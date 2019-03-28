Вместе тесно, а врозь - скучно

Дольщики «Зеленого острова» отказались от готовых квартир.

Недостроенный дом в микрорайоне «Зеленый остров» - последний проблемный объект в Обнинске на сегодняшний день. Эту историю горожане знают хорошо, много лет назад стройка остановилась, а фирма уверенно шла к банкротству. Люди, взявшие кредиты на приобретение жилья, остались без квартир и без денег.

Позже появился новый инвестор, и было подписано мировое соглашение, срок которого истекает в мае. По условиям документа, уже летом дольщики должны получить жилье или им достанется участок, на котором стоит недостроенный дом. До «дня икс» осталось немного, однако люди рискуют не получить ни того, ни другого.

ЖИТЬ В «ЗАОВРАЖЬЕ » НИКТО НЕ СОГЛАСИЛСЯ

Долгое время жители соседних домов могли наблюдать лишь тишину да безмолвие на объекте. Такую ситуацию застройщик объясняет просто: один из дольщиков подал в суд, а в качестве обеспечительной меры попросил «заморозить» счета компании. Как пояснил генеральный директор компании «Комфортный город» Владимир СЫЧ, судебные тяжбы до сих пор не урегулированы, однако чтобы войти в строительный сезон, было принято решение работать и решать юридические вопросы параллельно.

Владимир Евгеньевич не скрывает, что серьезным камнем преткновения является статус объекта, который находится в категории проблемных. Из-за этого ярлыка застройщику отпускают материалы только по предоплате, да и банки неохотно идут на контакт.

- Мы попросили дольщиков предпринять некоторые шаги, нам было поставлено условие вывести дом на 3-4 этаж, мы вывели на 5, но люди не пошли нам навстречу, - говорит Сыч.

Проще говоря, собственникам несуществующих пока что квартир предложили выйти из реестра обманутых дольщиков, однако и сегодня те, кто ждет жилье в микрорайоне «Зеленый остров», в этом реестре значатся.

Тогда людям предложили второй вариант - расстаться по-хорошему и справлять новоселье в домах «СУ-155».

- Я на 99 процентов был уверен, что дольщики согласятся. Если дом проблемный и застройщик проблемный, то это для них, на мой взгляд, идеальное решение, - озвучивает свою позицию Владимир СЫЧ. - В ноябре мы предлагали им квартиры, никто не согласился, сейчас мы снова вышли с таким предложением.

Казалось бы, это ли не исполнение мечты - получить свое долгожданное жилье? Конечно, «Зеленый остров» нельзя сравнить с «Заовражьем», один находится в центре города, другой на окраине, но, учитывая историю вопроса, любой здравомыслящий человек взял бы любую квартиру, только бы забыть уже об этом деле. Видимо, дольщики считают иначе.

КОМФОРТ СТАЛ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ?

И людей прекрасно понимает руководитель рабочей группы по защите интересов дольщиков Калужской области Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, которая сама живет в одном из домов «СУ-155»:

- Я тут поддерживаю дольщиков. На мой взгляд, это неравноценный обмен. Застройщик видит здесь только квадратные метры и предлагает людям компенсацию за разницу в метраже, а то, что у нас 17-этажные дома, а в «Зеленом острове» многоуровневые, получается, что плотность населения в микрорайонах разная, а люди, оплачивая жилье, выбирали определенный комфорт.

Да и стоимость квадратного метра в домах тоже разная, и здесь «Заовражье» сильно проигрывает «Зеленому острову». Нет в домах «СУ-155» и гаражей, которые были предусмотрены и даже оплачены дольщиками «Комфортного города». По словам Светланы Лукьяненко, для ряда участников этой истории квартиры были способом вложения денег, поэтому люди готовы ждать, пока достроится жилье именно там, где они его приобретали.

Застройщик поставил перед собой цель - сдать дом в этом году. Однако не исключено, что в его планы могут быть внесены коррективы. В мае истекает срок мирового соглашения, и могут найтись те, кто потребует исполнения условий, по которым участок земли должен отойти им.

- Мое мнение, что люди должны договориться, потому что забрать земельный участок будет очень проблематично, я предполагаю, что инвестор тоже заходил на объект как дольщик, - рассуждает Светлана Лукьяненко.

Ее слова подтверждает Владимир Сыч, объясняя, что инвестор просто выкупил долг у «Сбербанка»:

- Де-юре залоговый кредитор ничего не должен дольщикам, а наоборот, должны были ему. Он согласился на отсрочку своих требований, чтобы запустить стройку, причем именно он вносит за застройщика деньги.

В общем, если люди пойдут на принцип, это в очередной раз отодвинет срок сдачи объекта. Этого ждут не только дольщики, но и жители соседних домов, которым уже две недели вода со стройки заливает единственный вход в здание.

Евгения НИКИТИНА

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