа, а также те, кто проходит курсы повышения квалификации на базе «Технической академии Росатома». Аудиогид подарит нашим иностранным посетителям большую свободу, а городу - популяризацию. Кроме того, нельзя не сказать, что обычный переводчик не всегда может донести до иностранного слушателя ту или иную информацию - историческую, например. Поэтому так важен именно профессиональный перевод.

К слову, аудиогид дает возможность не только прослушать тематический контент, он указывает направление экскурсии, позволяя гостю самостоятельно ознакомиться с экспозицией музея, получить подробное описание экспонатов и необходимые исторические справки. Используя комплект из 20 аудиогидов, сотрудникам музея удастся одновременно провести экскурсии для 40 человек.

В перспективе развития проекта его авторы планируют увеличить количество представленных иностранных языков в программе, так как уже было сказано выше, на сегодняшний день наш город имеет побратимские отношения со многими городами разной государственной принадлежности.

Нельзя не отметить, что данный проект не имеет аналогов в Калужской области, и только в обнинском музее  находится большая коллекция, посвященная истории Первого наукограда России - родины мирного атома. Более того, как рассказывают авторы проекта, в нашем регионе еще не было опыта проведения экскурсий  для зарубежных гостей  с помощью аудиогида на иностранных языках. Выходит, что если данный проект получит признание, а вместе с тем и финансовую поддержку со стороны Госкорпорации «Росатом», Обнинск и здесь станет первопроходцем - пусть даже и в Калужской области.

Дарья ГУМЕРОВА

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