Депутаты Заксобрания хотят стимулировать бизнес перерабатывать ТКО

Не так давно губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ обратился к депутатам Законодательного Собрания региона с просьбой подготовить законопроект, регламентирующий меры стимулирования предпринимательства в сфере переработки твердых коммунальных отходов. И вот на днях депутат Карп ДИДЕНКО провел по этому поводу уже завершающее заседание рабочей группы.

ПЕРЕРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЯ

На совещании отмечалось, что документ разработан по аналогии с законом, обеспечившим меры поддержки для привлечения инвестиций в развитие производства на территории региона. Среди форм поддержки в нем обозначено предоставление налоговых льгот и государственных гарантий, а также информационная поддержка. Конкретные же меры поддержки будут прописываться в государственных программах. Предполагается, что они будут приниматься в развитие закона.

Кроме того, на совещании отмечалось, что в областном законодательстве уже существует норма, согласно которой для размещения объектов коммунально-бытового назначения могут быть предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов.

Комментируя итоги совещания, Карп Диденко подчеркнул, что законопроект разрабатывался с участием экспертов и специалистов в данной сфере. В ближайшее время он будет внесен в Законодательное Собрание. Предполагается, что этот документ будет рассмотрен на апрельском заседании сессии.

Напомним, что ранее председатель областного парламента Виктор БАБУРИН подчеркивал, что на сегодняшний день в России перерабатывается всего шесть процентов отходов. 94 процента захоранивается на полигонах. По мнению Виктора Сергеевича, это недопустимо - отходы должны перерабатываться.

- Если в районе нет такого предприятия, то и в бюджет ничего не поступает. И если нашелся человек, который говорит, что будет заниматься отходами, почему бы нам не освободить его от налога на землю, на транспорт, на прибыль - дать ему льготы и этими льготами замотивировать его, чтобы ему было интересно перерабатывать мусор. Если мы сделаем это, то предпринимателю будет интересно конкурировать, бороться за сырье, а значит, снижать тарифы, - отмечал председатель Заксобрания.

ТЕМ, КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ ТКО, ХОТЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Следует отметить, что в рабочую группу по разработке мер стимулирования предпринимательства в сфере переработки твердых коммунальных отходов вошли не только депутаты Заксобрания, но и специалисты, работающие в данной коммунальной отрасли. В частности, соучредитель ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО.

Как он подчеркнул, сам замысел обсуждаемого законопроекта очень правильный. Его главная суть в том, чтобы создать условия для размещения предприятий, которые будут заниматься переработкой и утилизацией вторичного сырья - твердых коммунальных отходов.

- Это подразумевает приведение их в другое агрегатное состояние, что позволит получать какие-либо полезные вещества, либо электроэнергию, либо тепло и так далее. Весь производственный процесс будет представлять собой замкнутый цикл, - проинформировал Сергей Владимирович.

Он перечислил предложения, с которыми ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» вышло в Законодательное Собрание Калужской области.

- Тем предприятиям, которые станут заниматься обработкой и утилизацией ТКО, мы предлагаем установить налоговые льготы и льготы при аренде и приобретении земельных участков для размещения производств данного вида деятельности. Необходимо будет создать биржи вторичного сырья, ресурсов и товаров, произведенных путем обработки и утилизации ТКО, а также законодательно закрепить преференции при их реализации. При установлении тарифа на данные ресурсы должен действовать принцип «одного окна». Необходимо создать под патронажем Законодательного Собрания и Общественной палаты Калужской области профессиональное объединение таких производств, а также утвердить перечень товаров, ресурсов и услуг, которые подпадают под действие законодательной инициативы по стимулированию предпринимательской деятельности в сфере переработки ТКО. Предлагаем мы и установить гарантии для банков при кредитовании предприятий этой сферы, а также создать возможности для применения пониженной ставки по кредиту, - рассказал Сергей Клименко.

«НАЧИНАТЬ НУЖНО С НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ»

Мы попросили прокомментировать намерение депутатов Заксобрания принять такой законопроект их обнинского коллегу и президента Торгово-промышленной палаты наукограда Вячеслава НАРУКОВА.

- Эту отрасль экономики, можно сказать, придумывают заново, поэтому стимулировать ее нужно. Пока что у нас действует система, когда мы выбрасываем весь мусор в один пакет и не стремимся его разделять. А что-то менять в этой сфере необходимо, и хотелось бы, чтобы изменения эти произошли как можно скорее. Другое дело, как будет работать будущий закон. Если простимулируют какие-то отдельные пару предприятий в этой отрасли, то это будет несправедливо по отношению ко всем остальным. А если государственную поддержку получат все без исключения, то такой подход я поддерживаю, - сказал Вячеслав Владимирович.

Поддержал задумку областных депутатов и заместитель председателя комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН.

- Закон очень нужный и полезный, - отметил Анатолий Ефимович. - Но его нужно серьезно продумать. Любое послабление бизнесу - это благо. Но хватит ли всех планируемых преференций для того, чтобы на этот рынок захотел прийти серьезный инвестор? И хватит ли их для того, чтобы данный бизнес себя окупил?

Рассуждая на тему размещения в Калужской области предприятий по переработке и утилизации ТКО, Анатолий Шатухин сказал о том, что поначалу неплохо было бы открыть небольшие производства, которые в дальнейшем, по мере развития можно укрупнять, расширять. Сама идея хорошая. Главное - правильно ее осуществить.

Инна ЕМЕЛИНА

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