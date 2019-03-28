Еще одна очередь

Если проблема очередей в дошкольные учреждения для малышей с трехлетнего возраста у нас более-менее решена, то с устройством детей в ясельные группы по-прежнему не все обстоит благополучно. Как известно, большинство выплат, в том числе и так называемые декретные, молодые мамы получают до тех пор, пока их крохе не исполнится полтора года. А потом многие женщины стремятся выйти на работу. Но так ли это просто сделать, если малютку не с кем оставить?

ПРОБЛЕМУ С ТРЕХЛЕТКАМИ РЕШИЛИ

Наши журналисты провели мониторинг данной ситуации в Обнинске и близлежащих районах.

В наукограде ясельных групп 17, но имеются они не во всех детских садах. В частности, нет их в таких маленьких садиках, как «Чебурашка» и «Звездочка». Но начальник отдела общего образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА заверила нас, что уже в следующем году такие группы там планируется открыть.

- На сегодняшний день очередь в ясли у нас в городе составляет 315 человек. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был значительно выше: около 600 человек. В электронном реестре малышей регистрируют с двухмесячного возраста. А в ясли деток берут с полутора лет, - рассказала Татьяна Валерьевна.

- Как вам удалось сократить очередь вдвое? - поинтересовались мы.

- Сделать это получилось, перепрофилировав в ряде детсадов обычные группы в ясельные. Так что возможности наши стали шире. Необходимо также отметить, что сейчас в городе строятся новые микрорайоны, а значит, там со временем появятся и новые дошкольные учреждения. Жители Обнинска активно регистрируются в электронной очереди. Она живая. Так что, думаю, со временем мы решим и эту проблему. Ведь еще несколько лет назад сложно было устроить в садик трехлетнего малыша, а сейчас очереди по этому направлению уже нет. Правда, возникают сложности, когда в наукоград приезжают с детьми трех-четырех лет люди из других регионов. Не всегда удается быстро устроить приезжих деток в дошкольные учреждения, - пояснила Волнистова.

А САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УСТРОИТЬ В ЯСЛИ СЛОЖНЕЕ

Во многих яслях сейчас функционируют группы кратковременного пребывания, в которых малюток оставляют на несколько часов. Но там детки находятся без сна и питания. Обнинск в этом плане продвинулся дальше других муниципальных образований: в городе имеются такие группы с пятичасовым пребыванием, где ребят кормят завтраком.

С малышами там проводят музыкальные, спортивные, развивающие занятия. Таким образом самых маленьких адаптируют к детскому саду и помогают им стать организованными. А если у мамы ребенка возникла трудная жизненная ситуация и ей необходимо выйти на работу, то малыша в отделе общего образования могут помочь устроить в Центр помощи семье и детям «Милосердие», где есть группа «Кроха» для детей с полутора лет.

К сожалению, нет такого учреждения в соседних районах, где очереди в ясельные группы тоже имеются.

- У нас есть потребность в дополнительных местах, - не скрывает начальник отдела общего образования Малоярославецкого района Юлия МЕДОВА.

Примечательно, что в разных детских садах ситуация с очередями неидентичная. К примеру, в Малоярославце, по словам Юлии Викторовны, в ясли берут малышей с двух лет и двух месяцев. В ряд сельских садиков - с полутора лет. А в детский сад села Головтеево «Росинка» устраивают крох, которым чуть больше годика. Группы кратковременного - трехчасового - пребывания там тоже имеются.

Методист отдела общего образования Боровского района Евгения АГАПОВА также проинформировала, что очереди в ясли в этом районе есть.

- В Боровске недавно открыли группу в детском саду «Тополек», куда деток берут с полутора лет. В другие же сады берут с двух лет. А в Балабанове есть еще и группа кратковременного пребывания для двухлетних малышей, - заверила Евгения Филипповна.

Одним словом, устроить ребенка в ясли можно, но не так просто. При этом в беседе с нашими журналистами Юлия Медова обмолвилась о том, что на самом высшем уровне сейчас решается вопрос об изменении законодательства в сторону уменьшения ясельного возраста малышей. Причем речь идет о том, чтобы в дошкольные учреждения можно было устраивать двухмесячных младенцев.

Удивляться не стоит. Такое уже было в советское время. Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое.

Инна ЕМЕЛИНА

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