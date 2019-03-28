Битва за «Лукоморье»

В Обнинске практически три года не могут справиться с неугодным магазином.

История магазина со сказочным названием «Лукоморье» уже давно стала притчей во языцех. Двери здания закрыты уже не первый год. Наша редакция много лет следит за этой ситуацией, рассказывая о многочисленных судах, которые прошли предприниматели. Казалось бы, точка в этом деле уже поставлена, однако горожане, помнящие эту громкую историю, задаются вопросом: почему, если все суды пройдены, постройку до сих пор не снесли?

ОБКАТАННАЯ СХЕМА

Скандал вокруг этого магазина разгорелся еще в апреле 2016 года. Предприниматель Ирина ЛУКИНА решила объединить три принадлежащих ей объекта в один - «Лукоморье». Однако этому воспротивился директор соседнего магазина, который новое здание закрывала если не от света, то от взора покупателей. Соответственно, поток посетителей в последнее снизился.

Журналисты прекрасно помнят, как еще в начале соседи могли бы договориться. Директор магазина утверждал, что всего-то, что ему надо, чтобы была открыта дорожка, которую перекрыла новая постройка. Ведь тротуар этот городской. Однако предпринимательница на контакт не шла.

Вероятно, женщина рассчитывала, что она сначала перестроит здание по своему усмотрению, а потом придет за разрешительной документацией. Ее, естественно, пожалеют и в документах никто не откажет. Ну не сносить же право постройку? Да и зачем кошмарить бизнес?

План был настолько выверенным, что предпринимательница и не ожидали, что он может дать осечку. Но рано или поздно такую вседозволенность должны были прекратить, и этим объектом стал «Лукоморье».

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Прокуратура города, проанализировав обстоятельства этой реконструкции, обнаружила, что «Лукоморье» выходит за контур, разрешенный для объектов капитального строительства, тем самым нарушая Градостроительный кодекс.

- В этой связи прокурор города 30 августа 2016 года в интересах неопределенного круга лиц обратился в Обнинский городской суд с исковым заявлением, - рассказывает заместитель прокурора города Обнинска Ирина МАТВЕЕВА.

Требования контролирующего органа были просты и понятны: запретить выполнение работ на объекте, признать здание магазина самовольной постройкой и привести все в первоначальное состояние.

Можно лишь догадываться каким ударом стало это для предпринимательницы, оплатившей реконструкцию, а теперь еще ей предлагали потратить деньги на то, чтобы снести объект и благоустроить территорию.

Естественно, найти компромисс сторонам при таком раскладе не удалось, и судебные тяжбы затянулись практически на год. Однако в июне 2017 требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Что стало с «Лукоморьем»? Объект на снесли, а его владельцы предъявили встречный иск, который теперь уже рассматривали областные представители Фемиды.

- Определением Калужского областного суда от 5 марта 2018 года решение предыдущей инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу, - поясняет Ирина Матвеева.

НЕ МОГУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ?

Практически год назад 26 апреля обнинские приставы возбудили исполнительное производство, однако и сегодня постройка стоит на своем месте. Должник неоднократно вызывался в отдел и привлекался к административной ответственности.

- С ИП Лукиной взыскивался исполнительский сбор, в незаконной постройке в настоящее время приостановлено энергоснабжение, - говорят в прокуратуре.

Женщине уже и запретили выезжать за границу и даже объявили машину в розыск, однако все эти меры не дали никакого результата.

- Здесь все лежит в плоскости исполнения судебного решения, - комментирует ситуацию глава обнинской администрации Владислав ШАПША. - Сейчас прокуратура активизировалась в связи с невыполнением решения суда, поэтому уверен, что дело сдвинется с мертвой точки.

На прошлой неделе предпринимательнице суд запретил эксплуатировать реконструированное здание, впрочем, она и раньше этого не делала. Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время службой судебных приставов инициированы действия по выполнению требований исполнительного документа за счет средств федерального бюджета. Позже деньги, потраченные на снос здания, предпринимателю все равно придется вернуть в казну.

Говорят, обещанного три года ждут, и эта дата не за горами. Удастся ли к этому времени федеральной структуре навести порядок и исполнить решение суда, можно лишь догадываться. В Москве неугодные палатки убрали за одну ночь, в Обнинске дело тянется уже два с половиной года, и конца пока не видно.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Ситуация»